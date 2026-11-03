Los metalúrgicos cobran en noviembre un bono de $50.000. Cuánto gana cada categoría de la UOM y cuándo llegará el próximo aumento salarial

El próximo incremento del 4% en los salarios básicos será en diciembre, junto a un bono de $40.000. El acuerdo se extiende hasta marzo de 2027.

No habrá aumento sobre los salarios básicos este mes; el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) es de $1.187.653.

Los metalúrgicos de la UOM cobrarán un bono extraordinario de $50.000 en noviembre.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en noviembre de 2026 una suma extraordinaria de $50.000, de acuerdo con el último convenio salarial firmado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias. Aunque durante este mes no se aplica un nuevo aumento sobre los salarios básicos, los empleados del sector recibirán una gratificación no remunerativa que modificará el total de sus ingresos.

Las escalas vigentes corresponden al acuerdo firmado el 14 de agosto de 2026 entre la UOMRA y las entidades empresarias ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. El entendimiento comprende el período de abril de 2026 a marzo de 2027 y establece un cronograma de actualizaciones salariales escalonadas.

En la Rama 17, que comprende actividades metalmecánicas, el trabajador ingresante tiene un salario básico de $4.665,41 por hora. En tanto, un oficial múltiple cobra $6.942,35 por hora. Estos valores corresponden a la escala vigente en noviembre y no incluyen la gratificación extraordinaria ni otros adicionales que puedan integrar la liquidación.

El acuerdo también contempla un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.187.653 para los trabajadores con jornada completa, vigente desde el 1 de noviembre.

Cuánto cobran los metalúrgicos en noviembre de 2026

Durante noviembre, los trabajadores de la UOM mantienen los salarios básicos establecidos para octubre. La diferencia en sus ingresos estará dada por el pago de un bono no remunerativo de $50.000, que alcanza a todas las ramas y categorías comprendidas en el convenio.

La gratificación se abona junto con los haberes del mes. Para el personal mensualizado se incorpora a la liquidación correspondiente, mientras que los trabajadores jornalizados la reciben con la segunda quincena.

El importe se cobra completo, salvo que existan inasistencias injustificadas que afecten su liquidación. En los casos de jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial, el monto se calcula proporcionalmente.

Aunque la suma no tiene carácter remunerativo, está alcanzada por los aportes correspondientes a la obra social y a la UOM. No se realizan sobre ella aportes jubilatorios.

Por lo tanto, para calcular cuánto cobra cada empleado durante noviembre hay que considerar tres elementos: el salario básico correspondiente a su categoría, los adicionales que correspondan y la gratificación extraordinaria de $50.000.

Escalas salariales UOM de noviembre: Rama 17 y actividades relacionadas

La Rama 17 comprende actividades de mecánica, electromecánica, fabricación de envases, material ferroviario y montajes industriales. Sus valores generales también se aplican a otras actividades contempladas en el convenio, entre ellas Ascensores (Rama 3), Fundición (Ramas 13, 14 y 15), Herrería de obra y carpintería metálica (Rama 16) y Pulvimetalurgia (Rama 20).

Para el personal jornalizado, los salarios básicos vigentes en noviembre son los siguientes:

Ingresante: $4.665,41 por hora. Su mensual de referencia, calculado sobre 200 horas, es de $933.082.

Operario Calificado: $5.054,03 por hora. Mensual de referencia: $1.010.806.

Medio Oficial: $5.447,03 por hora. Mensual de referencia: $1.089.406.

Operario Especializado: $5.827,06 por hora. Mensual de referencia: $1.165.412.

Operario Especializado Múltiple: $6.160,40 por hora. Mensual de referencia: $1.232.080.

Oficial: $6.445,08 por hora. Mensual de referencia: $1.289.016.

Oficial Múltiple: $6.942,35 por hora. Mensual de referencia: $1.388.470.

Operador CNC Oficial Superior: $6.942,35 por hora. Mensual de referencia: $1.388.470.

Operador CNC Oficial Múltiple Superior: $7.428,88 por hora. Mensual de referencia: $1.485.776.

En el caso del personal mensualizado, los valores varían según la función y la categoría:

Administrativos

Primera categoría: $901.251,29.

Segunda categoría: $1.000.218,13.

Tercera categoría: $1.154.899,99.

Cuarta categoría: $1.261.330,39.

Técnicos

Primera categoría: $901.251,29.

Segunda categoría: $1.000.372,62.

Tercera categoría: $1.069.235,81.

Cuarta categoría: $1.212.900,30.

Quinta categoría: $1.261.379,61.

Sexta categoría: $1.381.074,47.

Auxiliares

Primera categoría: $866.985,94.

Segunda categoría: $943.543,99.

Tercera categoría: $1.073.763,49.

Categorías específicas de Ascensores, Herrería de obra y envases

Algunas actividades comprendidas en estas ramas tienen puestos con valores horarios propios. Es el caso de Ascensores, Herrería de obra y la ex Rama 7, correspondiente a cromo, hojalatería y envases.

En Ascensores (Rama 3), el ingresante cobra $4.665,62 por hora. Para el personal de montaje y reparación, los valores específicos son:

Oficial de Servicio de Segunda: $5.736,56 por hora.

Oficial Reclamista, Mecánico, Electricista y de Servicio de Primera: $6.449,93.

Oficial Montador: $7.126,09.

Oficial Calibrador de Segunda: $7.897,22.

Oficial Calibrador de Primera: $8.496,28.

En Herrería de obra (Rama 16), el ingresante también tiene asignado un valor de $4.665,62 por hora. Para los puestos de Oficial Carpintero Metálico, Herrero, Soldador, Tornero, Fresador, Plegador, Pintor y Carpintero en Madera, entre otros, el valor establecido es de $6.439,33 por hora.

Por su parte, la ex Rama 7, que comprende envases e impresión litográfica, tiene los siguientes salarios:

Oficial Maquinista de Papel Metálico: $6.048,36 por hora.

Maquinista de Pomo: $6.253,79.

Maquinista de Rotativa de un Color y de Plana: $6.515,10.

Armador y Tracista, Transportista y Fotocopiador: $6.727,71.

Maquinista de más de un Color: $6.970,58.

Rama 4 de la UOM: cuánto cobran los trabajadores de la industria automotriz

La Rama 4 corresponde a la actividad automotriz y está comprendida en el Laudo 29. Incluye a los trabajadores de autopartistas, fábricas de motocicletas, terminales automotrices, talleres mecánicos y concesionarias.

El acuerdo específico de esta actividad fue firmado por la UOM junto con ADIMRA, CAMIMA y AFAC. Sus escalas salariales presentan valores diferentes de los correspondientes a la Rama 17.

Para el personal jornalizado, los salarios de noviembre son:

Ingresante: $5.544,16 por hora. Mensual de referencia: $1.108.832.

Operario Calificado: $6.002,92 por hora. Mensual de referencia: $1.200.584.

Medio Oficial: $6.484,09 por hora. Mensual de referencia: $1.296.818.

Operario Especializado: $6.931,14 por hora. Mensual de referencia: $1.386.228.

Operario Especializado Múltiple: $7.329,43 por hora. Mensual de referencia: $1.465.886.

Oficial: $7.681,10 por hora. Mensual de referencia: $1.536.220.

Oficial Múltiple: $8.260,02 por hora. Mensual de referencia: $1.652.004.

Operador CNC Oficial Superior: $8.260,02 por hora. Mensual de referencia: $1.652.004.

Operador CNC Oficial Múltiple Superior: $8.841,05 por hora. Mensual de referencia: $1.768.210.

Para el personal mensualizado, las remuneraciones se distribuyen de la siguiente manera:

Administrativos

Primera categoría: $1.072.213,92.

Segunda categoría: $1.189.957,55.

Tercera categoría: $1.379.923,43.

Cuarta categoría: $1.551.102,79.

Técnicos

Primera categoría: $1.072.213,92.

Segunda categoría: $1.190.141,69.

Tercera categoría: $1.356.974,54.

Cuarta categoría: $1.476.648,69.

Quinta categoría: $1.563.267,62.

Auxiliares

Primera categoría: $1.031.455,89.

Segunda categoría: $1.176.604,65.

Tercera categoría: $1.355.204,70.

Ramas 5, 8, 12 y 18: salarios de bronceros, electrónicos y otros trabajadores

El convenio de la UOM también establece una escala particular para los trabajadores de broncería y orfebrería (Rama 5), electrónica (Rama 8), fabricación de relojes (Rama 12) y máquinas de escribir, calcular y registradoras (Rama 18).

Los valores para el personal jornalizado durante noviembre son:

Ingresante: $4.721,89 por hora. Mensual de referencia: $944.378.

Operario Calificado: $5.154,67 por hora. Mensual de referencia: $1.030.934.

Medio Oficial: $5.523,19 por hora. Mensual de referencia: $1.104.638.

Operario Especializado: $5.877,35 por hora. Mensual de referencia: $1.175.470.

Operario Especializado Múltiple: $6.254,24 por hora. Mensual de referencia: $1.250.848.

Oficial: $6.512,01 por hora. Mensual de referencia: $1.302.402.

Oficial Múltiple: $7.020,05 por hora. Mensual de referencia: $1.404.010.

Operador CNC Oficial Superior: $7.020,05 por hora. Mensual de referencia: $1.404.010.

Operador CNC Oficial Múltiple Superior: $7.514,60 por hora. Mensual de referencia: $1.502.920.

Para el personal mensualizado, los importes se distribuyen según la función:

Administrativos

Primera categoría: $914.101,18.

Segunda categoría: $1.012.187,75.

Tercera categoría: $1.168.683,38.

Cuarta categoría: $1.275.941,87.

Técnicos

Primera categoría: $914.101,18.

Segunda categoría: $1.012.187,75.

Tercera categoría: $1.082.738,39.

Cuarta categoría: $1.226.891,82.

Quinta categoría: $1.275.981,15.

Sexta categoría: $1.401.760,43.

Auxiliares

Primera categoría: $878.163,18.

Segunda categoría: $955.171,57.

Tercera categoría: $1.087.583,68.

Rama 10: cuánto cobran los trabajadores de carrocerías

La Rama 10 comprende las actividades de fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías. Para noviembre, los salarios básicos del personal jornalizado son:

Ingresante: $5.230,69 por hora. Mensual de referencia: $1.046.138.

Operario Calificado: $5.683,40 por hora. Mensual de referencia: $1.136.680.

Medio Oficial: $6.118,11 por hora. Mensual de referencia: $1.223.622.

Operario Especializado: $6.538,41 por hora. Mensual de referencia: $1.307.682.

Operario Especializado Múltiple: $6.942,35 por hora. Mensual de referencia: $1.388.470.

Oficial: $7.208,72 por hora. Mensual de referencia: $1.441.744.

Oficial Múltiple: $7.779,02 por hora. Mensual de referencia: $1.555.804.

Operador CNC Oficial Superior: $7.779,02 por hora. Mensual de referencia: $1.555.804.

Operador CNC Oficial Múltiple Superior: $8.324,45 por hora. Mensual de referencia: $1.664.890.

Para el personal mensualizado, las escalas son las siguientes:

Administrativos

Primera categoría: $1.013.823,69.

Segunda categoría: $1.125.177,15.

Tercera categoría: $1.299.171,76.

Cuarta categoría: $1.418.979,50.

Técnicos

Primera categoría: $1.013.823,69.

Segunda categoría: $1.125.177,15.

Tercera categoría: $1.364.422,72.

Cuarta categoría: $1.418.979,50.

Quinta categoría: $1.553.736,64.

Auxiliares

Primera categoría: $974.763,99.

Segunda categoría: $1.060.785,73.

Tercera categoría: $1.207.267,18.

Rama 1: escala salarial de los trabajadores del aluminio

La actividad del aluminio está comprendida en la Rama 1. El acuerdo salarial correspondiente fue firmado por la UOM, ADIMRA, CAIAMA y CAMIMA.

Para el personal jornalizado, los valores vigentes en noviembre son:

Ingresante: $4.728,30 por hora. Mensual de referencia: $945.660.

Operario Calificado: $5.144,52 por hora. Mensual de referencia: $1.028.904.

Medio Oficial: $5.521,51 por hora. Mensual de referencia: $1.104.302.

Operario Especializado: $5.917,24 por hora. Mensual de referencia: $1.183.448.

Operario Especializado Múltiple: $6.268,97 por hora. Mensual de referencia: $1.253.794.

Oficial: $6.531,73 por hora. Mensual de referencia: $1.306.346.

Oficial Múltiple: $7.054,94 por hora. Mensual de referencia: $1.410.988.

Operador CNC Oficial Superior: $7.054,94 por hora. Mensual de referencia: $1.410.988.

Operador CNC Oficial Múltiple Superior: $7.549,53 por hora. Mensual de referencia: $1.509.906.

En el personal mensualizado, las remuneraciones se distribuyen de la siguiente manera:

Administrativos

Primera categoría: $874.819,08.

Segunda categoría: $970.867,18.

Tercera categoría: $1.121.162,48.

Cuarta categoría: $1.224.446,12.

Técnicos

Primera categoría: $874.819,08.

Segunda categoría: $970.867,18.

Tercera categoría: $1.037.834,38.

Cuarta categoría: $1.177.323,07.

Quinta categoría: $1.224.390,35.

Sexta categoría: $1.340.519,89.

Auxiliares

Primera categoría: $856.008,53.

Segunda categoría: $931.662,91.

Tercera categoría: $1.060.196,01.

Los valores mensuales de referencia para el personal jornalizado se calculan multiplicando el valor horario por 200 horas. Se trata de una estimación y no necesariamente del sueldo final que recibe cada trabajador. La liquidación puede variar según las horas efectivamente trabajadas, la antigüedad y los adicionales correspondientes en cada empresa.

Bono de la UOM e Ingreso Mínimo Global de Referencia en noviembre

Además de las escalas salariales, el acuerdo establece una gratificación extraordinaria de $50.000 para noviembre y actualiza el Ingreso Mínimo Global de Referencia.

Desde el 1 de noviembre, el IMGR se ubica en $1.187.653 para los trabajadores con jornada completa. Este importe funciona como un piso mensual de ingresos y contempla los conceptos que paga el empleador, tanto remunerativos como no remunerativos. Las horas extras no se incluyen en el cálculo.

El IMGR no reemplaza el salario básico de cada categoría ni modifica las escalas salariales. Su finalidad es establecer un ingreso mínimo de referencia para verificar la liquidación mensual de los trabajadores alcanzados por el convenio.

Por eso, el sueldo final depende de la categoría laboral, la rama de actividad, la jornada y los conceptos adicionales que correspondan. También debe contemplarse el bono extraordinario de noviembre, que se liquida por separado de los salarios básicos.

Cuándo será el próximo aumento de los metalúrgicos

El próximo incremento de los salarios básicos de la UOM está previsto para diciembre de 2026. En ese mes se aplicará una suba del 4%, según el cronograma firmado por el sindicato y las cámaras empresarias.

Con esa actualización, el ingresante de la Rama 17 pasará de cobrar $4.665,41 a $4.852,02 por hora. Además, durante diciembre se abonará una gratificación no remunerativa de $40.000 y el IMGR aumentará a $1.219.153.

El esquema continuará durante los primeros meses de 2027, con nuevos ajustes y modificaciones en el monto de los bonos:

Noviembre de 2026: no hay aumento sobre el básico. Se mantiene la escala de octubre y se paga un bono de $50.000.

Diciembre de 2026: aumento del 4% sobre los salarios básicos y bono no remunerativo de $40.000.

Enero de 2027: aumento del 2% y bono de $40.000.

Febrero de 2027: no se aplica un nuevo incremento sobre los básicos y continúa el bono de $40.000.

Marzo de 2027: aumento del 3,5% y bono de $25.000.

De esta manera, los metalúrgicos cobrarán en noviembre los salarios básicos correspondientes a octubre, junto con la gratificación extraordinaria de $50.000. La próxima actualización de las escalas llegará en diciembre y el acuerdo continuará vigente hasta marzo de 2027.