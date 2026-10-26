Cuánto ganan un director, un gerente y un jefe hoy en Argentina y la región

En los niveles más avanzados, los sueldos de Argentina pierden competitividad salarial frente a los de la mayoría de los países de la región

El año pasado la Argentina dejó de ser la "hermanita menor" de la región y salió del fondo de la tabla de los salarios medidos en dólares. Una investigación mostró que ahora, a nivel profesional y de mandos medios, los sueldos locales de CEOs y otros puestos ya se equiparan con los de Brasil o México, y que Uruguay sigue siendo el líder de todas las categorías en cuanto a remuneraciones en grandes empresas.

La última encuesta flash de WTW en la Argentina, que se dio a conocer en el Seminario Anual de Compensaciones y Beneficios de esa consultora, mostró que los siguientes son los niveles salariales promedio por mes para directores, gerentes, jefes y profesionales:

Directores senior (EX-17): u$s17.100

(EX-17): u$s17.100 Directores (EX-15): u$s10.300

(EX-15): u$s10.300 Gerentes (M3-14): u$s6.600

(M3-14): u$s6.600 Jefes (M2-12): u$s3.800

(M2-12): u$s3.800 Profesionales senior (P3-11): u$s2.500

(P3-11): u$s2.500 Profesionales junior (P2-09): u$s1.700

Aqui vale la pena recordar que el relevamiento de WTW se realizó entre 553 empresas grandes nacionales y filiales de multinacionales, e incluyó 215.000 casos y 2.700 puestos de trabajo.

Sueldos de directivos y profesionales en Latinoamérica, según WTW

De acuerdo a Julio Sánchez , Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW en Argentina, en 2026 Argentina presenta un nivel de ingreso para profesionales medido en dólares estadounidenses levemente superior al de Brasil y más alineado con el resto de los mercados de Latinoamérica.

"Sin embargo, esta ventaja relativa se reduce a medida que aumenta la experiencia y la responsabilidad de los puestos. En los niveles más avanzados, Argentina pierde competitividad salarial frente a la mayoría de los países de la región, con la excepción de Brasil. Este comportamiento contrasta con la situación del salario mínimo, donde el país se ubica por debajo de gran parte de los mercados latinoamericanos considerados en el análisis", añadió ante la consulta de iProfesional.

Para el directivo de WTW, tanto Argentina como Brasil en los últimos 5 años se rotan en las últimas y anteúltimas posiciones de los rankings regionales de compensaciones medidas en dólares. "Estas variaciones se dan típicamente por la fluctuación del tipo de cambio en cada país. Este año Colombia y Mexico tuvieron un mejor posicionamiento dado que ambos países apreciaron su moneda significativamente", reflexionó Sánchez.

Aumentos salariales 2027: qué sectores darán las mayores subas en Argentina

Para 2027, las empresas estimaron una inflación que se ubicará entre 20% y 23% anual, y en base a ello el promedio de aumento salarial planificado es de 22,8% de promedio para los sueldos en pesos argentino. El percentil 25 dará solo 20 puntos y el 75 se estiraría hasta 25%.

El dato surge del relevamiento del 56% de las compañías que ya están trabajando su presupuesto salarial para el año próximo.

El 38% de las organizaciones dará dos ajustes al año y otro 38% se inclinó por tres, al tiempo que 16% dará hasta 4 aumentos en 2027. Se brindaría un 10,3% en el primer trimestre del año, un 12% en el primer semestre, y el restante porcentaje en el segundo, puntualizaron los ejecutivos de WTW durante el evento desarrollado en el Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, servicios profesionales, consumo, industria química y alta tecnología fueron los sectores que se destacaron por los incrementos salariales planificados para el año próximo:

Servicios profesionales : 24% anual

: 24% anual Consumo : 23%

: 23% Industria Química / Pinturas /Plásticos : 23%

: 23% Alta Tecnología (hardware, software, telecomunicaciones): 23%

23% Hierro, Aluminio, Minería: 23%

23% Agropecuario / Agroindustrial: 22%

22% Automotriz : 22%

: 22% Ciencias de la salud humana y animal : 22%

: 22% Industrial: 22%

22% Servicios: 22%

22% Bancos y Entidades Financieras: 21%

21% Energía: 20%

Ante estos resultados, Sánchez mencionó a iProfesional que la performance de los salarios en Argentina medidos en dólares respecto de la región en 2027 "dependerá si finalmente hay un cambio en la relación peso-dólar."

A la vez, la consultora inquirió sobre la posibilidad de que las compañías entreguen unos puntos extra de aumento en 2027 por el poder adquisitivo perdido contra la inflación en 2026 ("catch up"), pero solo un 8% ya decidió hacerlo y 34% lo tiene bajo análisis. La mayoría (58%) dijo que no lo hará. Quienes si brindarán este plus, darán entre 4 y 6 puntos más (6,3% en promedio) por este concepto en los primeros meses del año que viene.