Aerolíneas Argentinas lanzó la tarifa "Súper Flex": qué beneficios ofrece y cuándo se podrán usar los pasajes

Con su nueva propuesta, la compañía aérea de bandera ofrece al viajero una alternativa para reprogramar su viaje. Cómo funciona

Aerolíneas Argentinas puso a la venta pasajes con una nueva tarifa flexible, que les permitirá a los viajeros realizar un cambio de fecha sin cargo para sus vuelos a partir del 1 de septiembre próximo, cuando está previsto, en principio, que se reanuden las operaciones aéreas.

Según informaron fuentes de la compañía de bandera, la nueva tarifa -Súper Flex- se encuentra disponible para su compra en la web de la empresa a partir de este miércoles, y tiene como objetivo ofrecer al viajero una alternativa para reprogramar su viaje de negocios o turismo pudiendo incluso modificar la fecha hasta el 15 de diciembre de 2021.

¡VUELOS SÚPER FLEX! Ingresá a https://t.co/6zMZbiSaqD y comprá tu pasaje antes del 31/08, para volar a partir del 1/09. Podrás realizar un (1) cambio de fecha sin penalidad, ni diferencia de tarifa respetando la temporada original. #GanasDeVolar pic.twitter.com/bHYZOPFSuC — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 22, 2020

Política comercial

Desde que comenzaron las restricciones para las operaciones de vuelos regulares, la compañía ha venido modificando su política comercial para permitir a todos los pasajeros con tickets emitidos poder modificar la fecha de sus viajes y, ahora, la nueva tarifa hace extensiva esta posibilidad tanto al turista local como a los extranjeros que deseen visitar el país.

La oferta para poder viajar estará disponible desde este miércoles

Por otra parte, confirmaron que Aerolíneas formará parte del próximo evento anual de "Hot Sale" que comenzará el 27 de julio y durante tres días consecutivos, y ofrecerá promociones y planes de pago en cuotas para sus vuelos domésticos e internacionales.

El plan para reactivar vuelos de cabotaje

Aerolíneas Argentinas presentó recientemente ante el Ministerio de Transporte una propuesta para la reanudación de vuelos de cabotaje a distintas provincias, utilizando en un comienzo como base la ciudad de Córdoba, confirmaron fuentes de la compañía y gubernamentales.

La propuesta, denominada "Propuesta sanitaria para el reinicio de la actividad", está siendo analizada por las autoridades de Transporte y forman parte de los planes para la reactivación de la actividad aérea en el plano doméstico.

Qué se evalúa para habilitar los vuelos

En un principio la planificación contemplaba diferentes corredores federales y rutas troncales desde Buenos Aires, pero la situación que se vive en el Área Metropolitana llevó a los directivos de la línea de bandera a proponer la posibilidad de operar desde Córdoba hacia aquellas provincias con baja circulación del virus.

Fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que "la propuesta fue presentada" por Aerolíneas Argentinas, aunque aclararon que "aún no hay ninguna decisión tomada al respecto".

Aerolíneas intenta reconectar las provincias que no viven una situación tan crítica como se da en el AMBA.

En tanto que fuentes de la ANAC señalaron que "el tema está en estudio, pero no hay nada presentado ni cerrado aún. Va a depender del análisis que haga la empresa de las posibilidades operativas, además de cuestiones locales, del aeropuerto y cuestiones sanitarias".

Las fuentes indicaron que "aún no hay ni fecha ni decisión final sobre el tema", pero admitieron que "es algo sobre lo que venimos trabajando desde hace un tiempo".

El proyecto presentado por Aerolíneas para operar desde Córdoba se basa en que la capital de la provincia mediterránea estaba funcionando como Hub de la compañía hasta el momento del cierre de las operaciones, por lo que cuenta con la infraestructura necesaria en tripulaciones y aviones (Embraer) para iniciar los vuelos de manera casi inmediata.

Cuántos vuelos operaría Aerolíneas en el interior

La operatoria consistiría en entre ocho y diez vuelos diarios, conectando a través de Córdoba el norte con el sur del país, como se estaba haciendo antes de la pandemia, pero con un sistema de conexión diferente.

De acuerdo a lo explicado por fuentes de la compañía, los servicios tendrían, en algunos casos, un sistema triangular, conectando destinos como Tucumán, desde Tucumán a Mendoza y retorno a Córdoba, por ejemplo.

En tanto que las rutas troncales contemplarían destinos como Rosario, Neuquén, Resistencia, Jujuy, Bahía Blanca, Trelew, La Rioja, Salta y Posadas, entre otras, sin pasar por Buenos Aires.

Protocolo de seguridad

Cuando se reinicien las operaciones, habrá un solo protocolo de seguridad para todas las aerolíneas, algo sobre lo cual Aerolíneas Argentinas ya está muy avanzada debido a que lo está poniendo en práctica con sus vuelos especiales y que brinda seguridad al pasajero.

Dentro de este protocolo, se está contemplado que la capacidad de los aviones se ocupe en hasta un 70 por ciento, para lo cual están trabajando con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para su implementación.

Aerolíneas Argentinas ya está muy avanzada con los protocolos de seguridad con sus vuelos especiales.

"De cualquier manera -advirtieron- no consideramos que, en esta primera etapa de la reapertura, los viajeros alcancen ese porcentaje, ya que la gente tendrá que recuperar la confianza en volar y para eso debemos seguir trabajando con las aerolíneas, con los prestatarios de los aeropuertos para asegurar que no haya propagación del virus".

Hasta ahora no han tenido caso de contagios en los vuelos que se están realizando. El problema no es el viaje en sí, si no desde donde a donde se viaja y las condiciones existentes en ese lugar.

Plantearon su "confianza" en el futuro de Aerolíneas Argentinas, debido a que "cuando esto finalice y se vuelva a la normalidad, la situación del mercado aerocomercial será totalmente diferente a lo que era y estamos trabajando con las autoridades de Aerolíneas para hacerla más eficiente en ese momento".

"Se está hablando con los empleados para lograr contar con más y mayores frecuencias con el mismo plantel, lo que la haría más eficiente y reduciría los aportes del Estado para su funcionamiento. El año pasado la compañía requirió 500 millones de dólares, cuando la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), necesita 100 millones por año para el equipamiento de los aeropuertos", recalcaron.

Este período sin operaciones les permitió poner los aviones de la empresa en condiciones, haciéndole el mantenimiento que necesitaban, por lo que Aerolíneas está en condiciones de comenzar a operar. "Para el futuro se buscará crecer en las operaciones de cabotaje y regional y se analizarán las rutas internacionales en función de la realidad con la que nos encontremos cuando se vuelva a la normalidad total, algo que estimamos recién ocurrirá el año próximo", sostienen.

En definitiva, la situación se irá definiendo a medida en que se va avanzando en los pasos previstos, porque hoy se está viendo cómo en Europa se está relajando la situación de a poco y esto podría llegar aquí también en no mucho tiempo. "No debemos apresurarnos y dar pasos seguros para evitar complicaciones" y se mostraron "optimistas" para que la propuesta del retorno de los vuelos de cabotaje "prospere y se cristalice en la fecha que tenemos previsto".