ANSES noviembre 2026: calendario confirmado de jubilados, AUH y asignaciones

En qué fecha percibirán los haberes los jubilados, pensionados y beneficiarios de los distintos planes sociales durante noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma oficial de pagos de jubilaciones, pensiones y planes sociales para noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Los montos perciben una actualización del 1,93% calculada sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y se liquidan de acuerdo con la terminación del documento nacional de identidad de cada titular.

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0 : 11 de noviembre.

: 11 de noviembre. Documentos terminados en 1 : 12 de noviembre.

: 12 de noviembre. Documentos terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre.

: 13 de noviembre. Documentos terminados en 5 : 16 de noviembre.

: 16 de noviembre. Documentos terminados en 6 : 17 de noviembre.

: 17 de noviembre. Documentos terminados en 7 : 18 de noviembre.

: 18 de noviembre. Documentos terminados en 8 : 19 de noviembre.

: 19 de noviembre. Documentos terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1 : 24 de noviembre.

: 24 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

25 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5 : 26 de noviembre.

: 26 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

Con la aplicación del aumento mensual basado en la inflación, la jubilación mínima a liquidarse durante noviembre se ubica en 444.158,46 pesos. A este valor se añade el bono previsional extraordinario de 70.000 pesos para los beneficiarios del piso contributivo, alcanzando un ingreso total garantizado de 514.158,46 pesos para quienes perciben un haber mínimo.

Por su parte, el haber jubilatorio máximo determinado por el organismo previsional para este período asciende a 2.988.765,82 pesos. En este nivel de ingresos no rige el adicional extraordinario, por lo que el monto final a cobrar se ajusta estrictamente a los haberes computables devengados de acuerdo con la ley previsional.

Fechas de cobro de AUH y Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0 : 11 de noviembre.

: 11 de noviembre. Documentos terminados en 1: 12 de noviembre.

12 de noviembre. Documentos terminados en 2: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Documentos terminados en 3: 16 de noviembre.

16 de noviembre. Documentos terminados en 4: 17 de noviembre.

17 de noviembre. Documentos terminados en 5: 18 de noviembre.

18 de noviembre. Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.

19 de noviembre. Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.

20 de noviembre. Documentos terminados en 8: 24 de noviembre.

24 de noviembre. Documentos terminados en 9: 25 de noviembre.

En noviembre, el importe total de la Asignación Universal por Hijo se fija en 159.611 pesos en bruto por cada menor a cargo, y en 127.688,80 en neto. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto se eleva a 519.704 pesos en bruto y 415.763,20 en neto.

Para acceder y sostener el cobro de la AUH, los titulares deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios:

Los progenitores deben encontrarse desocupados, desempeñarse como trabajadores informales sin aportes registrados, prestar servicios en el régimen de casas particulares o ser monotributistas sociales.

Los adultos a cargo y los menores deben ser argentinos y residir en el país, o acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal en caso de ser extranjeros.

Los hijos deben ser solteros y menores de 18 años, límite etario que no se aplica en situaciones de hijos con discapacidad.

Es requisito indispensable también certificar el cumplimiento del calendario oficial de vacunación, las revisiones médicas periódicas y la constancia de asistencia regular a instituciones educativas habilitadas.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1 : 11 de noviembre.

: 11 de noviembre. Documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

12 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Una Pensión No Contributiva se otorga a personas mayores de 65 años de edad o personas con discapacidad laboral mayor al 66%, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que no cuentan con una jubilación ni los años de aportes laborales necesarios para solicitarla. A diferencia de las pensiones contributivas (que se financian con los aportes que un trabajador hizo durante su vida laboral), las PNC se financian directamente a través de los impuestos generales del Estado, y el monto del haber equivale al 70% de una jubilación mínima.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1 : 12 de noviembre.

: 12 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

16 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

17 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9 : 18 de noviembre.

: 18 de noviembre. Asignación por Maternidad: se abona para todas las terminaciones de documento entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 0 y 1 : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3 : 26 de noviembre.

: 26 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7 : 30 de noviembre.

: 30 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9: 1 de diciembre.

Por último, las asignaciones que son de pago único, como la de Matrimonio, Nacimiento y Adopción, la Anses las pagará para todas las terminaciones de documento del día 11 de noviembre al 10 de diciembre. Al igual que los casos de jubilaciones, pensiones y AUH, los beneficiarios pueden chequear su fecha de cobro exacta ingresando a su cuenta en el sistema MiAnses.