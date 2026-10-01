Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en octubre 2026

Los gremios más fuertes ya negociaron la pauta salarial hasta febrero 2027, para retomar la paritaria después del receso de verano

Durante septiembre comenzaron a asomar los primeros acuerdos paritarios con aumentos de sueldo que llegan hasta 2027. Para asegurarse que el esquema de incrementos continue durante las vacaciones de verano, los gremios sellaron las bases hasta febrero del año que viene. Fue el caso de los Camioneros, los Metalúrgicos, los Vitivinícolas, y los trabajadores de la industria química, entre otros.

En ese marco se puede comenzar a avisorar con más claridad que los salarios convencionados en muchos casos no le ganarán a la inflación en 2026. Pese al aumento de salario real que tuvieron con la baja de la inflación en agosto último, economistas calculan que los sueldos deberían recuperar al menos seis puntos más en el último cuatrimestre 2026 para llegar a un "empate" con los precios.

Los siguientes son los acuerdos paritarios vigentes respecto de los sueldos de septiembre, que se pagarán en octubre.

Estatales

La Administración Pública Nacional llegó a un nuevo acuerdo paritario, aceptado por UPCN y rechazado por ATE.

El cronograma de incrementos salariales será en total de 6,8%, distribuidos de la siguiente manera:

1,9% de aumento en septiembre

1,8% de aumento en octubre

1,6% de aumento en noviembre

1,5% de aumento en diciembre

Adicionalmente, en diciembre se realizará el pago de una asignación fija por única vez establecida en $80.000.

A la vez, el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, incrementaron los básicos y los distintos suplementos que cobran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad. El incremento se dará en cuatro pagos entre septiembre y diciembre 2026 inclusive.

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribió una nueva paritaria con las cámaras del sector, con un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de junio para el CCT N° 130/75. De este acuerdo permanece vigente un alza de 1,9% a partir de septiembre de 2026.

Los firmantes de la paritaria también acordaron prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente para su incorporación a las escalas básicas convencionales con la siguiente fórmula:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Las cámaras del sector y FAECyS volverán a reunirse en octubre del corriente.

En agosto, FAECyS hizo un acuerdo similar para los empleados de contact centers (CCT) 781/20. Se trata de un alza del 5,7% sobre los sueldos de junio, liquidada en tres tramos iguales del 1,9%, de los cuales solo queda por cobrar el de los salarios de septiembre. Y las anteriores sumas no remunerativas comenzarán a incorporarse a los básicos en 6 cuotas mensuales de 20.000 pesos cada una desde diciembre próximo hasta mayo 2027.

Asimismo, FAECYS acordó un incremento del 5,7% en tres tramos, una suma no remunerativa de $50.000 y la incorporación gradual de $120.000 al básico para los trabajadores de la rama cerealera.

Viajantes de Comercio

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) realizarán una actualización de las escalas salariales del convenio 308/75 para el período septiembre 2026 y 31 de agosto 2027, con una cláusula de revisión en marzo del año próximo. El básico pasará de $966.189,95 en septiembre del corriente a $1.062.734,46 en marzo.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (UNTCP) acordó aumentos de los salarios mínimos para las trabajadoras, de los cuales quedan por abonar los siguientes:

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,6%

En agosto se agregó una suma no remunerativa por única vez, de acuerdo a las horas semanales trabajadas que se incorporarán a los salarios de septiembre 2026.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), cerró una suba total del 5,51% para los trabajadores del CCT 76/75. La actualización se aplicará durante septiembre, octubre y noviembre de 2026, de la siguiente manera:

Septiembre: aumento del 1,9% sobre los básicos de agosto,

Octubre: aumento del 1,8% sobre los valores de septiembre,

Noviembre: aumento del 1,7%, sobre los básicos de octubre.

En líneas similares, para los capataces de la construcción, UECARA negoció un alza de casi 6% para el trimestre entre septiembre y noviembre. En ambos casos, las partes también acordaron volver a reunirse el 20 de octubre.

Transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) negociaron para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una actualización entre julio, agosto y septiembre de 2026. El convenio fija para el personal de conducción un salario básico de $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre. Los incrementos se aplicarán de manera proporcional al resto de las categorías laborales.

Además, las partes acordaron el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes, que también será proporcional para las restantes categorías y al tiempo efectivamente trabajado. Contempla asimismo una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada jornada efectivamente trabajada. Los valores serán de $22.000 a partir de septiembre.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89, por una suba total de 9,9% que se distribuirá de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027

Los aumentos se complementan con sumas fijas cada uno de esos meses, y un bono de 1,2 millones de pesos.

Septiembre 2026: aumento del 1,8%

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,7%

Diciembre 2026: 1,6%

Enero 2027: 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos

Febrero 2027: 1,5%

Aceiteros

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo alcanzaron un acuerdo con las cámaras patronales del sector que llevará el sueldo básico de la actividad por encima de los 2,7 millones de pesos.

El esquema de aumentos pactado con los representantes de CIARA, CIAVEC y CARBIO se aplicará de forma escalonada sobre la categoría inicial —correspondiente al escalafón de peón—y queda pendiente que el piso salarial trepe a $2.719.040 desde septiembre.

Alimentación

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cerró una actualización salarial del 1,9% para los trabajadores de la rama avícola (CCT 783/20) para los salarios de septiembre.

Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) negoció para los encuadrados en el CCT389/04 nuevas escalas salariales junto con una suma extra no remunerativa para los meses entre julio y septiembre, que arranca en 68.000 pesos.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

El esquema será el siguiente:

6% de aumento no remunerativo en válido para agosto, septiembre y octubre

6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo establece además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Metalúrgicos

La UOM también cerró un acuerdo para la rama metalúrgica, que contempla un 23,5% de incremento entre agosto del corriente y marzo de 2027.

Se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas, que serán incorporadas a los salarios básicos recién en abril de 2027. El acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año.

Metalmecánicos

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, ASIMRA, firmó una nueva paritaria con escalas de salarios básicos aplicable a las ramas de la actividad metalúrgica de los CCT 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 275/75. Asimismo, se agrega una gratificación extraordinaria no remunerativa que se brindará desde agosto hasta abril de 2027, que es cuando termina el actual ciclo paritario.

Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cerró un acuerdo para la rama de talleres de reparación y afines (CCT 27/88) para el trimestre julio-septiembre 2026.

El alza se pagará en función de asignaciones no remunerativas con impacto en los adicionales y horas extra, generando una nueva escala salarial a partir del 1 de julio, con un salario de base mínimo en torno a 1,1 millones de pesos por mes. Las sumas -que en el caso de los mensualizados van de 72.161 a 107.246 pesos por mes, de acuerdo a la categoría- se integrarán al básico en octubre del corriente.

Por otra parte, para la rama de concesionarias (CCT 499/23) se negoció una nueva escala salarial que estará vigente para los meses de julio, agosto y septiembre 2026.

Peones rurales

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llegó a un nuevo acuerdo para incrementar el salario de los peones rurales de la siguiente manera en los próximos meses:

Septiembre 2026 $1.216.369,67

Octubre 2026 $1.248.297,96

Los datos incluyen tanto los salarios mínimos como la suma no remunerativa que recibirán los trabajadores rurales por convenio. El acuerdo, además, ya fue homologado en el Boletín Oficial.

Farmacéuticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) negoció con las principales compañías del sector una nueva escala salarial para el CCT 659/13. Los básicos estableciendos son de $1.403.185,39 de mínima para los escalafones más bajos.

Por otra parte, meses atrás el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) había acordado nuevos básics para directores técnicos del sector. Con subas entre julio y septiembre, pasarán de cobrar $3.915.000 a $4.065.000, más adicionales que representan un 30% extra.

Químicos

La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) ató los futuros aumentos salariales del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 564/09 a la evolución de la inflación oficial hasta abril 2027.

Recibirán en los haberes de agosto un aumento trimestral, que incoprora la suba de la inflación acumulada entre abril y julio 2026. Luego, por diciembre cobrarán con una nueva suba que contemple el IPC acumulado entre agosto y noviembre del corriente. Finalmente, en los haberes de abril 2027 se reflejará la inflación acumulada entre diciembre 2026 y marzo próximo.

Los aumentos aplican sobre los salarios básicos, adicionales por convenio, la suma fija solidaria de $628.001 como base, y demás conceptos.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó para el CCT 42/89, correspondiente a laboratorios farmacéuticos, especialidades medicinales y productos veterinarios, nuevas escalas salariales a partir de agosto. Además de bono vacacional no remunerativo por $336.438,37, suma por comedor en los establecimientos donde éste no exista ($14.916), lo mismo que por la sala maternal ($472.223,79), asignación por el Día de la Sanidad ($101.560), entre otros plus.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los propietarios de unidades funcionales en edificios, cerraron un acuerdo trimestral para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10. Del mismo resta aplicar en septiembre un incremento de $25.000 en la suma fija remuneratoria mensual.

Bancarios

A fines de 2024, la Asociación Bancaria que dirige Sergio Palazzo acordó definir los primeros ajustes salariales de 2025 mediante un mecanismo que los atara a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al ver la efectividad de ese método, se mantuvo hasta el día de la fecha.

El INDEC reveló el IPC de agosto 2026 se incrementó un 1,7% intermensual, acumulando más de 21,3% en el año. Ese monto será el que reciban como actualización los trabajadores afiliados al gremio La Bancaria en las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Así el salario inicial para los trabajadores bancarios alcanzará los 2.577.474,74 pesos, e incluye una participación en ganancias (ROE) que se define según la categoría en la escala salarial del convenio 18/75.

También se actualizó el Día del Bancario, que se cobra el 6 de noviembre de cada año y se debe liquidar en su totalidad. Por ahora quedó en 2.233.175,44 pesos, aunque también irá variando al ritmo del IPC de cada mes.

Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad:

En Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales quedan por cobrar 5% en octubre

se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales quedan por cobrar 5% en octubre Y en la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará 19,5%, también en cuatro tramos, de los que quedan pendientes 4,5% en octubre.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) el siguiente esquema de pagos, calculado sobre los sueldos de julio 2026:

septiembre: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías, octubre: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías, noviembre: se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos.

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Trabajadores de Entidades Deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal que se desempeña en mutuales (CCT 807/23) un esquema semestral para definir los incrementos hasta fin de año. El esquema de actualizaciones será el siguiente:

Los salarios de septiembre reflejarán la inflación de agosto

El mismo mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre.

También negoció antes, para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) una recomposición salarial total del 11,02%, de la cual queda por abonar 2,5% extra en septiembre

Para el personal de entidades deportivas y civiles (CCT 804/23) el acuerdo se hizo esperar un poco más, pero se cerró en agosto que los haberes se ajustarán todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

Trabajadores del Plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó una suba acumulada del 15,39% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con aumentos salariales todos los meses y sumas extraordinarias que alcanzarán los $120.000 por mes al final del período.

Septiembre 2026: incremento del 2,2% más una suma no remunerativa de $90.000.

Octubre 2026: aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000.

Noviembre 2026: aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000.

Diciembre 2026: incremento del 1,6% más suma fija de $110.000

Enero 2027: aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000.

Febrero 2027: incremento del 5,76%.

Trabajadores vitivinícolas

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) acordaron una suba salarial para el período septiembre-febrero, bajo el siguiente esquema de incrementos acumulativos:

Empleados de bodegas

Septiembre-Octubre: 3,6%

Noviembre-Diciembre: 3,6%

Enero-Febrero: 3,6%

Empleados de viñas

Septiembre-Octubre: 3,4%

Noviembre-Diciembre: 3,4%

Enero-Febrero: 3,4%

Al tratarse de incrementos acumulativos, el alza total será de más del 11% en este período completo.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) logró cerrar la revisión paritaria 2025/2026 y la negociación 2026/2027 de la Rama Fabricación.

Se estableció una recomposición del 12% sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026, dando por concluida la negociación del período anterior. Por otra parte, para la nueva paritaria se acordaron incrementos acumulativos, uno del 4% desde julio y otro del 2% desde septiembre de 2026.

El acuerdo también incorpora una gratificación extraordinaria no remunerativa de 300 mil pesos, a pagarse en tres cuotas de 100 mil pesos junto con los salarios de junio, agosto y octubre de 2026. Las partes volverán a reunirse en octubre.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) consiguió un aumento salarial trimestral para el CCT 38/89, de la Rama Minería Extractiva, del cual queda porpagar un 2% acumulativo respecto de agosto.

A la vez, para la rama de Cemento Portland (CCT 53 y 54/89) logró los siguientes incrementos para llegar a un salario básico de $1,1 millones en octubre:

2,5% en septiembre

2% en octubre.

Por otra parte, meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial del 16,86% para el personal que se desempeña en los yacimientos Veladero y Gualcamayo. Se liquidará en tres tramos acumulativos, de los cuales resta abonar 5% desde el 1 de octubre más suma de 80 mil pesos.

Seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Septiembre: 2,85% de aumeto y 50.000 pesos no remunerativos

Octubre: 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos

Noviembre: 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos

Diciembre: 4,01% de aumeto y 120.000 pesos no remunerativos

Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Servicios fúnebres

El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina (SOECRA) ató los incrementos salariales de los trabajadores nucleados en los convenios colectivos CCT 761/19 y CCT 749/18, que abarcan a las actividades de cementerios, crematorios, cocherías, salas velatorias y servicios fúnebres, al avance del IPC del INDEC.

Tras haber logrado un incremento del 1,9% para los salarios de julio, en agosto y septiembre los sueldos evolucionarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC; porcentaje equivalente, siempre sobre la escala del mes previo, por lo que se trata de un aumento acumulativo pero no remunerativo (si se realizan los aportes correspondientes) en el mes en el que se efectiviza.

Asimismo, las sumas no remunerativas que se venían cobrando se incorporan a los básicos progresivamente, según el siguiente esquema:

Sumas de febrero y marzo, se incorporan al salario de julio 2026, lo mismo que el bono de 10.000 pesos de abril-junio;

Sumas de abril y mayo, se incorporan al salario de agosto 2026.

Textiles

La Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) cerró un acuerdo con actualizaciones mensuales de los salarios del CCT 614/10. En primer lugar, se acordó que las sumas fijas que se venían cobrando hasta el momento se incorporaran a los básicos, y con esa nueva base se calculan los siguientes incrementos:

Septiembre: 2% sobre salarios de agosto.

Octubre: 1,5% sobre salarios de septiembre.

Noviembre: 1% sobre salarios de octubre, más asignación no remunerativa por única vez del 0,8% del básico de cada categoría

Se fijaron además nuevos valores para los plus que se cobra en la actividad.

A la vez, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) alcanzó acuerdos con las cámaras empresarias del sector que establecen nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en los CCT 808/24 y 501/07.

En el primer caso, tendrán vigencia del 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. El incremento acumulado sobre los básicos llega al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje

Septiembre: 4,5% al básico + 4,5% no remunerativo.

Octubre: 6% al básico + 6% no remunerativo.

Noviembre: 8% al básico + 8% no remunerativo.

Diciembre: 10% al básico + 10% no remunerativo.

El acuerdo establece una asignación no remunerativa con montos mensuales específicos: $300.960 en septiembre, $305.280 en octubre, $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre.

En el caso del CCT 501/07, el acuerdo marca el paso hasta noviembre 2026 y resta por abonar:

Septiembre: 2,7% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, más una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico de septiembre.

Octubre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre.

Noviembre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre, más una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico de noviembre.

Las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en la etapa siguiente.

Azucareros (de Ledesma)

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) obtuvo un nuevo incremento para la paritaria 2026/2027 con la empresa Ledesma S.A.A.I., la azucarera más importante del país.

Se convino un 30% de incremento en el salario básico, además de una mejora económica total del 30,26%.Y se pagarán dos bonos extraordinarios de $300.000 junto con los haberes de agosto y diciembre 2026 respectivamente.

Más allá de ello, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión de estas condiciones para noviembre próximo.

Trabajadores de la TV

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) negoció un nuevo aumento salarial del 6,29% en total para los trabajadores de los convenios 131/75 y 634/11 con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).

El mismo se extiende sobre los sueldos de julio a septiembre incusive, y queda por pagar 3,2% de suba respecto de los valores vigentes a agosto de 2026, a abonarse con los haberes del mes de septiembre de 2026

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) llegó a un nuevo acuerdo para el CCT 281/96, que incluye aumento entre agosto y diciembre 2026, además de una recomposición salarial vinculada a los meses de mayo, junio y julio, que será liquidada y abonada junto con los haberes de agosto en septiembre.

Los anteriores son todos los gremios que acordaron aumentos salariales en paritarias para los sueldos que se cobrarán en octubre.