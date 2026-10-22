Solo los salarios informales tuvieron un incremento real del 14% desde diciembre pasado. Los números del INDEC reflejan el achique del Estado Nacional

Los salarios públicos, especialmente los nacionales, se mantienen suprimidos y se ofrecen planes de retiro voluntario para reducir la nómina estatal.

Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que mostró un mayor dinamismo que los salarios formales y públicos.

El índice de salarios de agosto de 2026 superó la inflación, con un avance mensual y acumulado que estuvo por encima del IPC.

Según e índice de salarios de agosto de 2026 que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se incrementó 2,7% mensual y 35,6% interanual. El indicador acumuló una suba de 25,1% en los primeros 8 meses de 2026, aunque esa mejora no se haya visto reflejada en los últimos meses con un repunte del consumo o la actividad.

Vale la pena recordar que agosto fue un mes en el que el Índice de Precios al Consumidor que mide el mismo organismo había desacelerado considerablemente desde el 2,1% de julio, hasta 1,7% intermensual. Así, el promedio de salarios sigue estando por encima del 21,3% que acumuló la inflación en 8 meses, y por encima del 33,5% de avance interanual.

Según la consultora Labour, Capital, Growth (LCG), ese promedio general de salarios acumuló un 1,1% de avance real en agosto frente a julio pasado, y de 1,6% año contra año. "Contra diciembre (2025), acumulan una mejora de 3,2%."

Sin embargo, es necesario resaltar que es sobre todo el sector privado informal el que viene motorizando el indicador de salarios del INDEC, mientras que los otros sectores siguen rezagados. Esto último explica que esa suba del salario real de agosto no haya tenido una contraparte en el consumo.

Divergencias entre salarios formales e informales

Agosto fue claramente un mes con recuperación del salario real, al menos en cuanto a los promedios que releva el INDEC. El crecimiento mensual del Índice de Salarios se debió a subas de 2,8% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3% en el sector privado no registrado.

A nivel interanual, en agosto se repitieron esas divergencias: acumuló un alza de 30,4% el sector privado registrado, de 30,3% el sector público y de 55,4% en el sector privado no registrado.

Finalmente, el escenario es el mismo en el acumulado de enero-agosto 2026, siempre según el INDEC: el promedio de salarios creció 20,4% en el sector privado registrado, 23,8% en el sector público y 38,4% en el sector privado no registrado.

Es decir que, fuera del dato intermensual, el único segmento que viene ganándole a la inflación en todas las instancias es el privado no registrado: "Como viene ocurriendo en los últimos meses, el mayor dinamismo se observa en los salarios privados no registrados, que crecieron otro 1,3% mensual en términos reales y acumulan una suba de 14% contra diciembre" 2026, según la mencionada consultora privada en el último reporte enviado a este medio.

Los salarios del sector privado formal no vienen recuperando poder adquisitivo frente a la inflación ni en el acumulado del año ni en los últimos 12 meses relevados. En lo que va del año, tampoco los sueldos del sector público le ganaron a la inflación oficial. "Los salarios del sector privado registrado avanzaron 1,2% real mensual, luego de tres meses de estancamiento. Sin embargo, la mejora todavía no alcanza para compensar la caída del primer trimestre: acumulan una baja de 0,8% contra diciembre", destacaron en LCG.

INDEC: Salarios de agosto 2026

Contra noviembre de 2023, tanto los salarios privados registrados como los públicos muestran caídas reales (-2,3% y -15,3%, respectivamente), en tanto que solo los no registrados muestran un alza del 90,5% en ese período, que LCG encuentra "claramente llamativa". Las cifras para ese segmento surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y no de un registro administrativo de ARCA.

"Con una inflación estacionada apenas por debajo de la zona del 2%, podrán darse algunos meses con aumentos salariales que impliquen una recomposición del poder adquisitivo. Pero con una caída del empleo privado y una actividad moviéndose tibiamente, no vemos un incremento marcado de los salarios", mencionan los analistas de LCG. "Hacia adelante, sin una mayor recuperación de la actividad será difícil observar una mejora salarial sostenida. Se configura así un círculo vicioso: el estancamiento de los ingresos reales limita la recuperación del consumo y, a su vez, restringe el dinamismo de la actividad."

Salarios del sector público confirman el achique

Con sueldos más pisados que el promedio de los trabajadores, y mediante planes de retiro voluntario, los datos oficiales muestran los esfuerzos de la gestión de La Libertad Avanza para cumplir la promesa de campaña de bajar el gasto público mediante un Estado más pequeño.

El Índice de Salarios del subsector público nacional registró para agosto una suba mensual de 1,9% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 2,6%.

Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 26,3% y 30%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 20,4% para el subsector público nacional y de 23,2% para el subsector público provincial.

LCG calculó que los salarios del sector público aumentaron 0,6% real mensual y acumulan una mejora de 2,1% contra diciembre. Y que tanto el sector público nacional como el provincial mostraron subas reales frente a julio de 0,3% y +0,9%, respectivamente. "Pero solo los salarios provinciales mejoraron su poder adquisitivo a lo largo del año (+1,5%, frente a una caída de 0,8% en el sector nacional)."

Es decir que en la Administración Nacional los salarios, por ahora, vienen perdiendo la batalla frente a la inflación acumulada y a nivel interanual. Además de los bajos salarios, el Gobierno nacional sigue presionando para reducir la nómina de este subsegmento del Estado con un nuevo plan de retiros voluntarios.

Los empleados públicos de la Administración Central elegibles para este beneficio son.

Mujeres desde los 58 años y a hombres desde los 63 que no cuenten con aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Podrán elegir entre dos alternativas, una de ellas: "Cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes y contribuciones previsionales y de obra social previstos en el régimen". La otra alternativa es "percibir una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones y sin superar el equivalente a los meses restantes para reunir los requisitos jubilatorios". Mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años, con al menos 30 años de aportes jubilatorios y, en estos casos, la compensación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. No rige el límite adicional vinculado con el tiempo restante para cumplir los requisitos jubilatorios, a la vez que también se abonará una suma adicional equivalente a cinco sueldos brutos, independientemente de la antigüedad. Mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La gratificación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones. Además, recibirán cuatro sueldos adicionales quienes acrediten menos de 15 años de antigüedad en planta permanente, mientras que aquellos con 15 años o más percibirán cinco remuneraciones adicionales.

Los empleados públicos que quieran adherirse deben, además de ser parte de alguno de los tres grupos mencionados, no tener ninguno de los requisitos de exclusión (haber renunciado, tener medidas disciplinarias, haber realizado sumarios administrativos o reclamos judiciales, entre otros) y la posibilidad estará abierta hasta el 30 de noviembre. Asimismo, el retiro voluntario exigirá a quienes adhieran no volver a desempeñar cargos públicos por los siguientes 8 años, excepto el de docente universitario. Caso contrario, se podrá exigir la devolución de la indemnización percibida y las cuotas pendientes.