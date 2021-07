El cierre de RE/MAX, en etapa de definición: cerca de la resolución judicial, las inmobiliarias aumentan las denuncias

La Justicia comercial se prepara para oficializar su fallo, que podría respaldar lo ya dispuesto por la IGJ. Los argumentos en contra de la compañía

A casi 10 meses de oficializada la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de prohibir a RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria, y tras la apelación llevada a cabo por la compañía, el potencial cierre de la red entra en etapa de definiciones.

La Justicia comercial está a un paso de emitir su fallo final y en el ámbito de los comercializadores tradicionales aguardan por un pronunciamiento a tono con lo establecido el año pasado por la IGJ.

Según indicaron a iProfesional representantes legales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), los argumentos en contra de la firma trasnacional no dejaron de acumularse en los últimos meses y quedó más en evidencia que la operatoria de la red choca de frente con la ley profesional vigente en esta parte del país.

Expusieron, también, que se aportaron argumentos que prueban cómo RE/MAX fomenta la precarización laboral y, en simultáneo, estimula una forma de hacer negocios que termina generando posiciones monopólicas en la actividad de la comercialización del ladrillo.

La definición judicial, anticiparon, llegará en torno al próximo trimestre tras concretarse la digitalización reciente del expediente. CUCICBA aguarda por la liquidación final de RE/MAX Argentina SRL por llevar a cabo actividades ilegítimas.

Desde el pronunciamiento de la IGJ a esta parte "brotaron" expedientes contra la compañía por presunta utilización de matrículas de terceros, reclamos por aparentes relaciones laborales de dependencia encubiertas, e incluso deudas con la AFIP.

"El fallo es inminente. La empresa apeló el año pasado, y ahora lo que viene es la decisión del Poder Judicial de confirmar lo dispuesto por la IGJ. Mientras tanto, la red ha seguido haciendo sus negocios más allá de esta situación. Lamentablemente, promoviendo contratos que chocan con las leyes laborales", explicó a iProfesional Jorge Martín Irigoyen, referente legal del colegio porteño.

"La empresa sigue basándose en el vínculo con monotributistas a que los que, aunque carecen de títulos o matrículas, les instalan la idea de que pueden ser emprendedores en la actividad inmobiliaria. Los franquiciados pagan en dólares por usar la marca y tener acceso a los datos de clientes que acumula la red", añadió.

En ese sentido, Martín Irigoyen detalló que, justamente, los franquiciados locales abonan a la empresa 65 dólares + IVA mensuales para operar con los "colores" de RE/MAX. Y que también deben cumplir con el pago de otros 210 dólares + IVA en concepto de acceso de la base de datos global de la compañía.

"Si se habilitan legalmente este tipo de prácticas, bueno, las compañías de este tipo se multiplicarán en nuestro mercado porque funcionan a partir de costos que se trasladan y responsabilidades que no se ejercen. Si hay una irregularidad en una compraventa por supuesto que RE/MAX no saldrá a dar una respuesta. Su modelo limita ese aspecto a la ‘sucursal’ que usa la marca. Implica un retroceso en la confianza que construyó el sector", expresó.

RE/MAX factura en dólares todos los conceptos relacionados con el uso de la marca en el país.

Martín Irigoyen sostuvo que una prueba del rechazo que genera la compañía entre las inmobiliarias tradicionales del sector, y el segmento de la comercialización del ladrillo en general, radica en "los más de 25 decretos y ordenanzas establecidos sólo en la provincia de Buenos Aires para limitar o directamente prohibir la publicidad de las franquicias".

"Es cierto que hoy no tienen impedimento legal para seguir operando. El inconveniente es que siguen operando de forma ilícita dado que las normativas prohíben que el corretaje sea llevado a cabo por personas no matriculadas. Y RE/MAX funciona a partir de incorporar puros agentes inmobiliarios que no están, justamente, matriculados en CUCICBA. En términos legales, están estos agentes están impedido hasta de facturar y sin embargo las inmobiliarias de la red siguen cerrando operaciones", afirmó el experto legal.

La red sigue ampliándose

Mientras aguarda por la definición de la Justicia, la red sigue firme en su estrategia de multiplicar locales en el interior de la Argentina. En esa dirección, RE/MAX acaba de inaugurar una sucursal en el centro de la ciudad de Rosario.

En torno a la firma aseguran que las ventas de este año ya se ubican 50 por ciento por encima de los números de 2020.

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales.

Pese al cuestionamiento legal, la red cuenta con más de 150 oficinas en la Argentina.

En la geografía porteña diversos operadores coinciden en que, hoy por hoy, RE/MAX ostenta una porción del mercado inmobiliario cercana al 30 por ciento.

Como ya expuso iProfesional en otras ocasiones, los colegios del ramo hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía.