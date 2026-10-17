5 plataformas para trabajar "para afuera" y cobrar en dólares

En promedio, los freelancers argentinos que trabajan de manera remota para el exterior y cobran en moneda extranjera, perciben USD 32.000 al año

Cobrar en dólares del exterior mientras se vive en la Argentina ya no es una ecuación tan atractiva como en años anteriores, por el menor avance del precio de la divisa estadounidense en el mercado local. Aún así, muchos trabajadores argentinos eligen o sueñan con trabajar desde su casa en el país de manera remota para un empleador que abone sueldos en moneda extranjera.

Por caso, la última encuesta sobre trabajo freelance para el exterior de la plataforma global de gestión de nómina, Deel, aseguró que los argentinos que se desempeñan bajo esta modalidad perciben sueldos de unos 32.000 dólares anuales, con minimos en u$s18.000 y máximos en u$s54.000 (percentil 75).

El 93% de los trabajadores remotos en Argentina, de acuerdo a la mencionada firma, cobra en dólares y ya las "stablecoins" o criptomonedas menos volátiles superan al peso como segundo método elegido de pago dentro de la plataforma

Los freelancers que se desempeñan desde Argentina que obtuvieron mejores aumentos de sueldo fueron los de Growth marketing y planificación financiera, mientras que los que más cobran trabajando para empresas del exterior son los especialistas de Entrenamiento de IA y calidad de datos. Las cifras corresponden a los salarios medianos de base en cada profesión, excluyendo la dirección ejecutiva, durante la primera mitad de 2026.

Deel también encontró una brecha de más de 30% entre los salarios básicos mínimos y máximos que los freelancers latinoamericanos cobran de acuerdo a su país de residencia. Brasil, que es el líder regional, tiene un salario de media 2,4 veces mayor al de Colombia: una brecha de u$s31.000. Por caso, un desarrollador de software en Brasil gana 53% más que uno basado en Colombia para el mismo tipo de rol. "El talento latinoamericano ya no es una jugada de reducción de costos. Los datos salariales muestran un mercado en maduración, donde los roles especializados alcanzan compensaciones competitivas a nivel global," añadió al respecto Natalia Jiménez, Directora de Desarrollo de Negocios para LATAM de Deel.

Puestos mejor pagos para freelancers argentinos

Los siguientes son los aumentos de sueldo registrados por Deel para posiciones de base no ejecutivas que se desempeñan desde Argentina para empresas del exterior bajo modalidad freelance:

Growth marketing +32% anual

+32% anual Planificación financiera +25% anual

+25% anual Ejecutivo de cuentas +24%.

Para el país, el rol especializado mejor pagado, excluyendo dirección ejecutiva que es líder en cada caso, es entrenamiento de IA y calidad de datos, con una media de u$s52.143 al año. "En la comparación regional rol por rol, Argentina muestra oportunidades competitivas: un desarrollador de software gana u$s46.800, mientras que un ejecutivo de cuentas percibe u$s29.874", indicaron desde Deel en un comunicado de prensa.

Plataformas para buscar trabajo en dólares en el exterior

Para trabajar para el exterior desde Argentina generalmente se necesita tener habilidades muy valoradas en el mercado que se pueden realizar a distancia, y que como están en escasez en el mercado, las compañías salgan a reclutarlas en otros mercados. Esto es, las habilidades digitales y sobre todo las de manejo de inteligencia artificial, automatización y Big Data. También, estos trabajos pueden requerir buen nivel de idiomas en el lenguaje principal que utiliza la compañía contratante.

Pero también hay posiciones de nivel de entrada o que requieren poca o nula experiencia, como las de entrenamiento de modelos de lenguaje natural, las de asistencia administrativa virtual o atención al cliente en general, entre otras.

Las siguientes son 5 plataformas para buscar trabajo fuera de Argentina:

LinkedIn.com: Parece obvio decirlo pero es el primer lugar en donde se pueden conseguir ofertas de empresas legítimas para trabajar para el exterior. Para lograrlo, se debe buscar el puesto o área deseada de trabajo en el buscador de esta red social para profesionales, y filtrar los resultados por trabajos remotos. Muchos de ellos serán solo para candidatos del país de la empresa que publica la vacante, pero otros admiten candidatos de todo el mundo. Para aplicar a esos casos es útil tener un perfil completo y actualizado en LinkedIn, en cada uno de los idiomas que el candidato o candidata maneja con fluidez. Workana: Si bien es técnicamente una plataforma para encontrar proyectos freelance y no trabajos fijos, esta web es importante por la cantidad de búsquedas de candidatos de Latinoamérica, con puestos en español. Es un buen espacio para quienes buscan hacer sus primeras armas y experiencias trabajando de manera freelance para el exterior, más que por los ingresos que se puedan generar por esta vía. WeLocalize: Una multinacional que trabaja con grandes proyectos a nivel global de localización de contenidos, páginas web y herramientas digitales. Es interesante para sumar proyectos paralelos en donde se generen ingresos extra realizando "microtareas" como recolección de datos e imágenes, catalogar datos, calificarlos, revisión de avisos publicitarios y contenidos, etc. Al momento de cierre de este artículo, esta plataforma tenía abiertas búsquedas en LinkedIn para candidatos de Argentina con o sin experiencia, que pudieran aportar como Colaboradores de Voz. FlexJobs: Permite encontrar trabajos remotos y flexibles en países como Estados Unidos. Se puede aplicar a empleos de tiempo completo o a oportunidades freelance. Toptal:una plataforma para freelancers que se desempeñan de manera remota, pero con procesos de selección complejos y elaborados, para dar con el talento más destacado. Por eso, suelen tener buenas vacantes publicadas y de empresas con remuneraciones interesantes, pero también con criterios exigentes.

Las plataformas para buscar trabajos remotas son muchas, pero la clave es contar con las habilidades buscadas para las oportunidades disponibles en compañías extranjeras, y luego tener paciencia y no dejar de intentar postularse pese a las potenciales negativas.

El Global Hiring Report 2026 de Deel, que analiza más de un millón de contratos en más de 150 países, consigna que los principales empleadores de talento argentino son empresas de Estados Unidos, México y España. Y los roles con mayor demanda incluyen desarrollador de software, analista de datos, diseñador UX/UI, especialista en marketing digital, representante de atención al cliente, traductor y docente online.