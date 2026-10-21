Milei dudó de quienes no llegan a fin de mes, pero el 47,1% se endeuda, según una encuesta

Una encuesta de Zentrix reveló que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 y que el crédito se usa para pagar gastos básicos

El dinero se termina antes de que cierre el mes para una parte importante de los hogares argentinos, pero eso no significa que dejen de afrontar sus consumos. En muchos casos, el crédito permite cubrir la diferencia entre los ingresos disponibles y los gastos cotidianos. Una encuesta de Zentrix mostró que el 47,1% de los consultados de clase media tomó deuda o un crédito durante los seis meses previos y que, entre quienes se endeudaron, el 45,6% lo hizo para pagar necesidades básicas, como alimentos o salud.

Los resultados forman parte de un informe de septiembre elaborado por la consultora que dirige Claudio Montiel, sobre una muestra de 1438 personas. El estudio también fue el punto de referencia de Javier Milei para cuestionar la afirmación de que una proporción elevada de argentinos no consigue llegar a fin de mes.

Qué reveló la encuesta según el nivel de ingresos

La capacidad de sostener los gastos y de ahorrar presenta diferencias marcadas entre los estratos sociales relevados. Entre las personas de clase alta, el 70% afirmó que puede llegar al día 30 o 31 con dinero, mientras que el 61,9% declaró que tiene capacidad de ahorro.

En la clase media, los porcentajes son más bajos: el 39% dijo que llega a fin de mes y solo el 9,5% aseguró que puede ahorrar.

En el conjunto de la población encuestada, Zentrix registró que "dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3%″.

La medición también mostró diferencias entre grupos sociales. El resultado más desfavorable para el Gobierno corresponde a los sectores de menores ingresos, un dato que Milei atribuyó a la selección de los aspectos negativos por parte de la oposición y la prensa.

La crítica de Milei a la frase sobre llegar a fin de mes

El Presidente cuestionó esa conclusión durante su discurso en la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en Neuquén. Allí sostuvo que la expresión sobre quedarse sin dinero antes de terminar el mes era una consigna impulsada por el kirchnerismo.

"Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo: ‘La gente no llega a fin de mes’; ‘dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes’; ‘no llegan al día 20′. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa?", expresó en un tramo de su discurso.

Luego, planteó que la afirmación no tenía sentido si se interpretaba como una imposibilidad de seguir viviendo durante los días restantes del mes.

"Les hago una pregunta: si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? ¿Se dan cuenta de que al contestarse esa pregunta se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa?".

Sin embargo, quedarse sin dinero disponible no equivale necesariamente a dejar de comprar alimentos o pagar servicios. Una persona puede continuar afrontando esos gastos con tarjeta de crédito o recurrir a préstamos, aunque eso implique sumar obligaciones financieras.

La deuda como respuesta a los gastos cotidianos

El dato sobre el endeudamiento de la clase media permite observar otra dimensión del problema. Según la encuesta, el 47,1% de los consultados de ese segmento tomó deuda o crédito en los seis meses anteriores al relevamiento.

La consultora también preguntó cuáles eran los motivos de esa situación. Ante la consulta "¿A qué atribuye principalmente su nivel de endeudamiento?", el 45,6% respondió que necesitaba "cubrir gastos básicos como (alimentos/salud)".

De esta manera, los resultados muestran que la dificultad para llegar al último día del mes no se expresa únicamente en la falta de dinero disponible. También puede reflejarse en la necesidad de financiar consumos esenciales y trasladar parte de esos gastos hacia los meses siguientes.

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 y los jóvenes son los más afectados

Los ingresos no alcanzan para cubrir todo el mes para una parte importante de la población argentina. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, dos de cada tres personas se quedan sin dinero a más tardar el día 20. Entre los menores de 40 años, la proporción trepa al 72%, mientras que en los sectores de menores recursos llega al 83,3%.

El relevamiento se realizó a fines de septiembre sobre una muestra de 1.438 casos en todo el país. Los resultados reflejan las dificultades de los hogares para sostener sus gastos cotidianos y muestran que el endeudamiento se convirtió en una herramienta para afrontar compromisos básicos.

De acuerdo con el informe, el 56,2% de los encuestados tomó deuda durante los seis meses previos. De ese grupo, el 55,1% destinó el dinero a la compra de alimentos o a gastos de salud, mientras que el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas de servicios públicos.

La situación varía según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 59,6% se queda sin recursos antes del día 15 y el 83,3% no logra superar el día 20. Además, el 68,1% de las personas de ese segmento se endeudó, principalmente para cubrir necesidades esenciales.

En la clase media, el 51,4% afirmó que no llega a fin de mes y el 47,1% recurrió al crédito. En este grupo, el 29% de quienes se endeudaron destinó esos recursos al pago de facturas y servicios básicos.

Los menores de 40 años, entre los más comprometidos

La situación también preocupa entre los jóvenes adultos. Además del 72% que se queda sin dinero antes de finalizar el mes, el 60,9% de los menores de 40 años tomó deuda durante el semestre analizado. Solo el 3% de ese grupo declaró tener capacidad de ahorro.

El estudio también detectó que el 81,8% de los consultados percibe que sus ingresos pierden poder de compra frente a la inflación.

Frente a este escenario, el 67% se manifestó a favor de que el Estado intervenga en el mercado crediticio. Entre quienes apoyan esa participación, el 61,3% priorizó regular las tasas, las condiciones de otorgamiento y los límites de las cuotas según la capacidad de pago. En cambio, solo el 7,5% respaldó la condonación de deudas por ley.

El informe advierte así sobre un circuito en el que las familias utilizan crédito para cubrir gastos corrientes y deben afrontar esas obligaciones con los ingresos del mes siguiente.