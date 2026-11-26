Mariana Volpellier asume el desafío de guiar la expansión regional con énfasis en innovación, bienestar y posicionamiento en el Cono Sur

Con el objetivo de continuar fortaleciendo su presencia en la región, Danone inicia una nueva etapa de gestión bajo el liderazgo de Mariana Volpellier, quien fue designada como General Manager para Cono Sur. Con una sólida trayectoria internacional dentro de la compañía en América Latina y Europa, la ejecutiva estará al frente de la estrategia de crecimiento de Danone en Argentina y Colombia, donde la compañía opera sus negocios de Nutrición Especializada, y en Uruguay, bajo sus unidades de Lácteos y Aguas.

"Asumir este rol en Danone Cono Sur representa una gran oportunidad para continuar impulsando la innovación, fortalecer el portafolio de nuestras marcas, escuchar de cerca a consumidores y pacientes y promover conversaciones que destaquen el rol de la alimentación como un factor clave para la salud", expresó Mariana Volpellier.

Una trayectoria de liderazgo en innovación y sostenibilidad

A lo largo de su carrera en Danone, Volpellier ocupó posiciones de liderazgo dentro de la multinacional, entre ellas:

La Dirección General del negocio de Aguas en Uruguay, donde impulsó el desarrollo de categorías de hidratación saludable y proyectos de sostenibilidad vinculados a la Reserva Natural Salus

y proyectos de sostenibilidad vinculados a la Reserva Natural Salus Vicepresidenta de Marketing de Bonafont en México

Strategic Business Advisor en Uruguay durante los últimos cinco años, acompañando procesos de crecimiento y transformación empresarial

Por su gestión fue distinguida en el ranking Merco Líderes Uruguay en 2020 y 2022.

Con esta designación, Danone reafirma su apuesta por el desarrollo del talento y el fortalecimiento de su presencia en Latinoamérica, consolidando una estrategia orientada a generar un impacto positivo a través de la salud, la alimentación y la sostenibilidad.

Danone en Argentina y la región: tres décadas de compromiso con la nutrición

Danone es una empresa multinacional francesa, líder en producción de tratamientos nutricionales, alimentos lácteos, aguas puras y saborizadas. A través de su propósito de llevar salud a través de los alimentos al mayor número de personas posible, busca promover hábitos de alimentación y consumo más saludables y sostenibles.

Con aproximadamente 90.000 colaboradores y presencia en más de 120 mercados, Danone alcanzó ventas por 27.300 millones de euros en 2025.

En Argentina, presente desde hace más de 30 años, centra la investigación científica en el desarrollo de los alimentos que produce para acompañar la vida de millones de personas. Actualmente, con foco en la nutrición especializada, acompaña a consumidores y pacientes desde su nacimiento hasta la adultez con productos, tratamientos con propósito médico y servicio de nutrición en domicilio.