Momento ideal para construir o refaccionar: qué recomiendan expertos para quienes tengan dólares cash

El derrumbe de los costos en la moneda norteamericana abre las mejores posibilidades para los que buscan refugio de valor. En qué casos impacta la pandemia

En un contexto marcado por la incertidumbre y la expectativa, la seguridad de que este es uno de los mejores momentos en décadas para encarar una construcción representa, tal vez, una de las pocas "bondades" que pueden rescatar de la situación actual los actores inmobiliarios.

Arquitectos, proveedores y analistas coinciden en que la disparada del dólar abre un momento inédito de oportunidades para avanzar con desarrollos o modificaciones en inmuebles ya levantados. Esto, por supuesto, a partir de un tipo de cambio que viene pulverizando los precios en pesos sobre todo en el ámbito de los insumos.

Si bien el valor de la tierra aparece como una variable que aún no evidencia una merma significativa en la cotización -entre los especialistas exponen rebajas de no más del 10 por ciento en dólares, según la zona-, en el segmento del ladrillo dan por descontado que, a raíz de la escapada del billete mediante y la recesión vigente, la segunda parte será de números hacia abajo también en el valor de los lotes.

La sumatoria de variables da como resultado un escenario en el que, señalaron analistas consultados por iProfesional, la construcción de una vivienda en barrio cerrado -siempre en dólares- hoy puede llegar a costar la mitad de los billetes que demandaba a mediados del año pasado.

Esta apreciación coincide con datos aportados a este medio desde Construya, el grupo que integra a los principales proveedores de materiales para la construcción dentro de Argentina. Voceros de las compañías nucleadas en esa organización informaron a iProfesional que, justamente, el costo del metro cuadrado se derrumbó.

En diálogo con iProfesional, Pedro Brandi, presidente de Construya, sostuvo que el valor del metro cuadrado en términos de materiales se ubica en el orden de los 715 dólares, siendo que en el transcurso de 2018 merodeaba los 1.700 en la misma moneda.

"Estamos en el número más bajo desde 2012 a esta parte. El promedio desde entonces se ha situado en el orden de los 1.200 dólares, pero hoy tenemos una caída como nunca antes en todo este tiempo. En términos de inversión es un momento ideal para avanzar con el inicio de proyecto o, en todo caso, motorizar refacciones", expresó.

Te puede interesar Volvió a funcionar Unicenter: cómo se atiende a los clientes del shopping

En diálogo con iProfesional, José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, se pronunció en línea con lo expuesto por Construya. Y aportó aspectos a tener en cuenta respecto de qué hacer en términos de inversión cuando lo que se piensa es una apuesta por el ladrillo.

"Para quien tiene dólares, hoy es un gran momento para hacer planes y pensar en inversiones a mediano plazo. Hoy, con mucho menos es posible construir la misma cantidad de metros cuadrados que hace un año. Lo que ocurre ahora es la profundización de una tendencia que comenzó a partir de mayo de 2018, con devaluaciones cada vez más fuertes", comentó.

"Llevamos dos años de caída sucesiva del precio del metro cuadrado. Y en el último mes la devaluación a partir de la escapada del dólar blue intensificó la diferencia a favor de quien tiene el billete en la mano. Pasamos de una divisa de 80 pesos a superar los 120. Para quien empieza en iniciar un proyecto o avanzar con una refacción esta es una oportunidad de hacer gran diferencia", añadió.

El costo de la construcción en dólares se encuentra en un nivel muy conveniente.

Diferencias a la hora de construir

Rozados sostuvo ante este medio que, en ese beneficio para construir, los particulares que opten por el desarrollo de viviendas además de sumar más metros cuadrados con menos dólares no deberán enfrentar grandes cambios en términos de productividad de la mano de obra. O sea, los protocolos de pandemia diseñados para las obras pequeñas no alargan los tiempos de construcción.

Lo contrario ocurre en los grandes emprendimientos, ámbito que cuando se reactive de forma intensiva deberá ajustarse a un esquema de turnos rotativos, baja aglomeración de obreros y franjas de trabajo cortas para una desinfección permanente y efectiva de cada uno de los espacios donde se esté trabajando.

Te puede interesar ¿Quién le dio plata a Vicentin?: informe de Cambiemos refuta que la responsabilidad haya sido de la gestión macrista

"Los requisitos de protocolo para la pandemia no sumarán costos adicionales en los proyectos, por ejemplo, en barrios cerrados. A las cuadrillas se las evaluará en los ingresos, con medición de la temperatura y demás. La jornada de obra durará lo mismo que antes y no habrá necesidad de medidas adicionales porque tampoco es que habrá aglomeraciones. La productividad seguirá siendo elevada", dijo Rozados.

"Ya para quienes se lancen a proyectos de muchas unidades la cuestión será distinta. Pesarán las exigencias para no reunir tanta gente, un control de los contratados, pautas duras y restrictivas en los espacios comunes. En tanto se seguirá controlando fuerte el distanciamiento, la gente que podría trabajar por turnos no será demasiada. O sea que ahí sí habrá un costo más fuerte en pesos por esa misma baja productividad", explicó.

El CEO de Reporte Inmobiliario remarcó que "el costo de construcción de una vivienda nueva representa la mitad de lo que salía hace 2 años", y anticipó que el valor de la tierra también "se irá acomodando a la baja".

"En los barrios cerrados hay lotes, ya se dan ofertas. Indefectiblemente y a partir de este contexto, los valores van a achicarse. Si bien hoy la mayoría de los dueños piden lo mismo que el año pasado, el metro cuadrado a futuro se negociará a la baja. Ya hoy todo se puede hablar con los propietarios, se puede dialogar con vistas a alcanzar una rebaja", comentó.

Los grandes emprendimientos pueden enfrentar costos más altos debidos a las restricciones debidas a la pandemia.

Consultado por iProfesional, Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), coincidió en la baja de precios al momento de construir si se toma en consideración la moneda estadounidense. "Bajó en mano de obra y materiales. Los porcentajes en sí son una suposición en muchos casos porque en estos momentos no hay precios reales de costo", aclaró.

Desde una constructora con operaciones tanto en Capital Federal como en el conurbano aportaron comentarios en la misma sintonía.

Te puede interesar El costo de construir una vivienda en country o barrio privado cayó 60% en dólares: cuánto cuesta por metro cuadrado

"Para un particular que tiene dólares, este momento del tipo de cambio -de abrirse la construcción por completo- le permitiría hacer una diferencia importante en metros cuadrados. Hablamos de inmuebles que, además, luego se consolidarán como reservas de valor en un momento en el que no hay inversiones seguras. Pasar los dólares del colchón al ladrillo puede consolidarse, además, como una herramienta potente de recuperación para una economía que quedará muy dañada al final de la pandemia", indicó un directivo en estricto off the record.

Materiales para la construcción

El abaratamiento del costo del metro cuadrado, indicaron a iProfesional referentes del ya mencionado grupo Construya, es el aspecto más viene tallando en el renovado movimiento que, con el levantamiento parcial de la prohibición para operar, comenzaron a exhibir los corralones en gran parte del país.

Aunque todavía se está muy lejos de los números de hace un año, el Índice Construya (IC) que mide la evolución de los volúmenes de insumos vendidos al sector privado arrojó en su último análisis de mercado que los despachos durante mayo crecieron más del 183 por ciento respecto del mes de abril.

Ladrillos cerámicos, cemento portland, carpintería de aluminio y aceros, pisos y revestimientos, pinturas, sanitarios y grifería, estuvieron entre los materiales con mayor demanda. Se espera que la tendencia se haga más intensa al finalizar junio.

Según el directivo, el incremento en la demanda de materiales para la construcción muestra que ya son muchos los particulares que notaron la baja de precios en "billete verde".

"También se está dando que mucha gente que no puede acceder al dólar por las restricciones vigentes comenzó a destinar pesos a la compra de materiales. De esa forma, convierten la moneda local en dólares. Esa voluntad de volver a apostar al ladrillo como refugio de valor es lo que está generando mayor actividad en los corralones desde que se habilitó la reapertura del rubro", concluyó.