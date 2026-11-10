Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se cobra y cuánto le corresponde a cada trabajador

La segunda cuota vence el 18 de diciembre. Cómo se calcula el aguinaldo, qué sueldo se toma como referencia y cuánto le corresponde a cada trabajador

Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. El importe corresponde al segundo semestre del año y se calcula sobre la base de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre.

La legislación establece que los empleadores deben abonar esta cuota hasta el 18 de diciembre de 2026, fecha que este año cae viernes. El beneficio alcanza a los empleados del sector privado y público, así como al personal de casas particulares.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026

La segunda cuota del aguinaldo tiene como fecha de vencimiento legal el 18 de diciembre, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.073.

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos durante el año: el primero vence el 30 de junio y el segundo, en diciembre. Cada desembolso corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre correspondiente.

En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se acredita junto con el haber mensual, de acuerdo con el calendario de pagos de ANSES. Para diciembre de 2026, el cronograma ya fue aprobado y contempla la segunda cuota del SAC.

Cómo se calcula el aguinaldo y cuánto le corresponde a cada trabajador

Para determinar cuánto cobra cada empleado, se debe identificar cuál fue su mejor sueldo bruto mensual entre julio y diciembre. Sobre ese importe se calcula el 50%, que constituye el aguinaldo correspondiente al semestre completo.

La fórmula no contempla un promedio de los seis salarios, sino que toma como referencia el mes en el que el trabajador tuvo la remuneración más alta.

Por ejemplo, si una persona percibió un mejor sueldo bruto de $1.200.000 durante el segundo semestre, le corresponderá un aguinaldo de $600.000 antes de los descuentos legales.

Estos son algunos ejemplos de cuánto cobraría un empleado según su mejor remuneración mensual:

Sueldo bruto de $1.000.000: aguinaldo de $500.000.

Sueldo bruto de $1.200.000 : aguinaldo de $600.000.

Sueldo bruto de $1.500.000: aguinaldo de $750.000.

Sueldo bruto de $1.800.000 : aguinaldo de $900.000.

Sueldo bruto de $2.000.000: aguinaldo de $1.000.000.

Los importes son ilustrativos y corresponden a trabajadores que completaron el semestre. El monto neto que finalmente se acredita puede ser menor por la aplicación de los descuentos que correspondan.

Para realizar el cálculo deben contemplarse las remuneraciones devengadas por todo concepto. Entre ellas pueden figurar el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales remunerativos.

Los conceptos no remunerativos no se incorporan automáticamente, salvo que exista una disposición específica que establezca su inclusión.

Qué pasa si un trabajador no completó los seis meses

Quienes ingresaron a una empresa después del comienzo del semestre o dejaron su puesto antes de diciembre también tienen derecho a cobrar el aguinaldo, aunque el importe se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Por ejemplo, si una persona ingresó en octubre y su mejor remuneración mensual fue de $1.200.000, le corresponderá un aguinaldo proporcional por los meses trabajados. Si se consideran tres meses completos, el importe será de $300.000 brutos.

El mismo criterio se aplica cuando finaliza la relación laboral antes de diciembre, ya sea por renuncia o despido. En esos casos, el empleador debe incluir el proporcional del SAC en la liquidación final.

Qué pasa si el sueldo de diciembre es diferente

La normativa contempla una particularidad para el cálculo de la segunda cuota: el empleador debe estimar cuál será la remuneración correspondiente a diciembre para liquidar el aguinaldo antes del vencimiento legal.

Si esa previsión no coincide con el salario efectivamente devengado, debe recalcularse el importe. La diferencia entre el monto que correspondía pagar y el que se abonó el 18 de diciembre se integra al salario de ese mes.

De esta manera, el cálculo definitivo puede ajustarse una vez que se conoce la remuneración real de diciembre.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público. También alcanza al personal de casas particulares.

Los jubilados y pensionados reciben el aguinaldo junto con sus haberes previsionales, según el calendario establecido por ANSES.

En cambio, quienes trabajan como monotributistas o autónomos no tienen derecho al SAC por esa condición, debido a que no mantienen una relación laboral de dependencia.