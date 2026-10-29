Cuánto cobran directores, gerentes, jefes y supervisores, según PwC

Los salarios para empleados fuera de convenio terminarán 2026 tres puntos detrás de la inflación. Cuáles fueron las áreas con más aumento.

PwC proyecta ajustes salariales de 27.1% en 2026, quedando por debajo de la inflación estimada (30%), lo que implica una caída del poder adquisitivo.

En una nueva edición de su informe de Compensaciones, beneficios y talento, PwC relevó las prácticas de 164 organizaciones en el país, y encontró que proyectan cerrar 2026 con ajustes salariales promedio del 27,1% para el personal fuera de convenio, frente a una inflación estimada del 30% para el año. Un director estaría cobrando en promedio 17 millones de pesos al mes, mientras que un analista senior cobraría en torno a 3,3 millones.

"La mayor previsibilidad permite ampliar el horizonte de las decisiones sobre compensaciones, aunque todavía convive con presupuestos acotados y con un poder adquisitivo que no recuperó el deterioro acumulado. En este contexto, las organizaciones necesitan priorizar, sostener remuneraciones competitivas y preservar el talento y las capacidades que serán fundamentales para el futuro del negocio", señaló al respecto Damián Vázquez, Socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.

El relevamiento detalla que el 65% de las organizaciones concentra los ajustes en esquemas trimestrales o cuatrimestrales, con un 30% y un 35%, respectivamente. En tanto, el 18% realiza actualizaciones semestrales, mientras que las revisiones mensuales y bimestrales representan el 8% y el 6%. Abril, julio y octubre continúan siendo los meses más utilizados para actualizar las remuneraciones.

La evaluación que hizo PwC, enviada a iProfesional, es que "durante el primer semestre de 2026, las empresas continuaron acompañando la evolución de los precios a través de sus políticas de compensación. Entre enero y junio, los ajustes salariales otorgados al personal fuera de convenio alcanzaron en promedioel 13,48%" pero para agosto, esa equivalencia se había desfazado: "los salarios relevados aumentaron en promedio un 30,68%,frente al 33,5% de inflación interanual registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

A la vez, la consultora encontró que en promedio las compañías ya trabajan con proyecciones de 24% de aumento salarial para empleados fuera de convenio en 2027. No se difundió la inflación esperada por las organizaciones para ese año.

Sueldos 2026, de directivos a analistas

PwC también relevó los salarios ejecutivos fuera de convenio en cada posición en agosto, de acuerdo a su jerarquía, y ofreció promedios sin aclarar si se trata de posiciones en empresas grandes, medianas o chicas.

Sueldos por categoría, PwC Argentina, Agosto 2026

Directores : 17 millones de pesos, +15,45% respecto de febrero 2026

: 17 millones de pesos, +15,45% respecto de febrero 2026 Gerentes : 9 millones de pesos, +13,82%

: 9 millones de pesos, +13,82% Jefes : 5 millones de pesos, +15,26%

: 5 millones de pesos, +15,26% Supervisores : 3,6 millones de pesos, +14,47%

: 3,6 millones de pesos, +14,47% Analista Senior: 3,3 millones de pesos, +15,08%

"Al analizar los incrementos por nivel jerárquico, no se observan diferencias significativas durante el segundo semestre. Los ajustes acumulados apenas superaron el 14% en los niveles superiores y alcanzaron el 15% en los niveles medios e inferiores", concluyeron los analistas de la consultora.

El análisis por áreas reveló que Comercial registró el mayor incremento durante el semestre relevad (febrero-agosto 2026), con un 16%, mientras que Producción presentó la evolución más moderada, con un 13,8%.

"En un escenario de menor dinamismo de la actividad productiva, la evolución salarial de esta última área podría reflejar una mayor cautela en las posiciones más directamente vinculadas con el nivel de actividad. En este contexto, las políticas de compensación enfrentan el desafío de sostener remuneraciones competitivas dentro de las posibilidades de cada organización, atendiendo a la evolución de las principales variables económicas, las condiciones del mercado y la necesidad de preservar el talento clave", añadieron.

Bonos y salario variable

A la vez, PwC indicó que los esquemas de remuneración variable mantienen una presencia extendida: el 88% de las empresas relevadas otorga bonos, que representan en promedio 3,1 salarios en los niveles superiores, 2 en los niveles medios y 1,2 en los niveles iniciales y operativos.

A su vez, la cobertura médica, la flexibilidad, las licencias adicionales y las oportunidades de formación y desarrollo se encuentran entre las herramientas utilizadas para complementar la remuneración y fortalecer la experiencia de las personas.

El 28% de las empresas relevadas ofrece algún tipo de apoyo para el bienestar financiero de sus colaboradores, mientras que otro 20% se encuentra evaluando su implementación. Sin embargo, estas prácticas todavía tienen una presencia limitada. Más de la mitad de las organizaciones no ofrece actualmente este tipo de apoyo y solo el 9% incorporó medidas adicionales específicamente orientadas a mitigar la pérdida depoder adquisitivo.

"El salario sigue siendo la base de la propuesta de valor, pero las necesidades de los colaboradores son diversas y cambian a lo largo de la vida laboral. Integrar remuneraciones, beneficios, reconocimiento, desarrollo y herramientas de orientación financiera permite acompañar esas realidades de manera más integral y utilizar mejor los recursos disponibles", afirmó al respecto Mariela Rendón, Senior Manager de People & Organisation de PwC Argentina.

La presión económica, advierte el estudio, puede tener efectos que van más allá de la capacidad de afrontar gastos o ahorrar. También puede incidir en la confianza en los líderes, la motivación y la disposición de los colaboradores a expresarse abiertamente. Frente a este contexto, el informe destaca la importancia de administrar las necesidades actuales sin perder capacidad de respuesta hacia adelante. La mayor previsibilidad abre una oportunidad para definir prioridades, proteger posiciones críticas, sostener instancias de formación y articular una propuesta de valor que combine compensaciones, beneficios y bienestar.