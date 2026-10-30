Más de la mitad del talento energético argentino que emigró planea volver

De acuerdo al estudio de NUMAN, el 54% de los talentos de energía considera probable volver a trabajar en Argentina en los próximos tres años.

Un 54% de talentos argentinos en el exterior, con vasta experiencia, considera volver al país en los próximos tres años.

El crecimiento energético argentino se frena por falta de profesionales experimentados, un cuello de botella para su desarrollo.

Mientras se multiplican los proyectos en el sector de energía, de la mano de esquemas como el RIGI, la disponibilidad de profesionales con experiencia en el sector se perfila como un cuello de botella para alcanzar el potencial de crecimiento que esta industria promete. Expertos en selección ejecutiva industrial afirman que hay un "pool" de alrededor de 1.200 profesionales senior con carreras construídas en el exterior, y muchos de ellos estarían dispuestos a volver al país si se generan las condiciones adecuadas. Algunos ya están en búsqueda activa.

Recientemente, iProfesional informó que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que representa a las compañías del upstream, difundió las estimaciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG): la expansión del sector energético hacia 2030 requeriría entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales para tareas de perforación, fractura y operaciones, pero se gradúan unos 100 ingenieros en petróleo por año en el país.

"15.000 técnicos es la meta del Instituto Vaca Muerta hacia 2030, mientras que los mandos medios y altos no se forman en un programa, requieren años de operación", estima la consultora especializada en selección ejecutiva para la industria, NUMAN.

"El crecimiento de la actividad energética está aumentando la demanda de profesionales con experiencia específica y capacidad para liderar operaciones complejas. Quisimos conocer qué posibilidades habría de recuperar parte de ese talento que viene desarrollando su carrera en el exterior en los últimos años", explicó Daniel Urman, director y cofundador de NUMAN.

"Observamos flujo de talento virtuoso más que una fuga de profesionales, porque la experiencia lograda en otros mercados puede convertirse en un activo para proyectos locales en la medida que existan propuestas capaces de atraerlos nuevamente", agregó.

En ese marco, un estudio que realizó NUMAN en agosto y septiembre, encontró que el 54% de 183 talentos argentinos que emigraron a construir una carrera en el sector energético internacional, consideran "probable" o "muy probable" regresar al país en los próximos tres años. Un 14% ya evalúa activamente esa posibilidad y un 40% está abierto a hacerlo ante una oportunidad adecuada.

Informe de NUMAN sobre talento del sector energético

Sólo el 4% de los profesionales C-Level y el 20% de las posiciones de jefatura o coordinación descartan volver al país, de acuerdo al relevamiento enviado a este medio.

Por qué emigraron los talentos energéticos y qué piden para volver

El estudio fue realizado entre profesionales con una trayectoria significativa en la industria: el 55% tiene más de 20 años de experiencia, en tanto que 56% vive en el exterior desde hace más de una década. El 55% de los consultados trabaja en el segmento de exploración, perforación y producción de petróleo y gas.

A su vez, seis de cada diez están radicados en Norteamérica y Europa, con Estados Unidos como el principal destino individual con el 26% de los casos.

"No es una fuga reciente, sino lo contrario. Son carreras construidas afuera con años de experiencia internacional acumulada", apuntan desde Numan: el 55,7% se fue del país hace más de 10 años, y solo el 3% en los últimos dos.

"El 43% trabaja en operadoras internacionales: para muchas de esas compañías, repatriarlos sería un traslado interno, no una búsqueda externa", dijeron los expertos en selección ejecutiva.

Las posiciones adecuadas podrían abrirse en el horizonte cercano. De acuerdo a datos recientemente difundidos por el Gobierno, solo en proyectos vinculados al RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) hay 21 de ellos asociados a petróleo y gas, por u$s158.110 millones, y otros 5 de energía eléctrica por u$s1.165 millones.

Informe de NUMAN sobre talento del sector energético

Porqué se fueron, y porqué volverían

La búsqueda de exposición internacional fue la principal causa para emigrar (59%) dentro del grupo relevado por NUMAN, seguida por mejores condiciones salariales (54%) y calidad de vida y seguridad (51%).

Leandro di Nardo, cofundador de NUMAN, señala que en el sector de la energía los profesionales especializados suman experiencia donde hay proyectos en marcha, desde la perforación de un pozo hasta la construcción de nuevas instalaciones. Por eso cuando la actividad crece en una región también aumenta la demanda de perfiles específicos para llevarlos adelante. Lo que históricamente se describió como una pérdida es en realidad experiencia acumulada en el exterior que podría volver a aportar valor local, si se dan las condiciones.

Entre las oportunidades que más podrían incentivar el retorno se destacan:

85% la búsqueda de un rol ejecutivo / directivo

65% una compensación en moneda dura.

48% cobertura de relocalización familiar.

47% pide un paquete equivalente al que recibe actualmente en dólares.

42% espera garantías contractuales.

21% aceptaría ganar menos si el proyecto profesional resulta suficientemente atractivo.

Los datos evidencian que un posible retorno va más allá del salario. El proyecto, el alcance de la posición y las condiciones de previsibilidad también forman parte de la propuesta. "Volver no es una decisión emocional; piden condiciones competitivas en moneda dura y respaldo para su familia", afirmaron los headhunters.

De acuerdo al análisis de NUMAN, los recursos ya están, la operación crece a ritmo sostenido y las inversiones se van materializando. Pero lo que pide el talento son reglas de juego que duren más que un ciclo político. El 58,6% mencionó la previsibilidad a largo plazo como un requisito, seguido de la compensación competitiva (27%) y oportunidades de crecimiento (25%) entre otros factores. Solo el 3% mencionó el tamaño del mercado local como un impedimento.

Aún así, el regreso no es una posibilidad aislada: el 71% afirma seguir semanal o diariamente las noticias del sector energético argentino, porcentaje que trepa al 74% entre quienes ocupan posiciones de Dirección o C-Level. "La disposición a regresar existe, pero muchas veces falta la posición que la active. Para atraer a este talento hay que pensar una propuesta que esté a la altura de la experiencia que desarrollaron en otros mercados", agregó di Nardo, cofundador de NUMAN.