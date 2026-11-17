La última encuesta de Marsh People & Investments muestra que las compañías darán un 29% de aumento salarial este año a empleados fuera de convenio

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Sueldos (INDEC) volvió a repuntar fuerte en octubre, con un 2,2% intermensual y un acumulado interanual de más de 33%, las grandes empresas en Argentina y filiales de multinacionales van cerrando los presupuestos salariales para este año. La última encuesta de Marsh People & Investments mostró que en promedio darán 29% de aumento de sueldo, con extremos en entre 27% y 32% para empleados fuera de convenio y ejecutivos.

Según la mencionada consultora internacional, lo que sucede es que las empresas en Argentina "transitan una nueva etapa en sus estrategias de compensación. Más allá de la carrera nominal contra los precios, las organizaciones han ingresado en un proceso de redefinición estratégica de sus políticas salariales, donde la diferenciación por nivel de carrera, la criticidad del talento y el posicionamiento competitivo se vuelven las variables clave para maximizar la productividad y la eficiencia operativa."

Sueldos por debajo de la inflación 2026

Los resultados de la 5° edición del estudio de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA #5), relevados en octubre de este año, ratifican esta estabilización del mercado. El promedio de incremento salarial anual proyectada por las empresas relevadas por Marsh se sitúa en 29%, "una cifra en estricta sintonía con la inflación esperada del 29,9%", según comentó la consultora en un comunicado enviado a este medio.

El informe de Marsh también evidencia un claro cambio en la estructura de los presupuestos: mientras que en 2025 la mayoría de las organizaciones (35%) otorgaba cuatro incrementos al año, hoy esa misma proporción de empresas ha consolidado su pauta en tres revisiones anuales, confirmando la paulatina reducción de la volatilidad.

Para Marsh esto indica que, "en un contexto de desaceleración inflacionaria, las organizaciones comenzaron a recuperar margen de planificación: los incrementos salariales, que durante años debieron correr detrás de la pérdida de valor de la moneda, empiezan a operar con mayor selectividad y horizonte de mediano plazo, priorizando la retención del talento crítico por encima de los ajustes masivos."

Concluyen que vivimos la normalización del calendario de ajustes. Tras el régimen de incrementos mensuales o bimensuales que caracterizó a 2023–2024, las compañías han vuelto a un esquema de ventanas fijas: Se consolidó una marcada prevalencia de aumentos en los meses de abril, julio y octubre, con una distribución semestral más predecible.

"La desaceleración del IPC, con una inflación proyectada para 2027 del 20,9% según Latin Consensus, permite a las direcciones de Recursos Humanos y Finanzas volver a presupuestos anuales y semestrales, reduciendo la volatilidad operativa de las compensaciones y permitiendo una evaluación más precisa del desempeño y el aporte real de cada rol al valor de la empresa."

Diferenciación por criticidad y jerarquía

Al analizar el crecimiento salarial en la ventana interanual del TRS entre mayo 2025 y mayo 2026, el informe detalla un comportamiento diferenciado que responde a la necesidad de premiar la especialización técnica sin comprometer las estructuras de costos:

El salario de base anual tuvo un crecimiento mínimo del 27% en Gerentes Generales, llegando a 30% para Directores y Sr/Directores, y escalando a 33% en Especialistas/Profesionales y Líderes de Equipo.

"El incremento por mérito consolida su lugar como herramienta central de la gestión de compensaciones en Argentina: el 60% de las compañías ya confirmó que otorgará diferenciación salarial por mérito en 2026. Este consenso creciente se refleja también en la sofisticación de los criterios utilizados. Las Habilidades y Competencias se mantienen como la variable más considerada, seguida por Contribución a Proyectos. El mérito deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un instrumento de gestión concreto, con criterios cada vez más precisos y alineados a la estrategia de negocio", afirmó Ivana Thornton, Presidente de Marsh People & Investments Argentina.

Dispersión sectorial y competitividad regional

La encuesta de Marsh vuelve a evidenciar una pronunciada dispersión en función del sector económico. En posiciones ejecutivas, se observan brechas salariales de hasta +31% por encima del promedio del mercado general en los sectores más dinámicos (como servicios financieros) en lo que respecta a la compensación total, mientras que industrias de consumo masivo o manufactura tradicional muestran rezagos respecto al promedio.

Sin embargo, el posicionamiento competitivo no sólo se da entre industrias a nivel local, sino también a nivel regional, un factor crítico para la atracción de perfiles claves.

Al respecto, y basándose en el análisis del panorama salarial en América Latina presentado en el reciente Foro de HR Argentina 2026, Inés García Toscano, Gerente de Marsh Workforce & Rewards, destacó: "Si analizamos la retención del talento frente a la región, Argentina presenta un desafío de competitividad estructural. Observamos un alto costo de vida, combinado con una fuerte carga impositiva para el colaborador (27%) y elevadas contribuciones patronales (26%) que impactan tanto en el salario neto de bolsillo como en el costo total de la nómina para el empleador. Aunque hemos visto una notoria recuperación de la trayectoria salarial en dólares en niveles gerenciales, esta presión estructural nos obliga a diseñar propuestas de valor holísticas e innovadoras, ya que hoy nuestras empresas compiten directamente con mercados como Chile o Colombia por el mismo talento especializado".