Los pocos gremios que lograron ganarle en paritarias a la inflación de octubre

El INDEC anunció que la inflación intermensual de octubre fue del 2,2%. Los gremios con aumentos por paritarias por encima de ese umbral son contados.

La inflación oficial volvió a acelerar en octubre, profundizando su tendencia con forma de "serrucho" (meses con crecimiento seguidos de meses de desaceleración) como venían anticipando para la segunda mitad del año las consultoras especializadas. En ese marco, fueron muy pocos los gremios que pudieron ponerse a cubierto con incrementos salariales negociados en paritarias que hayan quedado por encima del indicador que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el organismo oficial vio una suba del 2,2% intermensual (había sido de 1,9% en septiembre), por encima del 2% que anticipaba el mercado. Así, acumuló 26,3% en el acumulado del año, y más de 33% en 12 meses.

La mayoría de las paritarias cerradas para los sueldos de octubre y noviembre tenían incrementos salariales pautados por debajo del 2% mensual, y de esta manera se sigue confirmando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por convenio. Se mantienen al margen de esa tendencia lo gremios, como los trabajadores químicos, los de entidades deportivas y los bancarios, que siguen con sus alzas salariales atadas al IPC y otros contados que lograron cerrar aumentos de sueldo por encima de ese umbral.

Paritarias que le ganaron a la inflación

La Unión de Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA) acordó con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof un aumento salarial del 6% sobre los sueldos de septiembre, que se pagará con dos pagos iguales del 3% en los haberes de octubre y noviembre. Los docentes y empleados judiciales de la Provincia aceptaron el mismo acuerdo.

Los docentes y empleados judiciales de la Provincia aceptaron el mismo acuerdo. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) dijo tener un entendimiento con la cámara empresarial para otorgar 16% de aumento a los afiliados en el último trimestre de 2026.

dijo tener un entendimiento con la cámara empresarial para otorgar 16% de aumento a los afiliados en el último trimestre de 2026. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones. De ese aumento queda por brindar 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre. Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo estableció además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones. De ese aumento queda por brindar 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre. Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo estableció además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos. La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente un 2,24% de aumento para noviembre y 70.000 pesos no remunerativos.

realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente un 2,24% de aumento para noviembre y 70.000 pesos no remunerativos. FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) y las cámaras empresarias alcanzaron el pasado 22 de septiembre un nuevo acuerdo salarial, luego de varias semanas de negociaciones y de posiciones enfrentadas. En virtud del mismo, los trabajadores de bodega percibirán en el bimestre Noviembre-Diciembre 2026 una suba salarial del 3,6%, en tanto que los que se desempeñan en viñas verán un alza del 3,4% en sus ingresos en ese mismo período. Por lo tanto, en este caso queda por ver si al conocerse la inflación oficial del próximo mes, los salarios quedaron o no a resguardo de la misma en este sector.

y las cámaras empresarias alcanzaron el pasado 22 de septiembre un nuevo acuerdo salarial, luego de varias semanas de negociaciones y de posiciones enfrentadas. En virtud del mismo, los trabajadores de bodega percibirán en el bimestre Noviembre-Diciembre 2026 una suba salarial del 3,6%, en tanto que los que se desempeñan en viñas verán un alza del 3,4% en sus ingresos en ese mismo período. Por lo tanto, en este caso queda por ver si al conocerse la inflación oficial del próximo mes, los salarios quedaron o no a resguardo de la misma en este sector. La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de Movistar, Claro y Personal. El mismo incluye el pago único en noviembre del equivalente al 3,6% de los salarios de octubre. El diciembre próximo, el pago único se incorpora a los básicos.

Trabajadores con aumentos de sueldo ligados al IPC

La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) ató los futuros aumentos salariales del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 564/09 a la evolución de la inflación oficial hasta abril 2027. En diciembre cobrarán con una suba que contemple el IPC acumulado entre agosto y noviembre del corriente. Y en los haberes de abril 2027 se reflejará la inflación acumulada entre diciembre 2026 y marzo próximo. De esta manera, el gremio logró mantener los salarios de los afiliados en línea con el aumento de la inflación oficial.

Algo similar ocurre también con los trabajadores afiliados a La Bancaria, que tienen el mecanismo de definir los aumentos salariales en base al INDEC desde fines de 2024. Solo que también en ese caso, con el pago del Bono por el Día del Bancario el día 6 del corriente mes, que también se incrementa por el IPC, logran recuperar en noviembre una suba más real de su poder adquisitivo.

Por último, también vale la pena destacar que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal que se desempeña en mutuales (CCT 807/23) un esquema semestral para definir los incrementos hasta fin de año, siempre de acuerdo al IPC del mes anterior.

En estos casos, los sueldos de noviembre que llegan a los bolsillos de los trabajadores convencionados en diciembre incluirán el alza de 2,2% anunciada hoy por el INDEC.