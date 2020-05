Como el Gobierno, los dueños de Le Parc buscan reperfilar su deuda externa

Se trata de la desarrolladora inmobilaria Raghsa que, como otras empresas privadas, pretende estirar los pagos para financiar la coyuntura de crisis

No sólo el gobierno nacional busca negociar el reperfilamiento de su deuda externa con un plan que hasta ahora no atrae la adhesión de la mayoría de sus acreedores internacionales. También las empresas privadas con endeudamiento en moneda extranjera y vencimientos a partir del 2021, están saliendo a buscar refinanciar o canjear sus obligaciones.

En los últimos días hubo varios casos como los de Aeropuertos Argentina2000 (AA2000), la concesionaria de Ezeiza y Aeroparque, que obtuvo una aceptable aceptación a su propuesta para canjear Obligaciones Negociables (ON) por títulos nuevos de más largo plazo; o de la energética MSU, que también salió a buscar alternativas para evitar entrar en default.

Ahora se suma el de la desarrolladora inmobiliaria y constructora Raghsa, factótum de las torres Le Parc, entre otras obras emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, que también lanzó un oferta similar para reestructurar sus vencimientos en dólares en medio de ingresos en picada por los efectos económicos de las medidas sanitarias dispuestas para combatir el coronavirus.

Como el resto de las empresas, deberá intentar hacerlo con un contexto de país inestable, fuertemente golpeado por la pandemia del Covid-19 y al borde de un default soberano.

De todos modos, y ante la necesidad de destinar los pocos ingresos que genera a mantenerse financieramente estable en este escenario de inactividad, la desarrolladora salió a canjear una serie de títulos que es dirigida a los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON) Clase 2 y 3 por u$s52 millones y u$s119 millones respectivamente, que fueron lanzadas en el 2015 y el 2017 y que vencen el año próximo.

El canje se fundamenta en las actuales condiciones del mercado de capitales, y a los efectos de administrar de manera eficiente y sostenible los pasivos de la sociedad.

Por lo menos así quedó plasmado en la última reunión de directorio de Raghsa, en la cual se aprobó el inicio de una oferta a los tenedores de ambas series de ON para canjear esos títulos por nuevas ON con vencimientos más largos.

Tras presentar la propuesta, la empresa logró la adhesión del 78,4% del monto de capital total pendiente de amortización de las ON Clase 2 y del 69,6% para las de la Clase 3.

Por lo tanto, el monto total de los nuevos títulos a ser canjeados asciende a u$s58,3 millones, de los cuales u$s30,5 millones corresponden a los primeros títulos, y los otros u$s27, 8 millones a las restantes emisiones.

Tendrán vencimiento el 4 de mayo del 2027, serán denominadas en dólares a tasa fija al 8,5%, según se desprende del documento de canje publicado por Raghsa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La compañía anunció que la fecha de emisión prevista para este 4 de mayo pasado se postergó para el 11 de mayo con la intención de sumar a más tenedores de ON al canje de deuda. De todos modos, Raghsa ya aceptó las presentaciones y espera pagar ese día en efectivo los intereses devengados y no pagados respecto de las ON entregadas en canje hasta la fecha de emisión.

En este marco, el prospecto aclara que las nuevas ON "no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de Estados Unidos, ni ninguna otra ley de títulos valores estadual, y son ofrecidas a personas estadounidenses bajo la Ley de Títulos Valores, en base al Artículo 3(a)(9) de la Ley de Títulos Valores".

También se agrega que Bondholder Communications Group, LLC se ha desempeñado como Agente de Información y Canje, y el Banco Itaú como organizador local para la invitación a tenedores exclusivamente en Argentina.

Raghsa tiene como actividad principal el desarrollo integral de proyectos inmobiliarios para su venta o arrendamiento y desde el 2011 hace oferta pública de sus obligaciones negociables.

Sus principales emprendimientos de inversión y renta son:

-Edificio Plaza San Martín donde es propietaria de los pisos dos a 11 y de ciento cuarenta y tres cocheras y áreas comunes en la torre ubicada en la esquina de las calles Maipú y Arenales, frente a la Plaza San Martín. Los pisos se encuentran alquilados a sociedades multinacionales o importantes empresas argentinas. El año pasado, vendió cuatro unidades funcionales destinadas a oficinas por u$s23,8 millones.

-Torre San Martín, que forma parte de un complejo edilicio orientado al mercado de oficinas, de locales comerciales y cocheras, ubicado en el microcentro porteño frente a las calles San Martín 344 y Florida 343. La torre consta de 29 pisos de oficinas más planta baja y 3 subsuelos habilitados para cocheras.

-Torre Madero Office, un edificio orientado al mercado de oficinas, ubicado en el Dique IV de Puerto Madero. El 21 de agosto del 2019 se lo vendió al banco ICBC por u$s82 millones.

-Torre 955 Belgrano Office, oficinas AAA, destinada a renta, integrada por 30 plantas de aproximadamente 1.018 m2 cada una. La torre cuenta con vistas 360º del Río de la Plata, la Avenida 9 de Julio y la Ciudad de Buenos Aires.

-Torre Madero Riverside, también de oficinas AAA, ubicada en el Dique IV de Puerto Madero en un terreno de 4.624 m2.

-Proyecto de oficinas - Centro Empresarial Libertador, en la zona de Nuñez, donde está construyendo un edificio clase AAA con aproximadamente 60.000 m2 de área locativa.

-Terreno Campos Salles 1565, que fue comprado en una subasta de la Agencia de Administración

de Bienes del Estado (AABE). Es un inmueble con una superficie de 5.189 m2, ubicado en la calle Arribeños s/n esquina Campos Salles N° 1565 y Manuela Pedraza 1580 por u$s42 millones.