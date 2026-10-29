Caputo afirmó que el RIGI suma u$s210.000 millones y prevé crear más de 240.000 empleos

La posibilidad de que las empresas argentinas participen como proveedoras de los grandes proyectos de inversión fue el eje de una ronda de negocios que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, en Rosario. La convocatoria reunió a más de 2.500 pymes y contempló 2.100 reuniones, en una iniciativa impulsada por el Gobierno para vincular a la industria local con las compañías que desarrollan proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"El RIGI reúne proyectos por alrededor de u$s210.000 millones", afirmó Caputo durante la apertura. El funcionario presentó el encuentro como el primero de una serie de rondas que buscarán acercar a los potenciales proveedores con las empresas inversoras.

La convocatoria incluyó participantes de prácticamente todo el país. "Tenemos participación de todas las provincias, incluso de las que no han adherido al RIGI, como la provincia de Buenos Aires", remarcó. "Es un proyecto muy federal, todas las provincias lo sienten así" y dijo que hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI: "Casi 1800 proveedores contratados".

Petróleo, gas y minería explican más del 98% de la inversión

Los proyectos presentados por el Ministerio de Economía suman u$s209.393 millones y abarcan seis sectores. La mayor parte de los fondos se concentra en hidrocarburos y minería:

Petróleo y gas reúne 21 proyectos por u$s158.110 millones

reúne 21 proyectos por u$s158.110 millones Actividad minera cuenta con 18 iniciativas por u$s47.802 millones

El resto corresponde a:

5 proyectos de energía eléctrica , por u$s1.165 millones

, por u$s1.165 millones 2 de infraestructura , por u$s689 millones

, por u$s689 millones 1 de tecnología , por u$s1.341 millones

, por u$s1.341 millones 1 de siderurgia, por u$s286 millones

En total, el listado oficial contempla 48 proyectos.

Caputo atribuyó el interés inversor a la estabilidad económica, los incentivos del régimen y la previsibilidad. También vinculó esas condiciones con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei. "Es un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que él está dando: es hoy uno de los tres principales líderes mundiales. Lograr esa representación, no la tenemos que minimizar".

El ministro sostuvo que el Gobierno no debería apartarse de su estrategia económica. "Dejamos de lado ese populismo, hay más convencimiento de que no podemos movernos de este camino, ni un centímetro, porque tenemos una trayectoria que no nos da opción para tomar ni un mínimo atajo", señaló.

En cuanto al impacto sobre la economía, Caputo aseguró que los proyectos contribuirán a reforzar la disponibilidad de divisas. "Estas inversiones garantizan que la Argentina no va a tener problemas de tipo de cambio", indicó.

Cuántos puestos de trabajo se esperan por las inversiones

El empleo fue otro de los puntos centrales de la presentación. Caputo afirmó que los sectores que concentran los mayores proyectos de inversión también tendrán un papel importante en la creación de puestos laborales: se van a generar más de 240.000 empleos.

La estimación oficial distingue entre la etapa de construcción de las minas, para la que se calculan 190.000 puestos, y la fase de operación, con otros 60.000. Esas dos cifras suman 250.000 empleos, aunque el ministro presentó el total como una generación superior a los 240.000.

La ronda se realizó en la Estación Fluvial de Rosario, conocida como La Fluvial. El ingreso de empresarios y funcionarios registró demoras y desde temprano se formaron largas filas en el acceso.

La agenda política detrás de la ronda de negocios

El encuentro también puso en discusión cómo se distribuirán los beneficios de las inversiones entre las provincias y qué participación tendrán las empresas locales en las compras de las grandes compañías. El debate se da en un contexto de tensiones en torno a las normas de "compre local" y la competencia de las importaciones.

La convocatoria tenía prevista la participación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, además de ministros nacionales y gobernadores de provincias mineras e industriales.

Durante su discurso, Caputo también hizo una breve referencia al episodio del miércoles en Catamarca, cuando sufrió una descompensación durante una visita presidencial. Agradeció a Karina Milei por "contenerlo" y reconoció la labor del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien anunció esta semana su salida del gabinete. Al despedirlo, le dijo: "No te pierdas".