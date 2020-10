Respiran las "low cost": Meoni confirmó que El Palomar seguirá operativo y las aéreas ya venden para la segunda parte de octubre

El titular de la cartera de Transporte anticipó que habrá una "apertura generalizada" de vuelos y que ya hay más de 10 provincias que solicitaron servicios

Pulgar arriba para la continuidad de las operaciones de JetSmart y Flybondi en el aeropuerto de El Palomar (EPA). Mario Meoni, titular de la cartera de Transporte, le comunicó a los intendentes Lucas Ghi (Morón), Juan Zabaleta (Hurlingham), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), que la terminal seguirá operativa "en el marco de la compleja situación socioeconómica que atraviesa el sector aerocomercial", desde la perspectiva de "asegurar los puestos de trabajo actuales".

Según detalles aportados desde el Ministerio, el funcionario "compartió la intención de realizar un estudio serio, cuyo objetivo sea analizar con claridad la sustentabilidad de la operación que lleva adelante el aeropuerto". Al mismo tiempo, se informó que "dicho estudio considerará variables como la cantidad de vuelos en relación a los pasajeros e inversión. También se determinará el estado técnico real de la terminal."

"Actualmente, el aeropuerto de El Palomar se encuentra en funcionamiento permitiendo la operación de vuelos especiales que realizan las aerolíneas autorizados en el marco del aislamiento social y preventivo", se aclaró desde Transporte, mediante un comunicado al que accedió iProfesional.

La confirmación de la continuidad de EPA llega a la par de que Meoni notificará que habrá "una apertura generalizada (de vuelos) y cada gobernador lo va a hacer en función de la situación epidemiológica". Sin especificar, el titular de Transporte aseguró que "hay más de 10 gobernadores que han pedido vuelos". La intención de Transporte es reactivar la actividad aérea a mediados de este mes.

El ministro comunicó que "vuelos internacionales en principio entrarían dentro de la misma habilitación teniendo en cuenta que hoy ya tenemos una cantidad de vuelos internacionales".

Aclaró al respecto que "solamente va a estar habilitado para argentinos y no para turismo, ya que está casi normalizada la situación". Agregó que "si no hay mayor frecuencia de vuelos es porque no hay demanda suficiente, ya que se han ido habilitando de manera especial pero frecuente los vuelos a todo el mundo".

Según Meoni, diez provincias se "anotaron" para recibir vuelos en cuanto se reactive el cabotaje.

Consultadas por iProfesional, fuentes de JetSmart indicaron que la compañía "está preparada para comenzar a volar en cuanto las autoridades lo permitan" y pusieron como fecha tentativa el 12 de octubre, día que sigue al vencimiento de la fase de cuarentena ahora vigente.

"JetSmart tiene propuestas de vuelos para las rutas Buenos Aires - Mendoza, Buenos Aires - Córdoba, Buenos Aires - Salta, Buenos Aires - Iguazú, Buenos Aires - Neuquén, Buenos Aires - Bariloche y Buenos Aires - Tucumán. Esta última comenzaría el día 13", precisaron desde la "low cost".

Por el lado de Flybondi, en su plataforma online la aerolínea tiene abierta la venta de vuelos en dirección a destinos de cabotaje como Iguazú, Córdoba o Salta para el día 19. Los servicios fronteras hacia afuera, en cambio, retornarían en noviembre con vuelos a Río de Janeiro, Brasil.

JetSmart apunta a levantar vuelo al día siguiente de concluída la fase actual de cuarentena.

Detalles de la terminal

El aeropuerto internacional de El Palomar es la primera terminal "low cost" que se activó en la Argentina. Se estima que, en su operación normal, otorga empleo a más de 1.000 personas de manera directa, de los cuáles el 80 por ciento corresponde a personas que viven en la zona. Las compañías que operan en el lugar generan, además, otros 3.000 puestos de trabajo indirectos.

Desde el inicio de su operación comercial en febrero del 2018, por EPA pasaron algo más de 2,8 millones de pasajeros. Desde Flybondi aseguran que alrededor del "20 por ciento de esos viajeros resultaron personas que viajaron en avión por primera vez en la vida".

En poco más de dos años, El Palomar se consolidó como el cuarto aeropuerto de Argentina con mayor cantidad de pasajeros de cabotaje y el sexto en lo referente a pasajeros totales. Según números oficiales, EPA fue la terminal con mayor movimiento de pasajeros en el último bienio.