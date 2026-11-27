El empleo eventual puede ser la puerta de entrada al trabajo formal o el ingreso al mundo laboral para trabajadores sin experiencia

Adecco tiene en este momento 600 vacantes para entrar a trabajar ya mismo en empleos eventuales de lo que tradicionalmente se conoce como "campaña de verano". Son puestos de trabajo temporales pero registrados, con beneficios, cobertura de salud y aguinaldo, solo que a tiempo determinado.

Los trabajos de verano solían incluir a los rubros que tenían demanda agregada superlativa por las Fiestas de Fin de Año y las vacaciones: gastronomía, hotelería y turismo, supermercados y comercio en destinos turísticos. Pero en los últimos años esa temporada alta del empleo eventual sumó los últimos meses del año de la mano del comercio electrónico y la logística detrás de la operatoria de fechas clave para el comercio electrónico: el Cybermonday y el Black Friday (a partir del 27 de noviembre en Argentina).

De esta forma, se extendió la temporada ideal para conseguir empleo eventual, que puede resultar en la puerta de entrada al trabajo registrado y suele ser una buena manera de iniciar para los talentos que no cuentan con experiencia laboral o que, al estar estudiando durante el año, solo pueden dedicarse full time a tareas laborales durante el verano.

"Cada año observamos cómo las compañías refuerzan sus equipos para acompañar el incremento de actividad que se genera entre el Black Friday, las fiestas y el verano. Comercio, logística, producción, supermercados y eventos son algunos de los sectores que más incrementan sus búsquedas en esta época, generando oportunidades concretas para miles de personas que buscan incorporarse al mercado laboral. Además, para muchas empresas, estas contrataciones temporales funcionan como una forma de identificar talento para futuras incorporaciones permanentes", confirmó Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.

Cuántos empleados eventuales quedan como efectivos

Según una encuesta de Adecco Argentina, el 94% de los consultados tomaría un empleo de fin de año, pero no principalmente por la plata, sino para quedar efectivo.

El 39% tomaría un trabajo eventual para quedar efectivo

El 34% para sumar experiencia

El 21% por el ingreso extra

El 6% para conseguir su primer empleo

Es decir, más de siete de cada diez lo ven como una puerta de entrada a algo más estable y no solo como una forma de reforzar el bolsillo a fin de año.

Al consultar si alguna vez un trabajo eventual se les convirtió en efectivo, el 37% respondió que sí. Es decir, entre quienes ya tuvieron un trabajo de temporada, más de la mitad (52%) terminó con un puesto fijo. La diferencia está en cómo se aprovechan esas semanas.

Consejos para encontrar un trabajo de verano

Desde Adecco Argentina recomiendan "arrancar por lo básico", que en temporada alta pesa el doble: llegar a horario y no faltar, sobre todo en los días de más trabajo, como el Black Friday o las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

También tener disponibilidad para fines de semana y feriados marca la diferencia, porque es justo cuando más gente se necesita y cuando más se nota quién está y quién no.

El otro punto que destacó Adecco es hacerse notar por las razones correctas: aprender rápido, preguntar cuando algo no queda claro y dar una mano al equipo cuando hay un momento libre. Y, antes de que termine el contrato, decirle al supervisor que hay interés en quedarse y pedirle una devolución sobre el desempeño. Si el puesto no queda, la experiencia igual suma: conviene agregarla al currículum y pedir una referencia para la próxima búsqueda.

¿Qué perfiles se buscan para la temporada?

Adecco Argentina tiene hoy 600 vacantes abiertas para acompañar el incremento de actividad que generan el Black Friday, las fiestas y la temporada de verano.

Las búsquedas se concentran en lossiguientes sectores:

comercio,

supermercados,

gastronomía,

eventos,

producción,

logística.

Entre los perfiles más demandados se encuentran vendedores, personal de atención al cliente, cajeros, repositores, bacheros, mucamas, cocineros, ayudantes de cocina, operarios de producción, personal de logística y mantenimiento. Se trata de posiciones clave para responder al aumento del consumo, la actividad comercial y el movimiento de mercaderías que caracterizan esta época del año.

¿Cómo fue el 2026 para conseguir empleo eventual?

La recesión económica en la que entró técnicamente la Argentina en el trimestre pasado, consecuencia de la baja actividad, tuvo un fuerte impacto este año en los sectores típicamente demandantes de trabajadores eventuales, como comercio minorista y construcción.

En ese marco, la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE) y la Universidad Blas Pascal (UBP), a través de su Córdoba Management School, dieron a conocer dias atrás su análsis sobre el empleo eventual en el período julio-agosto 2026. Su tercer informe sobre esta temática refleja un escenario de contracción del empleo eventual junto con un mercado permanente más activo, pero con dificultades persistentes para cubrir posiciones.

El personal eventual del panel registró una caída acumulada de 17,8%, siendo agosto la baja mensual más pronunciada del año (11,5% respecto de julio). Las horas trabajadas por persona se mantuvieron estables, entre 92 y 100 por mes, lo que sugiere que la disminución responde a una menor cantidad de personas contratadas y no a una reducción de la intensidad laboral.

Entre el primer y el cuarto bimestre, el personal eventual menor de 26 años se redujo 21,5%. En el segmento permanente, el panorama es todavía más cerrado: por cuarto bimestre consecutivo, ninguna agencia indicó que sus clientes demanden como nivel predominante candidatos con menos de tres años de experiencia. El 71,4% busca perfiles de entre tres y cinco años y el 28,6%, de más de cinco. Mientras tanto, los mayores de 45 alcanzaron el 5% del empleo eventual, su mayor participación en 2026.

Para los investigadores del Observatorio, la combinación de ambas tendencias plantea un desafío de fondo: cómo se incorporan al empleo formal quienes todavía no tienen experiencia previa.

En materia salarial, entre enero y agosto el salario por hora del personal eventual aumentó 10,4% en términos nominales, frente a una inflación acumulada de 21,3%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo cercana al 9%.

Al mismo tiempo, el 100% de las agencias consultadas en el informe enviado a este medio reportó expectativas salariales de los candidatos superiores a las del mercado, por primera vez en la serie.

Sobre este escenario, Giselle Malagrino, presidente de CAPE, señaló: "Las habilidades digitales fueron mencionadas por el 100% del panel como requerimiento transversal, por primera vez en la serie. Además, el 71,4% de las agencias gestionó búsquedas con requerimientos de Inteligencia Artificial. Por ahora, esos pedidos se concentran en el uso de herramientas de IA generativa, sin que aparezcan aún búsquedas de perfiles que desarrollen o gestionen soluciones de IA."

Sebastián Visotsky, Director de I+D de la Universidad Blas Pascal, destacó: "Hay un dato que se repite bimestre a bimestre: ninguna de las empresas relevadas reporta demanda predominante de perfiles con menos de tres años de experiencia. A eso se suma que las habilidades digitales ya son un requisito para todo el panel y que la IA empieza a aparecer en las búsquedas. El mercado está moviendo la vara de lo que considera un candidato listo para trabajar, y entender esa transición es clave para quienes diseñan formación y políticas de empleo."