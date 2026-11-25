Trabajadores independientes que cobran desde el exterior, llegan a percibir el equivalente de un sueldo más por año en diciembre.

Aunque los independientes no lo reciben por ley, pueden negociar bonos extra. El 40% que cobra del exterior obtiene un plus en diciembre.

El aguinaldo es un derecho exclusivo de trabajadores en relación de dependencia y jubilados, pagado en dos cuotas anuales.

Si bien los trabajadores independientes y los monotributistas no tienen aguinaldo, que en Argentina es un derecho del cual gozan los trabajadores en relación de dependencia, nada impide que pueden negociar de manera directa con sus empleadores o clientes el pago de alguna suma extra a modo de Sueldo Anual Complementario (SAC). De hecho, la plataforma fintech Takenos confirmó que alrededor del 40% de los trabajadores argentinos que perciben ingresos desde el exterior a través de su infraestructura de pagos, cobra dinero extra en diciembre. "En la media de los casos, los ingresos del último mes del año son equivalentes a un sueldo más sumado al habitual", aseguran.

"Cuatro de cada diez argentinos que cobran del exterior a través de Takenos registran un ingreso extra en diciembre. Para muchos, funciona como una suerte de aguinaldo. Es una oportunidad para decidir qué parte se destinará a las fiestas o las vacaciones, cuál quedará disponible como respaldo y cuál puede invertirse con una mirada de más largo plazo. En Takenos pueden mantener ese dinero en dólares digitales y, desde su balance internacional, acceder a opciones de rendimiento e inversión. Así, el ingreso de fin de año también puede ayudar a empezar enero con más margen", señaló Isabel Weiss, Marketing Director de Takenos, en un comunicado enviado a este medio.

Qué es el aguinaldo y quiénes lo cobran

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es una remuneración adicional obligatoria que perciben los trabajadores en relación de dependencia y los beneficiarios del sistema previsional argentino dos veces al año. Regulado por el artìculo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo (Nª 20.744) y sus modificatorias, este ingreso equivale a la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el empleado durante el año calendario, dividiéndose en dos cuotas semestrales que se abonan en junio y en diciembre.

Primera cuota: tiene vencimiento el 30 de junio de cada año.

tiene vencimiento el 30 de junio de cada año. Segunda cuota: tiene vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

La legislación contempla un margen de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores a cada una de estas fechas límite para que los empleadores efectivicen el depósito bancario de la liquidación. En el caso de los jubilados y pensionados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida el medio aguinaldo de manera conjunta con los haberes mensuales de junio y diciembre según el calendario habitual ordenado por terminación de Documento Nacional de Identidad.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo

La normativa laboral y previsional vigente establece que el cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a todos los trabajadores registrados en el sector privado y en el sector público nacional, provincial y municipal, independientemente de la modalidad de contratación o de si se trata de un vínculo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, eventual o de temporada. Asimismo, perciben esta prestación los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las cajas provinciales adheridas, bajo la denominación de Prestación Anual Complementaria.

Por el contrario, quedan excluidos de este beneficio legal los trabajadores independientes inscriptos en el régimen de monotributo, los autónomos, los profesionales que facturan honorarios sin relación de dependencia y los empleados informales no registrados. Tampoco perciben aguinaldo quienes cobran asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo o planes sociales como el programa Volver al Trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.073, que modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Sueldo Anual Complementario debe abonarse en dos cuotas con plazos máximos definidos:

Cómo se calcula el aguinaldo paso a paso

Cada cuota semestral del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y de diciembre de cada año. Para determinar el monto bruto exacto, los departamentos de liquidación de haberes siguen este procedimiento:

1. Identificar el sueldo bruto más alto percibido durante el semestre correspondiente (de enero a junio para la primera cuota, y de julio a diciembre para la segunda).

2. Incluir dentro de esa base de cálculo todos los rubros remunerativos habituales, tales como el sueldo básico, los adicionales por antigüedad, el presentismo, las comisiones, los viáticos sin rendición de gastos y las horas extras trabajadas.

3. Excluir de la cuenta los conceptos no remunerativos, como las asignaciones familiares, los reintegros de gastos con comprobantes, los beneficios sociales contemplados en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y las sumas no remunerativas pactadas en acuerdos paritarios que no prevean explícitamente su incorporación al cálculo del aguinaldo.

4. Dividir por dos el importe bruto de la mejor remuneración mensual seleccionada.

5. Aplicar sobre ese resultado bruto los descuentos legales obligatorios correspondientes a la seguridad social (11% de aporte jubilatorio, 3% para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y 3% para la obra social, además de la cuota sindical si corresponde) para obtener el aguinaldo neto de bolsillo.

Para ilustrar la fórmula general, si un trabajador registró como mayor remuneración mensual bruta del semestre la suma de 1.200.000 pesos, el aguinaldo bruto ascenderá a 600.000 pesos. Tras aplicar las deducciones de ley del 17%, el monto neto a cobrar será de 498.000 pesos.

Además, quienes no hayan trabajado el semestre completo para el mismo empleador en relación de dependencia, tienen derecho a percibir un proporcional como pago de aguinaldo, de acuerdo a la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Aguinaldo para freelancers que trabajan para el exterior

Si bien es obligatorio en Argentina y algunos otros países, datos de Takenos confirman que los usuarios que trabajan para empresas del exterior también perciben una especie de aguinaldo en diciembre: el 40% de los trabajadores argentinos que cobran a través de Takenos registra ese mes ingresos al menos un 25% superiores a su promedio mensual del resto del año.

Los datos surgen de alrededor de 10 mil usuarios de Takenos. "Aunque no se confirma que el incremento en los pagos de diciembre correspondan a un aguinaldo propiamente dicho, la plataforma registra que casi la mitad de los usuarios que cobran del exterior reciben un monto extra a fin de año", aclararon desde la plataforma fintech. Como ya se mencionó anteriormente, si bien por ley los trabajadores independientes o freelance no tienen derecho a un aguinaldo, nada impide que estos trabajadores se apoyen en la legislación laboral argentina para negociar el pago del mismo directamente con su empleador.

"La comparación con el aguinaldo muestra la magnitud del fenómeno. La media de los usuarios que cobran ese dinero extra reciben en diciembre 2,1 veces más de lo que ingresan en un mes habitual, es decir, obtuvo el equivalente a aproximadamente otro sueldo completo. En un tercio de los casos, diciembre supera por entre un 50% y un 100% el monto de un mes normal; en otro tercio, lo duplica o más. Los pagos se distribuyen a lo largo del mes, con mayor presencia durante los primeros diez días", ampliaron desde Takenos.

¿Qué hacen con ese monto extra? En la plataforma analizan que, en un mes corriente, los retiros, pases a pesos y consumos representan el 94% de lo que entra en las cuentas analizadas. En diciembre, entre quienes reciben el extra, esa proporción baja al 78%, transformándose en ahorro, y enero suele ser el mes en que lo utilizan para solventar sus vacaciones. El 11,8% de quienes reciben el pago extra viaja al exterior entre diciembre y enero, frente al 8,4% de quienes no lo reciben.

El informe también identifica a un 13% de usuarios que registra un fuerte adelanto de ingresos en diciembre, precisamente entre las Fiestas de fin de año. Luego, suele venir acompañado de una caída en enero y una vuelta a su nivel habitual en febrero. En esos casos, parte del dinero recibido corresponde al cobro anticipado del mes siguiente.

Cambios de la reforma laboral al aguinaldo

Uno de los puntos que más dudas generan entre empresas y trabajadores es si la reforma laboral modificó el aguinaldo. La respuesta es que no cambió su esquema esencial: el SAC continúa abonándose en dos cuotas, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre y mantiene los vencimientos legales de junio y diciembre.

Sin embargo, la reforma sí impacta en procesos relacionados con la liquidación y documentación laboral. En particular, las empresas deben prestar atención a tres dimensiones: la correcta clasificación de los conceptos remunerativos, la modalidad de entrega y firma de recibos, y la conservación digital de documentación.

Se actualizaron criterios vinculados a beneficios sociales, prestaciones complementarias y conceptos que pueden o no integrar la remuneración. El aguinaldo pasó a quedar expresamente excluido de la remuneración base utilizada para calcular la indemnización por antigüedad.

En materia de recibos, el nuevo marco habilita con mayor claridad el uso de sistemas que permitan la firma digital o electrónica como constancia de entrega. Esto representa un avance relevante para las áreas de Recursos Humanos, especialmente en empresas con dotaciones numerosas, equipos distribuidos o procesos administrativos todavía fragmentados.

Además, la normativa actualizada permite digitalizar y conservar recibos y otras constancias de pago con validez equivalente al formato papel, respetando los plazos de conservación correspondientes. Para las empresas, esto implica una oportunidad para ordenar legajos, reducir tareas manuales, mejorar la trazabilidad y responder con mayor eficiencia ante consultas, auditorías o revisiones internas.