Liderazgo en la era de la IA: más complejo, más humano y con más posibilidades

La IA puede sugerir cómo abordar una conversación difícil; no puede hacerse cargo de la calidad humana de ese encuentro, sostiene Carlos Sosa

Durante décadas, el conocimiento fue una fuente central de influencia. Muchos profesionales lideraban desde el saber; numerosos emprendedores y empresarios PyME, incluso sin grandes credenciales académicas, construyeron su camino desde el hacer. Hoy, la inteligencia artificial está modificando esa ecuación: acceder a información, analizar escenarios y ejecutar determinadas tareas ya no constituye, por sí solo, una ventaja distintiva.

¿Es más complejo liderar en esta era? Sí. Pero también existen más posibilidades que nunca para desarrollarnos. La IA puede profesionalizar procesos, acelerar decisiones, ampliar perspectivas y liberar tiempo. Sin embargo, no reemplaza la confianza, la mirada, el afecto, la escucha ni la capacidad de unir a un equipo frente a la adversidad.

La IA puede sugerir cómo abordar una conversación difícil; no puede hacerse cargo de la calidad humana de ese encuentro.

El liderazgo sigue siendo un sistema de partes interrelacionadas

En mi enfoque de Liderazgo 360, el desarrollo integra el ser, el hacer y el tener. Y en el centro de ese sistema está la persona, antes que el cargo. Un resultado no es verdaderamente sostenible si para alcanzarlo deterioramos la salud, los vínculos, la vida familiar o el sentido de lo que hacemos.

El liderazgo es un sistema de partes interrelacionadas: lo físico, lo emocional, lo cognitivo y lo espiritual, entendido como propósito y sentido. Cuando una dimensión se descuida, las demás lo sienten.

Antes solíamos pensar que el líder nacía con determinados dones, rasgos de personalidad o hábitos prácticamente inamovibles. Hoy sabemos mucho más sobre aprendizaje, plasticidad cerebral y cambio de conductas. Sabemos que dormir y descansar mejor, entrenar fuerza, mover el cuerpo, alimentarnos de manera adecuada y trabajar preventivamente sobre nuestra salud pueden contribuir a nuestro bienestar y desempeño.

La tecnología no es todo

También contamos con herramientas para reconocer emociones, revisar creencias y transformar respuestas automáticas. No hay una fórmula mágica: hay posibilidades reales de evolución si existe motivación, apertura y práctica sostenida.

Allí aparece una paradoja: disponemos de una tecnología extraordinaria para mirar hacia adelante, pero muchas veces seguimos liderando desde patrones del pasado. Repetimos interpretaciones, defensas y maneras de reaccionar sin advertirlo. De eso trata también el liderazgo inconsciente: de reconocer las interferencias mentales que condicionan nuestras decisiones. Lo que no vemos puede terminar liderándonos.

Consultor, conferencista y autor de Liderazgo 360 y Liderazgo Inconsciente.

Lionel Messi ofrece una imagen potente de esta transformación. Del joven reservado al referente capaz de transmitir un sueño compartido y destacar la importancia de un equipo unido. No necesitó dejar de ser él mismo para evolucionar. Su recorrido nos recuerda que el liderazgo no es una condición fija: también se construye, a través de experiencias, vínculos, aprendizajes y propósito.

Por eso hablo de liderazgo híbrido. Somos racionales y emocionales, conscientes e inconscientes; coordinamos acciones en espacios presenciales y virtuales, y ahora combinamos inteligencia humana con inteligencia artificial. La IA puede ayudarnos a pensar escenarios y organizar el trabajo, pero la responsabilidad de decidir, cuidar a las personas, atravesar la frustración y construir cultura sigue siendo nuestra.

La tecnología puede multiplicar nuestra capacidad de hacer. La pregunta decisiva es si nosotros estamos dispuestos a evolucionar en el ser. Porque una máquina puede procesar información; nosotros podemos revisar nuestra historia, cambiar hábitos, recuperar energía, emocionarnos y comprometernos con un sueño. Y para construir un sueño grande, como nos recuerda Messi, necesitamos un equipo fuerte.

En esta era, el diferencial de un líder no será solamente cuánto sabe ni qué herramientas utiliza, sino quién está siendo mientras lidera. El futuro ofrece más posibilidades, pero exige una decisión profundamente humana: dejar de repetir el pasado para construir, con otros, un tener verdaderamente sostenible.

*Carlos Sosa es CEO del Grupo Funcionalmente, consultor, conferencista y autor de Liderazgo 360 y Liderazgo Inconsciente. Paricipará del Congreso Funcionalmente de Liderazgo, Neurociencias y Coaching el 19 de noviembre en Goldencenter.