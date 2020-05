Tras la quiebra de Latam: ¿Qué otras aerolíneas están cerca de la bancarrota y cuáles abandonarían la Argentina?

La crisis por la pandemia y la interrupción de los vuelos hizo estragos en las empresas aéreas. Quiénes están en la bancarrota u cómo afecta a nuestro país

El coronavirus y su expansión por casi todo el mundo dejó al sector aerocomercial en ruinas. Son varias las aerolíneas que dejaron de volar y muchas de ellas ya anunciaron que no volverán a hacerlo o que recortarán drásticamente las rutas.

Entre las empresas que ya lo comunicaron, la última fue Latam, la chilena que presentó la bancarrota en Estados Unidos. En crisis y con varias amenazas de dejar también la Argentina, finalmente pidió someterse a ese proceso en el norte de América.

Pero no es la única. La empresa colombiana Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, se declaró previamente en quiebra debido a la pandemia de coronavirus Para ello, como hizo Latam, se sometió al capítulo 11 del código de bancarrota en el Distrito Sur de de Nueva York.

La compañía anunció que la decisión o "petición voluntaria" se debió al impacto imprevisible de la pandemia de covid-19.

Avianca opera actualmente están bajo restricciones de viaje totales o parciales, según información adicional en el sitio web de la aerolínea.

Otros a bancarrota

Otro de los gigantes más golpeados es IAG, con una reducción del 75% en la capacidad en los próximos dos meses.

En la compañía advierten que muchas empresas europeas no podrán sobrevivir y que, probablemente ya han sido llevadas a la quiebra técnica, o al menos están violando sustancialmente los convenios de deuda.

Mientras tanto, otras empresas buscan diferentes salidas hasta que llegue el momento de volver al ruedo, algo que ya sucede en algunas regiones del mundo.

United Airlines de Estados Unidos, IAG -matriz de British Airways, Aer Lingus e Iberia-, Air France-KLM, easyJet, Finnair, Air New Zealand y Aeroflot dieron a conocer nuevas acciones para reducir costos después que, varios países, cerraron sus fronteras.

También las alianzas Oneworld, Skyteam y Star Alliance, firmaron un comunicado conjunto en el que urgen a los gobiernos tomar medidas para apoyar al sector.

Pérdidas millonarias

IATA, el organismo comercial de la industria, estimó que la industria perdería hasta u$s113 mil millones en ingresos como resultado de la crisis. Pero eso fue antes del creciente bloqueo internacional.

Air France KLM, por otro lado, anunció que dejará en tierra a sus aviones de mayor tamaño y recortará los servicios en hasta un 90% en los próximos días en respuesta al impacto del coronavirus, provocando una baja de un 16% en las acciones.

La aerolínea dijo que había identificado medidas para ahorrar 200 millones de euros (US$ 223 millones) en 2020 y formas de recortar su gasto de capital en 350 millones de euros.

A ella se sumó la firma de bajo costo de Irlanda Ryanair, que dijo que podría verse obligada a aterrizar toda su flota luego de convertirse en la última aerolínea en reducir su capacidad.

United Airlines en EEUU y Air New Zealand le han dicho al personal que comenzarán los procesos de redundancia, ya que las restricciones de viaje obligan a los transportistas a reducir su capacidad y aterrizar decenas de miles de aviones.

Air New Zealand, además, anunció que reduciría la capacidad internacional en un 85% y reduciría la capacidad doméstica en casi un tercio en abril y mayo. El transportista, que emplea a 8.000 personas, dijo que consultará con los sindicatos sobre despidos.

El caso Latam

Tras estas crisis declaradas en todo el mundo llegó el turno de Latam.

En una comunicación dirigida a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, LATAM Airlines Group anunció que presentará una solicitud voluntaria de amparo por la cual se acogerá a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Código de Estados Unidos. El Capítulo 11 es el equivalente al concurso preventivo de acreedores de la Ley de Quiebras.

La reestructuración solicitada involucra a las filiales de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos de América, Islas Caimán y Países Bajos. Las filiales de Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en este procedimiento.

La filial brasileña ha recibido un aporte del estado del país hermano, pero no ha habido novedades o anuncios de financiamiento adicional para Argentina y Uruguay.

La medida otorga una suspensión automática de 180 días de la ejecución de las deudas impagas, y de acuerdo a lo expresado en el comunicado, LATAM utilizará ese tiempo para renegociar contratos clave «ajustándolos a las condiciones actuales del mercado.» En el mismo sentido, LATAM busca «reestructurar su balance financiero y ajustar el tamaño de sus operaciones a la nueva realidad.»

La compañía anunció que obtuvo compromisos de financiamiento de los accionistas vinculados a las familias Cueto y Amaro, y Qatar Airways por US$900 millones que serán disponibilizados una vez que los acuerdos que determine la administración especial sean confirmados.

Quien se va de la Argentina

Ya lo advirtió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA): varias aerolíneas no volverían a volar hacia la Argentina por mucho tiempo. Sobre todo, por la decisión gubernamental de mantener desactivados los servicios hasta el mes de septiembre.

Pero también por efecto de una demanda derrumbada a partir de un coronavirus, que mantendrá "pisado" al turismo por al menos un año y en un contexto en el que se avisora un fuerte aumento del valor de los pasajes.

A eso hay que sumarle un condimento doméstico que para las empresas, atentas más que nunca al movimiento de sus números financieros, no pasa desapercibido: la economía local arrastra una recesión que se profundizó este año y se hará más profunda en la segunda parte del año.

Todo eso, reconocen en el ámbito de los viajes internacionales, ya de por sí viene pulverizando desde 2019 el atractivo de Argentina como plaza para la comercialización de vuelos al exterior.

Ahora, el Covid-19 y la parálisis impuesta suma atributos negativos y de ahí la decisión ya informada por algunas compañías de interrumpir los servicios al país. La novedad más reciente en ese sentido corrió por cuenta de Air New Zealand, que a fines de abril -y luego de cinco años de operaciones ininterrumpidas- se fue del país de manera definitiva.

Antes de la salida, la compañía ya había suspendido la ruta Auckland-Buenos Aires el 18 de marzo y con la intención de reactivar el servicio a partir del 30 de junio.

"Air New Zealand no reanudará la operación de las rutas suspendidas previamente: Auckland-Buenos Aires y Los Ángeles-Londres debido al profundo impacto del Covid-19 en la demanda de viajes futuros", informó la empresa vía un comunicado que se conoció muy pocos días antes de que el Gobierno estableciera el parate hasta septiembre.

Lo que podría continuar ahora, coincidieron ante iProfesional expertos consultados e incluso referentes del segmento sindical, es una profundización de la tendencia por efecto de la nula demanda y, por supuesto, la imposibilidad de al menos reactivar la venta de tickets en el escenario local hasta dentro de casi cuatro meses.

En ese tren, las voces interpeladas colocaron en situación de revisión de servicios al país -con eventual reactivación en algún momento de 2020 o, directamente, no retorno de los vuelos- a compañías como Emirates Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian, e incluso las estadounidenses United y American, entre otras.

"La actividad en general está muy castigada y se sabe que el flujo de pasajeros será muy bajo en los próximos dos años. La Argentina es un país terminal, quien viaja viene sólo a hacer turismo y ese es el pasajero que, justamente, más tardará en recuperarse y volar. ¿Quién podría pensar en salir de vacaciones en el mediano plazo?", comentaron a iProfesional fuentes de UPSA, el gremio que integra al grueso del personal jerárquico en la Argentina.

"Todas las empresas están analizando sus operaciones, aunque quizás no lo dicen. La Argentina no es el mejor de los destinos. Es muy probable que, también, algunas bajen las frecuencias para no perder las rutas. Pero hoy la prioridad es sobrevivir en un contexto en el que no hay demanda de pasajes y el mercado recién alcanzaría cierta normalidad en más de dos años. La mayoría de las aerolíneas, sin aporte de los Estados, están cocinadas", añadieron.