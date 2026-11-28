En diciembre rige un aumento del 1,6% para el personal de casas particulares. Cuánto corresponde pagar por cuatro horas semanales según cada categoría

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en diciembre de 2026. La actualización será del 1,6% y alcanzará a todas las categorías del régimen de casas particulares, con valores diferenciados según la tarea y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Para quienes trabajan cuatro horas semanales, el monto se calcula a partir del valor mínimo por hora correspondiente a su categoría. Así, el pago por esa jornada irá desde $16.949 para el personal de tareas generales con retiro hasta $21.698 para supervisores sin retiro.

La actualización es parte del esquema definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció aumentos mensuales para el tramo final del 2026.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en diciembre

La escala salarial de diciembre establece los siguientes valores mínimos por hora:

Supervisores: $5.002,21 con retiro y $5.424,50 sin retiro

Personal para tareas específicas: $4.770,72 con retiro y $5.175,33 sin retiro

Caseros: $4.518,27 por hora, siempre sin retiro

Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 con retiro y $4.997,36 sin retiro

Personal para tareas generales: $4.237,25 con retiro y $4.518,27 sin retiro

Al multiplicar esos importes por cuatro horas, el pago semanal queda de la siguiente manera:

Supervisores: $20.008,84 con retiro y $21.698 sin retiro

Personal para tareas específicas: $19.082,88 con retiro y $20.701,32 sin retiro

Caseros: $18.073,08

Asistencia y cuidado de personas: $18.073,08 con retiro y $19.989,44 sin retiro

Personal para tareas generales: $16.949 con retiro y $18.073,08 sin retiro

Qué tareas corresponden a cada categoría de empleadas domésticas

El régimen de casas particulares contempla cinco categorías, según las funciones que desempeñe el personal:

Supervisores: coordinan y controlan las tareas de dos o más trabajadores a su cargo

Personal para tareas específicas: incluye, por ejemplo, cocineros contratados exclusivamente para esa función y otras labores del hogar que requieren una especial idoneidad

Caseros: realizan tareas de cuidado general y preservación de una vivienda en la que habitan por su relación laboral

Asistencia y cuidado de personas: comprende el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad

Personal para tareas generales: incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración o cocción de comidas, entre otras actividades habituales del hogar

La categoría depende de las tareas que realiza la trabajadora, no solamente de la cantidad de horas que cumple. Por eso, antes de calcular el salario, es importante identificar qué función desempeña habitualmente.

Qué diferencia hay entre trabajar con retiro y sin retiro

La escala salarial también hace una distinción entre dos modalidades de contratación. La primera es el trabajo con retiro, en el que la empleada cumple sus tareas en el domicilio del empleador y luego se retira a su propia vivienda.

En cambio, el personal sin retiro reside en el domicilio donde trabaja. Esta modalidad tiene condiciones particulares de descanso y alimentación, además de una remuneración mínima diferenciada en varias categorías.

La diferencia impacta en el monto que corresponde pagar por hora. Por ejemplo, para el personal de tareas generales, el valor mínimo de diciembre es de $4.237,25 por hora con retiro y de $4.518,27 sin retiro, un 6,6% más en la segunda modalidad.

Qué adicionales se suman al sueldo de las empleadas domésticas

Los importes anteriores corresponden al salario básico por cuatro horas de trabajo. A ese monto pueden agregarse adicionales cuando corresponda, como el plus por antigüedad y el adicional por zona desfavorable.

El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado en la relación laboral, mientras que el de zona desfavorable representa el 30% sobre los salarios mínimos y alcanza a quienes trabajan en determinadas provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Además, el empleador debe ingresar los aportes y contribuciones correspondientes, cuyo importe depende de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Por último, las trabajadoras que cumplen pocas horas por semana también tienen derecho a cobrar el aguinaldo. El monto depende de la remuneración más alta del semestre y de la cantidad de horas trabajadas, por lo que conviene revisar cómo se calcula el SAC para las empleadas domésticas que trabajan por hora.