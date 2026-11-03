El trabajo remoto abrió el mercado pero también lo llenó de competidores. Lo que decide quién se queda con el puesto rara vez figura en el currículum.

Durante años, la geografía decidió buena parte de las carreras. Vivir cerca de la empresa, viajar todos los días a una oficina y cumplir un horario presencial eran condiciones para acceder a ciertos trabajos. El trabajo remoto rompió esa lógica, y es una buena noticia. Pero casi nadie habla de la otra cara: si hoy podés postularte desde Buenos Aires a una empresa de Estados Unidos, Europa o Asia, un candidato de México, Colombia o España puede hacer lo mismo en la misma búsqueda.

Antes competíamos con profesionales de nuestra ciudad; hoy competimos con talentos de todo el mundo. En ese escenario ya no alcanza con ser bueno en lo que uno hace: hay que saber demostrarlo, comunicarlo y sostenerlo en el tiempo.

Después de más de 18 años acompañando a ejecutivos, líderes y emprendedores, estoy convencido de que las empresas no contratan solamente conocimientos. Contratan personas capaces de generar confianza, resolver problemas y producir resultados.

7 habilidades para que te contraten

Estas son las siete habilidades que, en mi experiencia, inclinan la balanza.

Autogestión. Sin nadie mirando por encima del hombro, la autonomía deja de ser un plus y pasa a ser el requisito. Quien necesita que permanentemente le indiquen qué hacer tiene menos posibilidades de destacarse en un entorno remoto. Las organizaciones buscan profesionales que sepan tomar decisiones, administrar su energía y hacerse responsables de sus resultados. Un ejercicio simple: empezar el día con tres prioridades y, al cerrarlo, revisar cuáles se cumplieron. Comunicación. Hay profesionales extraordinariamente preparados que pierden oportunidades porque no saben comunicar el valor que aportan. En el trabajo remoto, donde casi todo ocurre por videollamadas, correos y plataformas digitales, eso pesa todavía más. No se trata de hablar más, sino de comunicar mejor: mensajes breves, concretos y orientados a soluciones; escuchar antes de responder y confirmar los acuerdos alcanzados. Inteligencia emocional. Trabajar desde casa ofrece flexibilidad, pero también trae frustración, incertidumbre, aislamiento y conflictos a distancia. Las empresas necesitan personas emocionalmente maduras: que puedan recibir una crítica sin desmoronarse, enfrentar un problema sin paralizarse y trabajar con otros sin convertir cada diferencia en un conflicto. Antes de contestar ese mensaje que te incomodó, preguntate qué emoción apareció y qué resultado querés conseguir con tu respuesta. Adaptabilidad. La experiencia te permite llegar a una oportunidad, pero tu capacidad de adaptación puede determinar cuánto tiempo permanecés en ella. El profesional que cree que ya lo sabe todo empieza a limitar sus posibilidades de crecimiento. Conviene reservar un rato cada semana para incorporar una herramienta nueva, mejorar el manejo de la inteligencia artificial o profundizar una competencia clave del propio sector. Mentalidad global. Trabajar con personas de otros países exige abandonar la idea de que nuestra manera de hacer las cosas es la única correcta. Apertura mental, curiosidad y respeto por las diferencias: sin eso, no hay colaboración posible entre culturas, horarios y estilos de liderazgo distintos. El dominio del inglés, además, amplía considerablemente las oportunidades, y practicar entrevistas en otro idioma es un buen entrenamiento. Orientación a resultados. Estar conectado diez horas no significa ser productivo. Cada vez más organizaciones evalúan el desempeño por los objetivos alcanzados y no por las horas frente a una pantalla. El valor profesional aparece cuando transformás tu conocimiento en resultados medibles. Por eso recomiendo llevar un registro de logros —proyectos realizados, problemas resueltos, mejoras implementadas—, que además te va a servir en la próxima entrevista. Confianza y reputación digital. Podés tener un currículum extraordinario, pero si no generás confianza, difícilmente logres construir relaciones laborales sostenibles. Cuando muchos vínculos nacen y se desarrollan a distancia, la confianza es un capital invisible. Se construye cumpliendo lo prometido, respetando los plazos y sosteniendo una presencia digital coherente: un LinkedIn actualizado, proyectos y resultados verificables, recomendaciones de quienes trabajaron con vos.

Todo esto se traduce en acciones concretas: un perfil profesional adaptado al tipo de empresas a las que apuntás, entrevistas virtuales practicadas, manejo de herramientas de colaboración, gestión de proyectos e inteligencia artificial, una red de contactos en comunidades y eventos internacionales y, sobre todo, confianza en las propias fortalezas, sin exagerar.

Conseguir el trabajo es solo el primer paso

El desafío no es solo conseguir el trabajo, sino sostenerlo. La empleabilidad ya no depende exclusivamente de los títulos ni de la experiencia previa, sino de una combinación de competencias técnicas, habilidades humanas y capacidad de adaptación.

El futuro del trabajo no pertenece necesariamente al que más sabe, sino al que mejor aprende, se adapta, se comunica y genera confianza.

El talento abre puertas, pero la disciplina, la actitud y los resultados son los que permiten permanecer y crecer.

Hoy podés trabajar para el mundo sin salir de tu casa. Pero para competir con el mundo, primero tenés que aprender a liderarte a vos mismo. Esa es la verdadera ventaja competitiva.

*Santiago Bras Harriott es coach ejecutivo y ontológico, certificado internacionalmente en Barcelona por ICM (Asociación Internacional de Coaching y Mentoría). Tiene más de 18 años de experiencia acompañando a ejecutivos, líderes, emprendedores y equipos en procesos de desarrollo humano, liderazgo, transformación organizacional y alto rendimiento. Es el fundador de Coaching Argentina y Coaching Andino, organizaciones dedicadas al desarrollo de personas, equipos y empresas en Latinoamérica.