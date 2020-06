Siguen los cambios en YPF y ya no quedan rastros de la era Macri

Con la llegada de Alejandro Lew, la petrolera estatal culmina el proceso de salida de referentes del gobierno anterior en su directorio y en la conducción

Con la designación de un nuevo gerente financiero, YPF completa los casilleros que la conducción que orienta Guillermo NIelsen quería cambiar para encarar de lleno la nueva etapa de la petrolera estatal sin ejecutivos heredados de la gestión del anterior gobierno de Mauricio Macri.

El nuevo integrante del management es Alejandro Lew, quien llega de la empresa de energía eólica 360 Energy, propiedad de la familia Ivannisevich, ahora ocupará el puesto de CFO en YPF en reemplazo de Luis Sas, que pasará a la vicepresidencia financiera.

Ambos reportarán de manera directa a Affronti, como también lo debe hacer el vicepresidente de Controller, Diego Pando.

Lew, economista de 46 años de edad, ocupo puestos en el HSBC y JP Morgan y en los últimos años se vinculó al sector de la energía, con puestos de responsabilidad financiera en empresas del mercado de renovables.

Cómo queda el directorio de YPF

De esta forma, ni en el directorio ni entre los miembros de mayor peso del board de la compañía quedan rastros de macrismo puro y se da un nuevo equilibrio de poder entre funcionarios políticos provenientes de diferentes vertientes del Gobierno y ejecutivos con experiencia en el sector de los hidrocarburos y de la energía.

En el primer grupo se destacan Héctor Recalde; Celso Jaque y Ramiro Gerardo Manzanal, como directores titulares por la clase D. Llegaron para reemplazar a ejecutivos de linaje macrista como lo eran el ex presidente de la compañía Miguel Ángel Gutiérrez, el ex secretario de Energía radical Daniel Montamat y el ex CEO de Telecom Carlos Alberto Felices.

En el caso de Recalde, abogado especialista en derecho laboral, fue diputado nacional entre 2005 y 2017, plazo en el que lideró el bloque del Frente para la Victoria. Su referente es la vicepresidenta, Cristina Kirchner y la agrupación kirchnerista La Cámpora, a la cual pertenece su hijo, Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015.

En el directorio conviven figuras de procedencia política y especialistas en hidrocarburos.

En cuanto a Jaque, de profesión contador, fue gobernador Mendoza durante 2007 y 2011 también representando al kirchnerismo. Fue además senador por esa provincia y embajador argentino en Colombia durante el último mandato presidencial de Cristina Kirchner.

Mientras tanto, Manzanal es economista de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), que presidió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y fue vocal del directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, durante el gobierno K.

El resto del directorio está compuesto por Norberto Bruno; Arturo Giovenco; Néstor Di Pierro;; Ignacio Perincioli; Pedro Martín Kerchner Tomba, y por los directores suplentes Gerardo Canseco; Fernando Cerdá; Lucio Tamburo; Miguel Nieri; Carlos Alfonsi; Santiago Martínez Tanoira; y Fernando Pablo Giliberti, además de Silvia Ayala y Martina Azcurra.

En el sector del management, además del presidente y el CEO, fueron desplazados los vicepresidentes de Upstream; Downstream; Gas y Energía y de Operaciones y Transformación. También el vicepresidente de Comunicaciones con la salida de Sebastián Mocorrea y la llegada del pampeano Santiago "Patuchito" Álvarez, quien durante el kirchnerismo había ocupado los cargos de gerente de Canal 7 y director de Télam.

Las designaciones de Affronti

Tras la designación de Sergio Affronti como CEO a cambio de Daniel González, hubo también depuración de ejecutivos que habían llegado con el gobierno anterior.

Si bien en los últimos años se desempeñó como consultor independiente en proyectos petroleros internacionales, Affronti tiene como referente a Miguel Galuccio, ex presidente de YPF y dueño de Vista & Oil y con quien trabajó también en la petrolera estatal.

Ni bien asumió, dispuso una importante serie de reemplazos en la primera línea de conducción como la salida de Pablo Bizzotto de la vicepresidencia de Upstream, y uno de los ejecutivos clave del desarrollo de Vaca Muerta.

Sergio Affronti, flamante CEO de YPF, se consolidó rápidamente.

Además, dividió esa área entre convencionales y no convencionales. En esta última nombró a Pablo Iuliano, con vasta experiencia en no convencionales y con dos décadas de trabajo en YPF en Loma Campana, el área de shale gas más importante de Vaca Muerta, entre 2013 y 2017. Luego, se mudó a Tecpetrol, donde lideró el desarrollo de Fortín de Piedra, para regresar ahora de la mano de Affronti. Y a la de Upstream Convencional llegó Gustavo Astie, que era gerente de No Convencionales.

Por su parte, Mauricio Martin, pasó de la gerencia de Logística a la vicepresidencia de Downstream; mientras que Santiago Martínez Tanoira tomó el mando en el área de Gas y Energía, sucediendo a Marcos Browne.

Para la vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios, se nombró a Marcos Sabelli, quien debió dejar su puesto como gerente Ejecutivo de Transformación de la compañía.

Además, las vicepresidencias de Recursos Humanos (José Manuel Aggio), y la de Seguridad y Medio Ambiente (Gustavo Chaab), pasaron a depender de manera directa del propio Affronti.

Otro cambio fue el nombre de la anterior Vicepresidencia de Operaciones y Transformación que se convirtió en Vicepresidencia de Servicios pero que continuará a cargo de Carlos Alfonsi.

Con todos estos cambios, Affonti consolidó una importante cuota de poder de cara al Gobierno al punto que lideró varias de las últimas conversaciones con los referentes del oficialismo en el área energética y petrolera, en un contexto donde la figura de Nielsen se encuentra un tanto debilitada por varios idas y vueltas que protagonizó el presidente de YPF.

La última fue luego de que durante un seminario virtual afirmara que con el nivel actual de trabajadores, la empresa no era rentable, dando por entender que sobraba personal y que era inminente un proceso de suspensiones que, luego, desde la propia empresa salieron a desmentir de manera categórica.

Una situación similar se había dado al comienzo de su mandato, cuando anticipó subas en los precios de los combustibles, obligando a las autoridades a informar que no existía ninguna posibilidad de cambios en los valores de los surtidores.