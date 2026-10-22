Las 3 herramientas gratuitas que lanzó Google para Pymes y emprendedores

Un centro integrado para Pymes, imágenes alineadas a la identidad de marca y análisis financiero en tiempo real son las nuevas posibilidades de Gemini

Google anunció nuevas herramientas en Gemini, su sistema de inteligencia artificial (IA) diseñadas para maximizar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y emprendedores. Pensada para ayudar a los emprendedores a recuperar tiempo y enfocarse en su pasión, esta actualización hace que Gemini sea capaz de comprender el contexto, la identidad visual y las finanzas del negocio.

"Presentamos una nueva página de destino empresarial diseñada para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a optimizar sus tareas diarias. Desde este centro, pueden desarrollar su marca, analizar las finanzas, comprender las estadísticas de los clientes y mucho más", resumió en el anuncio oficial de este lanzamiento Vishnu Sivaji, Director Senior de Gemini App.

"También facilitamos la conexión de Gemini con herramientas de Google, como el Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace, así como con apps de terceros conectadas, como Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho y Xero", añadió.

3 nuevas herramientas de Google Gemini

Un centro integrado para pequeñas empresas: una nueva página de destino dentro de la aplicación de Gemini que centraliza la gestión de marca, análisis financiero y métricas. Además, se conecta con el Perfil de Negocio de Google, Google Ads, Workspace, entre otras herramientas.

una nueva página de destino dentro de la aplicación de Gemini que centraliza la gestión de marca, análisis financiero y métricas. Además, se conecta con el Perfil de Negocio de Google, Google Ads, Workspace, entre otras herramientas. Imágenes alineadas a la identidad de marca: permite cargar el sitio web, kit de marca y paleta de colores para definir un estilo propio. Potenciado por Imagen 3, Gemini genera recursos visuales para lanzamientos y campañas de marketing sin tener que volver a subir los lineamientos cada vez. "Cuando se combina con la potencia de Nano Banana 2.1 (nuestro modelo generativo de imágenes más reciente), Gemini ahora puede ofrecer resultados visuales de extremo a extremo para lanzamientos de productos nuevos o campañas de marketing en curso. Gemini conserva este estilo visual, lo que permite a los propietarios generar fácilmente recursos coherentes y alineados con la marca sin tener que subir repetidamente sus lineamientos de estilo ", describió Sivaji.

permite cargar el sitio web, kit de marca y paleta de colores para definir un estilo propio. Potenciado por Imagen 3, Gemini genera recursos visuales para lanzamientos y campañas de marketing sin tener que volver a subir los lineamientos cada vez. "Cuando se combina con la potencia de Nano Banana 2.1 (nuestro modelo generativo de imágenes más reciente), Gemini ahora puede ofrecer resultados visuales de extremo a extremo para lanzamientos de productos nuevos o campañas de marketing en curso. ", describió Sivaji. Análisis financiero en tiempo real: convierte hojas de cálculo, recibos y registros en gráficos claros y modelos interactivos en segundos, permitiendo a los emprendedores entender la salud de su negocio de manera sencilla e intuitiva.

Estas herramientas comenzarán a desplegarse a nivel global en los próximos días para todos los usuarios de Gemini, según informaron desde la compañía en un comunicado.

Según Google, los emprendedores pueden usar Gemini para delegar diversas tareas del día a día y ahorrar horas de trabajo. Por ejemplo, se le puede pedir ayuda para redactar descripciones de productos, la creación de contenido y textos para redes sociales, diseñar líneas de productos y propuestas de asociación con marcas, optimizar la atención al cliente, etc.