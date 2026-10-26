El acuerdo entre UATRE y las entidades empleadoras establece distintas escalas según actividad y categoría, con vigencia hasta mediados de 2027

La mayoría de categorías mantiene los valores de octubre. Actividad olivícola y Alambrar de Stingl tienen aumentos en noviembre.

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario tienen nuevas remuneraciones mínimas desde octubre de 2026. El acuerdo entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades empleadoras fue homologado por la Secretaría de Trabajo y establece distintas escalas según la actividad y la categoría.

Para el personal permanente de prestación continua, el salario básico del Peón General quedó fijado en $1.235.833,53 mensuales desde octubre, más una suma no remunerativa de $12.465. En noviembre ese monto se mantiene, ya que la escala general tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

En cambio, la actividad olivícola y el personal de la empresa Alambrar de Stingl tienen nuevos valores desde noviembre, de acuerdo con los cronogramas específicos incluidos en el acuerdo salarial.

Cuánto cobra un peón rural en octubre de 2026

Para el personal permanente de prestación continua, la categoría Peón General tiene desde octubre un salario básico mensual de $1.235.833,53, mientras que el jornal es de $54.368,02.

A ese importe se agrega una suma no remunerativa de $12.465 mensuales, o $548,37 por jornal. Por lo tanto, para un trabajador que percibe el mínimo de esa categoría, la suma de ambos conceptos llega a $1.248.298,53 mensuales, antes de los adicionales que pudieran corresponder.

La evolución del salario básico del Peón General durante el período acordado fue:

Julio de 2026: $1.114.473,79

Agosto: $1.165.074,32

Septiembre: $1.203.186,58

Octubre: $1.235.833,53

Entre julio y octubre, el básico acumuló un incremento de $121.359,74.

Cuánto cobra un trabajador rural en noviembre

Para la escala general de trabajadores rurales, no hay un nuevo aumento en noviembre. Los valores fijados desde octubre continúan vigentes hasta el 31 de julio de 2027.

Así, el Peón General mantiene en noviembre:

Básico mensual: $1.235.833,53

Suma no remunerativa: $12.465

Total de ambos conceptos: $1.248.298,53

Jornal básico: $54.368,02

Suma no remunerativa por jornal: $548,37

La misma continuidad alcanza a las restantes categorías del personal permanente de prestación continua, así como a las escalas específicas de tractoristas y maquinistas de cosecha, actividad porcina, aplicación de productos fitosanitarios, cáñamo y riego presurizado.

Cómo queda la escala general de UATRE

Los salarios básicos establecidos desde octubre para el personal permanente de prestación continua son:

Peón General: $1.235.833,53

Peón Único: $1.267.286,73

Peones de arroz, haras y cabañas: $1.269.906,69

Ovejeros: $1.280.012,44

Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos, panaderos, pintores, quinteros y talabarteros: $1.315.590,52

Ordeñadores en explotaciones tamberas: $1.323.953,65

Ordeñadores que además desempeñan funciones de carreros: $1.363.083,96

Además, la escala incluye:

Conductores tractoristas y maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas: $1.371.311,17

Mecánicos tractoristas: $1.439.808,93

Puesteros: $1.357.795,04

Capataces: $1.493.036,48

Encargados: $1.572.503,85

Los valores corresponden a los salarios básicos sin comida y sin SAC. Cada categoría tiene además la correspondiente suma no remunerativa establecida en el anexo salarial.

Cuánto cobran los trabajadores de actividades rurales específicas

El acuerdo también contempla escalas diferenciadas para determinadas actividades, con valores que pueden superar ampliamente la escala general según la especialización y el tipo de tarea desempeñada.

Los tractoristas y maquinistas que trabajan exclusivamente en tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, incluida la cosecha de arroz, tienen desde octubre un salario mensual de $1.892.406,17, más $19.087,40 no remunerativos. El valor diario es de $83.365,17, más $840,85 no remunerativos.

En la actividad porcina, desde octubre los valores son:

Peón General: $1.265.715,49 + $12.766,40 no remunerativos

Peón Porcino: $1.302.324,33 + $13.135,65 no remunerativos

Peón Porcino Especializado: $1.338.932,93 + $13.504,89 no remunerativos

Encargado: $1.628.273,25 + $16.423,27 no remunerativos

Además, el acuerdo establece que, una vez cumplidos tres meses de desempeño, el Peón General debe ser promovido a la categoría de Peón Porcino, salvo que el empleador le otorgue esa calificación antes.

Para quienes realizan aplicación de productos fitosanitarios, el básico desde octubre es de $1.999.956,44 para el Peón Auxiliar, más $20.172,18 no remunerativos. En el caso del conductor de equipos autopropulsados, el básico llega a $2.890.011,27, más $29.149,55 no remunerativos.

En la actividad del cáñamo, el Operario de Campo No Calificado tiene un básico de $1.351.719,10, mientras que el Operario de Campo Calificado alcanza $1.377.852,55 desde octubre.

Para el riego presurizado en Catamarca y La Rioja, el Operador de Riego Presurizado tiene un salario mensual de $1.422.831,64, más $14.351,12 no remunerativos desde octubre.

Cuánto cobran los trabajadores rurales de la actividad olivícola en noviembre

La actividad olivícola tiene un cronograma salarial diferente al de la escala general. Por eso, en noviembre sí entra en vigencia un nuevo incremento.

En octubre, el Trabajador Calificado de Riego tenía un básico mensual de $1.475.742,39 y una suma no remunerativa de $22.799,72. Desde noviembre, el básico pasa a $1.524.017,32 y la suma no remunerativa a $16.700,79.

La escala de noviembre para la actividad olivícola queda de la siguiente manera:

Personal jerárquico

Capataz: $1.565.663,86 + $17.157,17 no remunerativos

Encargado: $1.639.702,17 + $17.968,51

Encargado de calidad: $1.685.976,12 + $18.475,60

Personal de producción y envasado

Trabajador no calificado: $1.294.676,25 + $14.187,58

Trabajador semi calificado: $1.357.875,34 + $14.880,14

Trabajador calificado: $1.432.446,73 + $15.697,32

Personal de mantenimiento

Trabajador no calificado: $1.357.875,34 + $14.880,14

Trabajador semi calificado: $1.438.073,64 + $15.758,99

Trabajador calificado: $1.509.625,19 + $16.543,08

Personal de transporte

Trabajador calificado: $1.432.446,73 + $15.697,32

Personal auxiliar

Trabajador semi calificado: $1.432.446,73 + $15.697,32

Personal de riego

Trabajador calificado: $1.524.017,32 + $16.700,79

Los valores rigen durante noviembre. Desde diciembre comienza otro tramo salarial para la actividad olivícola, con vigencia hasta septiembre de 2027.

Cuánto cobra el personal de Alambrar de Stingl en noviembre

También hay un nuevo tramo salarial desde noviembre para el personal comprendido en la escala específica de Alambrar de Stingl, aplicable en Chubut y Santa Cruz.

Para el Peón, el básico pasa de $1.268.673,06 en octubre a $1.303.096,90 en noviembre. La suma no remunerativa baja de $13.902,63 a $13.143,44. Además, la escala contempla un adicional por trabajo en zona patagónica equivalente al 20% del salario básico y un adicional voluntario remunerativo.

En noviembre, para el Peón, los conceptos quedan así:

Salario básico: $1.303.096,90

Adicional por zona patagónica: $259.348,07

Adicional voluntario remunerativo: $324.185,08

Suma no remunerativa: $13.143,44

Adicional por zona patagónica sobre la suma no remunerativa: $2.615,86

Adicional voluntario remunerativo vinculado a esa suma: $3.269,83

Para el Capataz, el salario básico de noviembre es de $1.690.136,10, con un adicional por zona patagónica de $336.378,31 y un adicional voluntario remunerativo de $420.472,88.

Qué adicionales puede cobrar un trabajador rural

Los salarios fijados por la CNTA constituyen los mínimos correspondientes a cada categoría y actividad. La remuneración final puede ser superior cuando corresponden los adicionales previstos en la normativa y en las escalas.

Uno de los principales es la bonificación por antigüedad. Para quienes tienen hasta diez años de antigüedad, corresponde el 1% de la remuneración básica por cada año. Cuando la antigüedad supera los diez años, el porcentaje es del 1,5% por año.

También existe un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desarrollan sus tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por eso, el salario básico de cada categoría no necesariamente coincide con el monto final que percibe el trabajador.

Qué deben tener en cuenta los empleadores

Los empleadores alcanzados por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario deben aplicar la remuneración mínima correspondiente a la categoría, actividad y período de vigencia.

El acuerdo también establece una cuota de solidaridad gremial del 2% mensual sobre las remuneraciones básicas para los trabajadores comprendidos que no estén afiliados a UATRE. Los empleadores deben actuar como agentes de retención y los trabajadores afiliados al sindicato están exceptuados.

Además, la vivienda que proporcione el empleador debe cumplir los requisitos establecidos por la Ley 26.727 y no puede efectuarse una deducción salarial por ese suministro.

Hasta cuándo rigen los salarios de UATRE

El acuerdo fue celebrado el 30 de julio de 2026 entre UATRE y las entidades representativas del sector empleador y posteriormente fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Comprende al personal permanente de prestación continua y distintas actividades específicas del régimen agrario.

Para el personal permanente de prestación continua, los tractoristas y maquinistas de cosecha, la actividad porcina, la aplicación de productos fitosanitarios, el cáñamo y el riego presurizado, el acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

La actividad olivícola tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027, mientras que la escala correspondiente a Alambrar de Stingl se extiende hasta el 31 de agosto de 2027.

Las partes también acordaron retomar las negociaciones cuando alguna de ellas lo solicite para analizar la evolución económica y la necesidad de establecer nuevos ajustes.

En consecuencia, para saber cuánto debe cobrar un trabajador rural en noviembre de 2026 hay que identificar la categoría, la actividad y la zona de trabajo. Para la escala general, los valores de octubre continúan vigentes; los nuevos importes de noviembre corresponden específicamente a la actividad olivícola y al personal de Alambrar de Stingl.