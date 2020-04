Huevos de pascuas en cuarentena: subas del 70% en precios y caída de ventas mayor al 20%

Las prohibiciones impuestas para combatir el coronavirus frenan las ventas de este tradicional producto que, de todos modos, llega con fuertes aumentos

Con aumentos de precios de hasta el 70% y una situación social especial por la cuarentena obligatoria, la venta de huevos de pascuas durante esta Semana Santa promete derrumbarse en casi un 30% con respecto al mismo período del año pasado.

Con refinados envoltorios, imágenes de personajes de historietas, fabricados por las principales marcas de la industria del chocolate, con sorpresas, con confites, más excéntricos o tradicionales, desde hace por lo menos 15 días que se los puede ver en góndolas de las grandes cadenas de supermercados y en algunos comercios que siguen abiertos a pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena obligatoria.

De hecho, esas mismas restricciones de circulación y el resto de las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia no serán el mejor escenario para este producto tradicional de las fiestas religiosas del próximo fin de semana. Un dato no menor es que este año no se podrá llevar a los chicos a elegir algunas de las tentadoras góndolas de huevos de pascuas.

De todos modos, ni siquiera el parate de la economía ha impedidlo a fabricantes y comercios retocar los precios al punto que se puede llegar a pagar alrededor de $2.500 por un huevo de tan solo 100 gramos elaborado por alguna de las principales referentes de este mercado.

Lo mismo ocurre con los otros productos tradicionales de esta celebración como las roscas, los pescados y los mariscos, cuyas subas rondarán los mismos porcentajes, generando que la canasta total de Pascuas termine encareciéndose este año de cuarentena en un 65%, en comparación con igual festividad de 2019.

En el sector, las subas no sorprenden ya que vienen ocurriendo del mismo modo durante los años anteriores y las razones que explican estos fuertes incrementos a pesar de las menores expectativas de ventas tienen que ver con el combo de siempre: la inflación, la suba del dólar y el alza de costos e insumos de estación, principalmente del chocolate. Ni siquiera el conflictivo escenario que las medidas para combatir la pandemia del coronavirus parece haber impedido estos fuertes retoques en los valores.

De todos modos, en las empresas y comercios ya anticipan que las ventas de esta Semana Santa no serán las esperadas por los impedimentos que existen para realizar compras en los supermercados, por la menor cantidad de comercios abiertos y, más que nada, por la gran cantidad de consumidores que están percibiendo menos ingresos debido al freno casi total que sufren una gran cantidad de actividades.

Tampoco existe una fuerte estrategia publicitaria que apalanque las ventas de los huevos de pascuas debido a decisiones tomadas por el sector empresario vinculadas a no fomentar el consumo en tiempos de aislamiento social obligatorio y teniendo en cuenta la imposibilidad de circulación que tiene gran parte de la sociedad en el marco de las medidas tomadas para frenar el avance del virus.

Así las cosas, en los supermercados, el huevo de pascuas más barato se puede conseguir cuesta $30 y contiene 25 gramos, mientras que el de mayor precio llega a los $1.500 y contiene 250 gramos.

Hay también otros de 100 gramos envuelto con papeles con dibujos de Frozen en más de $340 o menos de acuerdo al lugar; un tupper con pequeños huevos Bon o Bon en $600; más grandes con personajes que superan ampliamente los $600.

En el caso de los elaborados con chocolates artesanales, en cajas, con decoraciones únicas y rellenos con bombones hay que pensar en más de $2.000, dependiendo del peso, aunque algunos se pueden conseguir en $1000 por 250 gramos.

También se ofrecen gallinitas de chocolate a unos $2200; conejos de chocolates de 50 gramos que parten de los $90; huevos más simples de 80 gramos a $120 y los más económicos y bien chiquitos a $80.

En este marco, se espera que los supermercados profundicen las ofertas, promociones y descuentos para que los pocos que concurren a sus establecimientos a hacer las compras de subsistencia también opten por llevarse huevos de pascuas para hacer un poco más amenas las eternas horas de cuarentena hogareña.

Es que las ventas siguen por el piso y acompañan el escenario general con volúmenes de comercialización que se derrumbaron en hasta un 60% en algunos sectores y rubros alimenticios y en las grandes cadenas de hipermercados.

En las empresas no evaluaron todavía el impacto que tendrá la cuarentena en las ventas. "Históricamente los últimos tres días son los que concentran la mayor cantidad de ventas. Teniendo en cuenta esto y el contexto atípico por el que estamos pasando es muy difícil estimar un número final de ventas", respondieron desde Arcor ante la consulta de iProfesional.

En base a esa situación y en línea con la recomendación de que todos permanezcan en sus hogares, de manera excepcional la compañía adaptó la modalidad de venta para este momento particular.

Y como el caso de las ofertas de los supermercados, también las principales fabricantes adoptan fórmulas nuevas para intentar vender sus huevos en épocas de restricciones.

Un caso es el de Arcor, que lanzó un sistema de venta directa online para que sus huevos lleguen a los consumidores, pero sin salir de casa. La principal productora de golosinas de la Argentina y una de las mayores del mundo, creó un número de WhatsApp exclusivo para hacer pedidos de huevos de Pascuas para enviar a cualquier punto del país.

El método permite enviar un mensaje al número 11 2721 0066 y como respuesta recibir una consulta sobre su código postal y, luego, un listado de líneas de productos Arcor para realizar el pedido.

En el listado, cada línea de productos Arcor tendrá un número de identificación. Para realizar el proceso, se debe responder con un solo número correspondiente a la línea de producto elegida. Luego, se pueden seguir agregando otras líneas de producto en el carrito de compras.

Una vez elegida la línea, se ofrecerán los productos que corresponden a ella. También serán identificados por un número. Acá tampoco hay que incluir más de un número en la respuesta.

La compra mínima es de $1.000 y una vez finalizado el pedido, un representante de ventas de Arcor contactará al usuario para coordinar el método pago elegido y la entrega. Este año, la empresa de la localidad cordobesa de Arroyito sumó nuevas líneas de productos para el público infantil como las de Paw Patrol; Bob Esponja y Sirena`s.

En el caso de las bombonerías y chocolaterías artesanales, no todas se encuentran trabajando. La gran mayoría decidió cerrar mientras dure el período de aislamiento obligatorio. Pero las que mantuvieron parte de sus actividades utilizarán más que nada la venta online y el delivery como herramientas para poder hacer llegar sus productos a los hogares y paliar la crisis. Sin embargo, son conscientes de que solamente venderán un 30% de su producción.