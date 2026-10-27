Empleo formal en la Argentina suma 14 meses en caída: ¿qué pasa con el salario mínimo?

Un reciente informe de la UBA advierte sobre la pérdida de cientos de miles de puestos laborales registrados y el aumento de la precariedad

El salario mínimo real se desplomó un 40%, alcanzando niveles mínimos históricos desde 2003.

La actividad económica crece, pero destruye empleo privado, siendo la construcción la más afectada.

El empleo formal cae por 14 meses, perdiendo 370.000 puestos desde noviembre de 2023.

El empleo formal en Argentina encadenó su decimocuarto mes consecutivo de caída y cerró julio pasado con 9,93 millones de trabajadores registrados. Se trata de un mercado laboral que no logra encontrar piso.

Los datos surgen del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet. El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expone un panorama preocupante para el trabajo registrado en el país.

Las cifras son contundentes. El empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio pasado, lo que representa una pérdida neta de 155.000 puestos de trabajo en apenas un año.

Pero el recorte más dramático se ve al comparar con noviembre de 2023. En esos meses se destruyeron 370.000 fuentes laborales, una caída del 3,6%.

El retroceso mensual de julio pasado fue de algo más de 9.000 puestos (-0,1%). Una cifra que parece menor, pero que consolida una tendencia preocupante.

El sector privado lidera la destrucción de empleo formal

La mayor parte de la pérdida mensual se concentró en las empresas privadas. Durante julio de 2026, el empleo asalariado formal privado se redujo en 12,7 mil puestos (-0,2%).

Ese sector alcanzó un total de 6,1 millones de trabajadores. Es el decimocuarto mes seguido de contracción para este segmento del mercado laboral.

Desde noviembre de 2023, el sector privado arrastra una pérdida acumulada brutal: 266.000 puestos de trabajo menos, equivalente a una caída del 4,2%.

El informe de la UBA puntualiza un dato demoledor. Esa cantidad de empleados privados formales retrotrae el mercado laboral a niveles de mayo de 2014.

El reporte identifica un marcado "desacople" entre empleo y actividad económica: mientras la economía (EMAE) tuvo entre noviembre de 2023 y julio de 2026 un crecimiento neto del 2,2%, pese a acumular una baja del 4,1% en lo que va de 2026, el empleo asalariado privado registró en ese mismo período un recorte superior al 4%.

Este fenómeno revela que la economía argentina está generando actividad sin crear puestos de trabajo formales. O peor aún: destruyéndolos pese al crecimiento.

Qué sectores concentran la mayor pérdida de empleos

En julio pasado, 8 de los 13 sectores de la actividad privada redujeron sus dotaciones de personal. Las contracciones más severas golpearon a múltiples rubros.

La Construcción lideró las caídas relativas con -0,6%. Le siguieron Intermediación Financiera (-0,4%), Transporte (-0,3%), Comercio (-0,3%), Hoteles y Restaurantes (-0,3%) e Industria (-0,3%).

En términos de volumen absoluto de empleo perdido, dos sectores encabezaron la sangría laboral.

El Comercio perdió 3.800 puestos en el mes. La Industria sumó una baja de 2.800 empleos.

El sector industrial acumula variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses. Desde septiembre de 2023, perdió casi 95.000 empleos.

La Construcción retrocedió a 377.000 trabajadores. Se mantiene cerca de sus mínimos históricos, un reflejo de la paralización de la obra pública y privada.

El mapa provincial de la destrucción de empleo

A nivel geográfico, el empleo privado cayó en 17 provincias durante julio pasado. Creció en 6 y se mantuvo sin cambios en una sola.

Las mermas porcentuales más acentuadas se registraron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%).

Por volumen de empleo destruido, la Provincia de Buenos Aires explicó el 66% de la destrucción total del mes. Allí se redujeron 8.000 puestos de trabajo formales.

En el extremo opuesto, solo dos jurisdicciones del país muestran más ocupados formales privados que en noviembre de 2023.

Neuquén lidera con un crecimiento del +8,9%. Río Negro le sigue con +3,5%. Ambas provincias se benefician del dinamismo de la actividad en la explotación petrolera.

Por tamaño de firma, en agosto pasado las empresas grandes redujeron levemente sus planteles (-0,1%). Las pequeñas mostraron un modesto repunte (+0,1%) y las medianas permanecieron estables (0,0%).

El empleo público aguanta mejor pero también retrocede

En el sector público, el empleo aumentó en julio pasado en 4.700 puestos (+0,1%). El total llegó a 3,4 millones de trabajadores estatales.

Pese a esa suba mensual, el sector público también acumula retroceso. Cayó 2,4% (-83.000 empleos) en comparación con noviembre de 2023.

El personal que trabaja en casas particulares registró una caída de 1.100 puestos (-0,2%) en julio pasado. El sector suma 442,4 mil trabajadoras.

Este segmento retrocedió 4,7% respecto de noviembre de 2023. Pero el golpe más duro viene de más atrás: acumula una contracción del 11,6% (-58.000 trabajadoras) desde su máximo histórico de octubre de 2019.

El salario mínimo se desploma a niveles de hace más de dos décadas

En materia de ingresos, el reporte de la UBA destaca la profunda erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En septiembre de 2026, el SMVM se fijó en $383.800 nominales. Se mantuvo sin variación en términos reales respecto del mes anterior (0,0%).

Pero la foto de mediano plazo es demoledora. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el haber mínimo real acumuló un desplome del 40,8%.

Esa caída sitúa al salario mínimo real en niveles inferiores a los de la crisis de 2001. Alcanzó su valor más bajo desde junio de 2003.

El SMVM representa apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011. Una erosión brutal del piso salarial argentino.

Cómo evolucionaron los salarios del sector privado

En cuanto a las remuneraciones del sector privado asalariado, el Índice de Salarios del INDEC mostró en agosto pasado un incremento real del 1,15% respecto a julio.

Sin embargo, ese salario se ubicó 2,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La recuperación mensual no alcanza para compensar la caída acumulada.

La remuneración promedio reflejó una estimación para agosto pasado de una suba real mensual del 1,3%, alcanzando $2.303.686 nominales.

Esa cifra la ubicaría apenas 0,8% por encima del nivel de noviembre de 2023. Una recuperación marginal tras meses de pérdida.

Los salarios públicos crecieron 0,6% real en agosto pasado. Pero continúan estando 15,3% por debajo de los valores de noviembre de 2023. El sector estatal sigue siendo el más castigado en materia salarial.