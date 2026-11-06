Cuánto cobra un chofer de colectivo en noviembre y qué pasa con la paritaria de la UTA

Los choferes del AMBA mantienen el último salario acordado, mientras la UTA reclama una nueva recomposición y exige la intervención del Gobierno

El sueldo de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega a noviembre de 2026 sin una nueva actualización paritaria. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias no consiguieron acercar posiciones y el gremio reclamó que el Gobierno intervenga para destrabar el conflicto.

Mientras continúan las conversaciones, el personal de conducción conserva como referencia el último acuerdo salarial, que estableció un básico conformado de $1.707.175,88 desde septiembre. A ese importe se agregan los viáticos correspondientes a cada jornada efectivamente trabajada.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en noviembre de 2026

La escala salarial acordada por la UTA y las cámaras empresarias para el transporte de pasajeros de corta y media distancia del AMBA fijó tres valores consecutivos para el personal de conducción:

Julio de 2026: $1.645.721,36.

$1.645.721,36. Agosto de 2026: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Desde septiembre de 2026: $1.707.175,88.

Este último importe continúa como referencia para noviembre, debido a que no se anunció un nuevo acuerdo que modifique la escala.

Además del básico conformado, el convenio contempla un pago de $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada en concepto de viáticos o reintegro de gastos.

Por ejemplo, si un conductor cumple 24 jornadas durante el mes, ese concepto representa $528.000. Al sumar ese importe al básico, se obtiene una referencia de $2.235.175,88 entre ambos conceptos. No se trata necesariamente del sueldo de bolsillo: el resultado final depende de las condiciones particulares de liquidación y de los descuentos que correspondan.

Por qué la UTA reclama un nuevo aumento para los choferes

La discusión salarial volvió a ganar tensión después de que la audiencia entre el sindicato y las cámaras empresarias terminara sin un entendimiento. La negociación se reanudó luego de una instancia anterior, en el marco del conflicto que había derivado en una conciliación obligatoria.

El 2 de noviembre, la conducción de la UTA difundió un comunicado en el que cuestionó la postura de las empresas y reclamó la participación de las autoridades nacionales. El gremio sostuvo que la propuesta patronal no respondía a la evolución de los precios y consideró que las condiciones planteadas no constituían una negociación salarial efectiva.

La organización que conduce Roberto Fernández también pidió que el Estado intervenga como garante de las relaciones laborales. En su planteo, señaló que la falta de una recomposición suficiente compromete los ingresos de los trabajadores y puede afectar la paz social en el transporte.

El sindicato advirtió que, si las autoridades no actúan para acercar posiciones, podrían surgir nuevas medidas de fuerza. Por el momento, el reclamo no se tradujo en un nuevo incremento salarial confirmado para noviembre.

Qué pasó con el último bono de los colectiveros

El acuerdo anterior también había contemplado una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para el personal de conducción. El pago se dividió en tres cuotas: $50.000 en agosto, $60.000 en septiembre y otros $60.000 en octubre.

Como ese cronograma ya terminó, no corresponde sumar automáticamente esa gratificación a los haberes de noviembre.

De esta manera, los principales conceptos que deben tenerse en cuenta para calcular la remuneración de un chofer de colectivo del AMBA son el básico conformado vigente y los viáticos según las jornadas trabajadas. Cualquier modificación dependerá de que la UTA y las cámaras empresarias alcancen un nuevo entendimiento salarial.

El Gobierno actualizó los subsidios a los colectivos y reconoció una deuda millonaria

Mientras continúa la discusión por los salarios de los choferes, el Gobierno avanzó con una actualización de los fondos destinados a sostener el funcionamiento de los colectivos del AMBA. La Secretaría de Transporte aprobó una nueva estructura de costos para las 104 líneas de jurisdicción nacional y estableció las compensaciones que recibirán las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 80/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de noviembre. La decisión se tomó luego de un acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre las autoridades nacionales y las cámaras empresarias, que contempló una suba de entre el 10% y el 15% en los subsidios a partir de noviembre.

Uno de los puntos centrales fue el reconocimiento de una deuda por $38.840.841.807, correspondiente al diferencial de recaudación acumulado entre junio y septiembre. El monto se aproxima a los $40.000 millones que las compañías reclamaban desde octubre y que habían convertido en uno de los principales focos de tensión con el Gobierno.

Antes de alcanzar ese entendimiento, cuatro entidades empresarias —CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA— habían advertido que podían reducir las frecuencias si no obtenían una respuesta a sus reclamos. Entre las alternativas que mencionaron figuraba la posibilidad de limitar servicios, especialmente durante la noche.

La nueva metodología también incorpora cambios en la forma de calcular los costos de explotación. Además de contemplar las variaciones en el precio del gasoil , el GNC, los seguros y otros insumos, incluye por primera vez los gastos asociados con la incorporación de tecnologías de menor impacto ambiental.

En particular, el esquema reconoce la inversión necesaria para instalar estaciones de carga de GNC y puntos de recarga eléctrica, así como el costo financiero de adquirir unidades nuevas o adaptar colectivos existentes para que funcionen con esas energías.

Otro componente relevante para la actividad es la previsión de los salarios de los conductores entre octubre de 2026 y enero de 2027. La estructura de costos toma como referencia la paritaria firmada el 22 de julio, que había establecido los valores salariales vigentes para el período anterior.

Sin embargo, la actualización de los subsidios no representa por sí misma un aumento de sueldo para los trabajadores. Se trata de un mecanismo de compensación destinado a cubrir los costos que enfrentan las empresas. Por eso, la discusión entre la UTA y las cámaras empresarias requiere un acuerdo salarial específico para modificar los haberes de novieembre.