Qué sueldo cobra un director, un gerente y un jefe en noviembre 2026

Qué cifras se pagan hoy como sueldo y bono por trabajos de jefatura, dirección y gerencia en Argetnina. Los principales indicadores.

El salario que cobra una pesona, incluso un jefe o un gerente, está determinado por muchos factores: el sector en el que se desempeña, sus años de experiencia y nivel de conocimiento, el tamaño de la compañía empleadora, la situación del negocio, su valor en el mercado laboral, entre otros. Incluso la región en la que está la compañía puede hacer una importante diferencia en el pago.

Pero hay algunos indicadores que una persona puede tomar como parámetro a la hora de interpretar cuánto debería cobrar por determinada posición.

En el caso de las posiciones ejecutivas y fuera de convenio, además, hay instancias en las cuales el paquete de beneficios y el bono anual suman un porcentaje elevado de la remuneración total. Es imprescindible conocer qué es lo que se está pagando en el bono al considerar una propuesta laboral a ese nivel.

Cuál es el sueldo de un directivo en noviembre

Un parámetro que se puede tomar para explicar el sueldo de profesionales de distintos sectores en Argentina en noviembre es el Bumeran Index. En esta plataforma de búsqueda de empleo y talento se pueden conocer los sueldos pretendidos en el último mes de acuerdo a la posición y el área de desempeño.

Las medianas salariales para posiciones directivas al cierre de este artículo eran, por ejemplo, las siguientes:

Dirección : $1.937.350 por mes

: $1.937.350 por mes Gerencia / Dirección General: $2.904.922 por mes

Vale la pena aclarar que Bumeran brinda los salarios pretendidos que solicitan los usuarios en su plataforma al postularse a un nuevo trabajo, no el sueldo que efectivamente pagan las empresas.

Salarios medidos en pesos (PWC Argentina)

Cuánto gana en promedio un director, un gerente o un jefe

En la última edición de su informe de Compensaciones, Beneficios y Talento, la consultora PwC Argentina encontró los siguientes promedios salariales para las posiciones de más alto rango en el país:

Directores: 17 millones de pesos,

17 millones de pesos, Gerentes: 9 millones de pesos

9 millones de pesos Jefes: 5 millones de pesos

5 millones de pesos Supervisores: 3,6 millones de pesos

En este caso, es necesario aclarar que los datos solo brindan promedios, sin distinguir si se trata de salarios ofrecidos en empresas grandes, medianas o chicas, o de qué regiones se trata. Y son remuneraciones relevadas en agosto 2026, en el pool de empresas consultadas por PwC Argentina.

Otro parámetro que las personas pueden sumar a su evaluación a la hora de conocer cuánto gana un gerente o un jefe es la Encuesta Flash de Compensaciones y Beneficios de WTW en Argentina. La misma encontró en su última edición los siguientes niveles salariales para jefes, gerentes y directores:

Directores senior (EX-17): u$s17.100

u$s17.100 Directores (EX-15) : u$s10.300

: u$s10.300 Gerentes (M3-14) : u$s6.600

: u$s6.600 Jefes (M2-12): u$s3.800

Aqui vale la pena recordar que el relevamiento de WTW se realizó entre 553 empresas grandes nacionales y filiales de multinacionales, e incluyó 215.000 casos y 2.700 puestos de trabajo.

Bonos y compensación variable para ejecutivos

PwC también indicó en su informe que los esquemas de remuneración variable se abonaban en el 88% de las empresas relevadas en su muestra.

La consultora encontró en agosto pasado que que los bonos representan en promedio 3,1 salarios en los niveles superiores, 2 en los niveles medios y 1,2 en los niveles iniciales y operativos.

Esos importantes plus se suman a la compensación total que reciben los niveles directivos, gerenciales e incluso mandos medios, y que en grandes compañías suelen incluir también beneficios como pago de seguros, de almuerzo, de vehículo (con estacionamiento, auto compañía o pago de gasto de combustible) entre muchos otros que abultan el bolsillo de los ejecutivos que acceden a las posiciones más prestigiosas.