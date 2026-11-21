El aguinaldo de diciembre se calcula según el mejor sueldo del semestre. Cuánto cobran las empleadas domésticas que trabajan de 1 a 5 días por semana

El aguinaldo de diciembre representa un ingreso adicional para quienes tienen un empleo en casas particulares. En el caso de cada empleada doméstica, el monto depende de la remuneración más alta que haya cobrado entre julio y diciembre de 2026 y de las horas de trabajo que realiza, por lo que varía según la cantidad de días que presta servicios por semana.

Para calcular cuánto corresponde cobrar, hay que tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2026. Así lo establece el artículo 26 de la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares.

En el caso de las trabajadoras que cobran por hora, la cantidad de días y horas semanales resulta determinante para estimar el importe. Por eso, una empleada que trabaja cuatro horas por día, cinco veces a la semana, percibirá un aguinaldo mayor que otra que cumple la misma jornada diaria, pero solamente concurre una o dos veces por semana.

Cuánto cobra de aguinaldo una empleada doméstica según los días que trabaja

Para realizar una comparación, se puede tomar como referencia a una trabajadora de tareas generales con retiro, que presta servicios cuatro horas por jornada y cobra el valor mínimo oficial.

La escala salarial prevista para diciembre de 2026 fija en $4.237,25 el valor mínimo de la hora para esta categoría con retiro, de acuerdo con el Anexo V de la Resolución 6/2026, rectificada por la Resolución 7/2026. Este importe se enmarca en los aumentos salariales para empleadas domésticas en noviembre y diciembre acordados para el sector.

Con ese valor y un promedio de 4,33 semanas por mes, los importes estimados son:

1 día por semana: 4 horas semanales. Aguinaldo estimado: $36.723.

2 días por semana: 8 horas semanales. Aguinaldo estimado: $73.446.

3 días por semana: 12 horas semanales. Aguinaldo estimado: $110.169.

4 días por semana: 16 horas semanales. Aguinaldo estimado: $146.891.

5 días por semana: 20 horas semanales. Aguinaldo estimado: $183.614.

Los importes son orientativos y surgen de proyectar una remuneración mensual promedio a partir de las horas semanales y del valor horario de diciembre. La liquidación exacta debe contemplar las horas efectivamente trabajadas en el mes de mayor remuneración, los adicionales que correspondan y la modalidad de pago acordada.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas

La normativa establece que el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota del año, el período que se toma en cuenta va de julio a diciembre. Este criterio también alcanza a las empleadas domésticas que trabajan por hora, aunque el importe final depende de la remuneración que hayan percibido.

Por ejemplo, si una trabajadora tuvo una remuneración mensual máxima de $300.000 durante ese período, le corresponderá un aguinaldo de $150.000.

En caso de que la relación laboral no haya estado vigente durante los seis meses completos, el pago se realiza en forma proporcional al tiempo trabajado.

Qué conceptos se tienen en cuenta para estimarlo

Para determinar el importe del aguinaldo no se toma solamente el sueldo básico. También deben contemplarse los conceptos remunerativos que haya percibido la trabajadora durante el semestre, como los adicionales que correspondan por antigüedad o zona desfavorable.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclara que para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC) se consideran todos los conceptos liquidados, excepto aquellos identificados como no remunerativos.

En este punto, es importante distinguir los adicionales remunerativos de las sumas extraordinarias no remunerativas, ya que estas últimas no forman parte de la base de cálculo del SAC.

¿Las empleadas domésticas que trabajan pocos días también cobran aguinaldo?

Sí. No existe una cantidad mínima de horas semanales para acceder al Sueldo Anual Complementario. El derecho alcanza también a quienes trabajan una o dos veces por semana, siempre que exista una relación laboral comprendida en el régimen de casas particulares.

Además, deben considerarse los adicionales remunerativos que correspondan, como el de antigüedad, que equivale al 1% por cada año de servicio computable desde septiembre de 2020.

El aguinaldo de diciembre debe abonarse durante la última jornada laboral del mes, según establece el artículo 27 de la Ley 26.844.

Qué pasa si trabajan para varias familias

Una empleada doméstica puede prestar servicios para distintos empleadores y cobrar un aguinaldo por cada relación laboral.

En esos casos, cada empleador debe calcular el SAC en función de la remuneración que le paga por las tareas realizadas en su domicilio. Por lo tanto, el monto puede ser diferente en cada caso, según la cantidad de horas trabajadas y el salario correspondiente.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre de 2026

En diciembre, las empleadas domésticas percibirán un nuevo aumento salarial del 1,6%, establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026. Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Para el personal de tareas generales, que comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina del hogar, los valores de diciembre serán:

Con retiro: $4.237,25 por hora y $519.825,60 mensuales.

Sin retiro: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

La escala completa para diciembre queda de la siguiente manera:

Supervisores: $5.002,21 por hora con retiro y $5.424,50 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $624.013,75 y $688.207,61, respectivamente.

Personal para tareas específicas: $4.770,72 por hora con retiro y $5.175,33 sin retiro. Los valores mensuales serán de $584.026,01 y $643.289,43.

Caseros: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 por hora con retiro y $4.997,36 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $571.280,64 y $629.727,77.

Personal para tareas generales: $4.237,25 por hora con retiro y $4.518,27 sin retiro. Los valores mensuales serán de $519.825,60 y $571.280,64.

Estos importes corresponden a los mínimos establecidos para cada categoría. Cuando la trabajadora presta servicios menos de 24 horas semanales, se utiliza el valor horario correspondiente. Para jornadas superiores a 24 horas y menores a 48 horas semanales, el salario se calcula proporcionalmente sobre la remuneración mensual de la escala.

A estos montos pueden sumarse los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, cuando corresponda. El aguinaldo, por su parte, se abona por separado y se calcula según la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre.