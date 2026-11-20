El pago del aguinaldo, también llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los momentos más esperados del año para los trabajadores registrados en relación de dependencia en Argentina. Con este "sueldo extra" muchos se permiten cancelar deudas, realizar alguna compra importante como la de un electrodoméstico o las vacaciones de verano, o al menos hacer frente a los gastos que generan las fiestas de fin de año.

Sucede que el SAC se paga en dos cuotas, una en junio y la otra en diciembre, y cada una equivale al 50% de la mejor remuneración devengada en el semestre anterior.

De esta manera, se pueden estimar los montos mínimos que percibirán como segunda cuota del SAC los trabajadores de algunos de los rubros clave de la economía, como el de comercio o empleadas domésticas, en diciembre de 2026.

Claves para calcular el propio aguinaldo

Se dice que el medio aguinaldo de diciembre es el equivalente a la mitad de la mejor remuneración devengada entre julio y diciembre de ese año.

Pero además, la normativa vigente establece que el aguinaldo se calcula sobre el sueldo bruto y no sobre el sueldo neto. Es decir, se mide sobre el pago que realiza el empleador antes de que sean aplicados los descuentos impositivos, previsionales, entre otros.

A la vez, no solo el sueldo bruto básico entra en el cáculo sino también los componentes remunerativos del mismo, a saber:

Salario básico bruto.

Adicionales de convenio. Presentismo, antigüedad, título, zona desfavorable y plus por trabajo nocturno, entre otros posibles.

Horas extras del mes en el que fueron devengadas.

Comisiones y propinas, siempre que sean habituales.

Premios y bonos de carácter habitual o por objetivos cumplidos.

Vacaciones y plus vacacional.

Licencias pagas.

Montos pagados "a cuenta de futuros aumentos"

Viáticos y remuneraciones en especie como habitación o comida.

Quedan por fuera del cálculo los componentes no remunerativos del salario, como los pagos por única vez, vales o tickets, entre otros.

Una vez calculado el monto bruto de la mejor remuneración percibida en el semestre, teniendo en cuenta todos los ítems indicados, se aplica la siguiente fórmula de cálculo del aguinaldo:

Aguinaldo = Mayor Remuneración Mensual del 2° Semestre/2

Con ese resultado un empleado se acerca a calcular cuánto le será liquidado a modo de medio aguinaldo en diciembre de 2026. Pero un punto importante a tener en cuenta es que, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744), si un trabajador registrado no prestó servicios el semestre completo para un mismo empleador, de todas maneras le corresponde cobrar a modo de aguinaldo el proporcional por tiempo trabajado. En ese caso, la fórmula para la segunda cuota del SAC es la siguiente:

Monto Aguinaldo Proporcional =(Mayor Remuneración Mensual del 2° Semestre/12) x Meses Trabajados

En cualquier caso, todos los trabajadores registrados en relación de dependencia en Argentina tienen derecho a percibir su medio aguinaldo el próximo diciembre. Quienes están trabajando en regla pero de manera independiente o son monotributistas, no tienen este beneficio, como tampoco los trabajadores informales que no hayan negociado con su empleador el pago de este plus.

Cuánto cobrarán de aguinaldo las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ya definió los aumentos salariales y bonos para empleadas domésticas en la Argentina hasta fin de año en la Resolución 6/2026. En diciembre cobrarían el último aumento del año, que es del 1,6% sobre los salarios de noviembre. Por lo tanto, su mejor remuneración del semestre sería la de diciembre.

Con los salarios brutos indicados para ese mes, se puede estimar que el aguinaldo para cada categoría rondaría los siguientes valores:

Supervisores/as: $312.313,96 con retiro y $344.442,49 sin retiro.

$312.313,96 con retiro y $344.442,49 sin retiro. Personal para tareas específicas: $292.300,42 con retiro y $321.922,59 sin retiro.

$292.300,42 con retiro y $321.922,59 sin retiro. Caseros: $285.921,46 siempre sin retiro.

$285.921,46 siempre sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $285.921,46 con retiro y $315.173,79 sin retiro

$285.921,46 con retiro y $315.173,79 sin retiro Personal para tareas generales: $260.168,62 con retiro y $285.921,46 sin retiro.

Es necesario remarcar que los valores anteriores son estimados solo en base al salario básico, y que se debe percibir también aguinaldo por los pagos de adicionales y horas extras, que se determinan en cada caso particular.

Cuánto cobrarán de aguinaldo los empleados de comercio

De la misma manera, al conocer ya la grilla salarial de los empleados de comercio para diciembre 2026 es posible calcular aproximadamente cuánto le corresponde a los trabajadores a modo de aguinaldo.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) negoció para el último mes de 2026 un aumento del 1,9% del salario básico. También comienza a integrarse al básico el primero tramo de la suma no remunerativa de 120.000 pesos que los trabajadores vienen percibiendo hace meses. Por eso, es probable que el ingreso de ese mes sea la mejor remuneración devengada en el semestre.

Tomando solo el valor básico de los trabajadores sin antigüedad, el piso para el aguinaldo de diciembre sería el siguiente:

Maestranza A: $639.111

$639.111 Administrativo A: $645.840

$645.840 Cajeros A: $648.082,5

$648.082,5 Auxiliar especializado A: $653.469

$653.469 Vendedor B: $661545,5

$661545,5 Vendedor C: $666.030,5

El cálculo es aproximado, en base al salario básico para empleados de cada categoría sin antigüedad. Por lo tanto, es el piso que se incrementa con el pago de adicionales de la actividad, además de la antigüedad, horas extras (que suelen ser muy frecuentes en este rubro por las fiestas de fin de ño) y otros plus remunerativos.

Fecha límite para el pago del aguinaldo 2026

A diferencia de lo que ocurre en el pago de medio aguinaldo de junio, donde el empleador puede pagarla hasta fin de ese mes, en diciembre la fecha límite para abonarlo es el 18 del mes.

La fecha elegida no es casual. Se estableció este límite para el pago de la segunda cuota anual del SAC previendo que así los trabajadores tendrían el dinero a tiempo para pagar los gastos de la Navidad y las Fiestas de Fin de Año. Esto, además, es una inyección extra de capital que se suele volcar inmediatamente al consumo, multiplicando la actividad económica.

Por otra parte, dado que se debe pagar como máximo el 18 de diciembre, es técnicamente imposible saber con exactitud la remuneración total devengada al 31 de diciembre (por ejemplo, si realiza horas extras entre el 19 y el 31). Para resolver esta situación, la Ley 27.073 obliga al empleador a estimar el salario de diciembre. Y si el salario real de diciembre resulta ser superior a la estimación utilizada para el cálculo del SAC, la diferencia resultante debe ser integrada al salario del mes de diciembre. De esta manera, se garantiza que el trabajador perciba el 100% de su aguinaldo.