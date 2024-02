Los subsidios en la tarifa de luz desaparecerán de manera progresiva, así lo comunicaron desde el Gobierno de Javier Milei. Este jueves se confirmó que el incremento tarifario será de hasta el 150% y se irá modificando mensualmente. Ante esta situación, muchos comenzaron a tomar conciencia de sus consumos y buscar alternativas de ahorro; y entre las opciones aparece el invento de Claudio Figuerola, que desde 2016 es considerado como una "solución para eficiencia energética" por CAME (Confederación de la Mediana Empresa).

Aunque parezca actual, hace 20 años, en medio de una crisis energética y con anuncios de tarifazos, el ingeniero en sistemas participó junto al diseñador Gabriel Cacosso en un concurso de emprendedores de CAME y resultaron ganadores. Este fue el puntapié inicial para un nuevo negocio: Figuerola conversó con Diego Fontdevila y Sergio Romano, sus socios en Grupo Esfera, la desarrolladora de software fundada en 2004, y decidieron Wabee, sistema dedicado a la eficiencia energética que llamó la atención de usuarios particulares y empresas argentinas y del exterior.

El dispositivo que permite analizar y ahorrar en el consumo de energía

La situación hoy no es muy diferente. Desde el minuto cero, el equipo de Milei remarcó que se terminan los subsidios en las tarifas de luz y gas: los hogares con ingresos altos no tendrán subsidio y el resto los mantendrán mientras el consumo sea de hasta 400 kWh mensual por hogar. Este contexto generó que las consultas se disparen en Wabee, no solo en busca de aliviar el impacto en el bolsillo, sino para optimizar el consumo y disminuir el impacto ambiental.

Lejos de quedarse con un producto demandado por particulares y empresas, Figuerola y compañía apostaron a más e incorporaron la Inteligencia Artificial y otros servicios como la medición de agua y gas. Desde la empresa, comentaron a iProfesional "estos nuevos dispositivos de medición ofrecen a los usuarios una visión completa de su consumo de recursos, permitiéndoles optimizar y tomar decisiones informadas para reducir costos y mejorar la sostenibilidad".

El sistema tiene dos versiones, uno para el hogar y otro para comercios e industrias. Vale aclarar que este no reemplaza al medidor eléctrico de las distribuidoras de electricidad, sino que aporta a los usuarios información importante para ahorrar en su consumo. A esto se suma una novedad: el sistema que ayuda a controlar el consumo de gas está "en las últimas etapas de desarrollo por salir al mercado".

Claudio Figuerola, CEO de Wabee

La solución de Wabee consiste en un dispositivo IoT (internet de las cosas) que se instala en el interior de cualquier tablero eléctrico y tiene el tamaño y el aspecto de una llave térmica. El mismo recolecta toda la información del hogar y "envía datos de parámetros y consumos eléctricos a la nube, donde son procesados, identificando patrones y aquellos sistemas y dispositivos con mayor consumo en organizaciones y edificios", explica Figuerola.

Toda esta información se puede ver en una computadora, tablet o celular, y también se reciben alertas sobre alteraciones en el consumo, ya sea por un desperfecto eléctrico o el olvido de un electrodoméstico prendido (fuera de lo habitual). Estos datos permiten "optimizar y tomar decisiones informadas para reducir costos y mejorar la sostenibilidad". Al mismo tiempo, el ingeniero remarca que "es importante hacer visibles los consumos energéticos, para empezar a ahorrar y ser más eficientes".

Pero la empresa no se queda con los brazos cruzados y apuestan a la incorporación de Inteligencia Artificial para brindar un servicio optimizado. Es por esto que se encuentran en pleno "desarrollo de un asistente virtual energético alimentado por IA. Este innovador asistente no solo transformará la manera en que las empresas y usuarios gestionan su consumo energético, sino que también marcará un hito en la incorporación de tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia".

Al mismo tiempo, destacan que este asistente virtual "analizará patrones de consumo, identificará oportunidades de ahorro y ofrecerá recomendaciones personalizadas para optimizar la eficiencia energética. Con capacidades predictivas, el asistente anticipará las necesidades energéticas y propondrá acciones preventivas, marcando un salto cuántico en la gestión inteligente de la energía". El impacto de estos sistemas llevaron a Wabee Smart Energy a desarrollar proyectos en Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

Claudio Figuerola creó un sistema que permite conocer el consumo de energía y ahorrar en la factura de luz

"La visión de Wabee es ofrecer soluciones accesibles y avanzadas en eficiencia energética a comunidades y empresas en toda América Latina", señalan y destacan que "el interés de las empresas para incorporar estas soluciones es debido a la conciencia ambiental, ahorro, gestión de la energía para las empresas que tienen muchas sucursales, también las grandes empresas están exigiendo KPIs sustentables y una gestión más eficiente de la energía con lo cual Wabee se transforma en una herramienta de gestión".

Cuánto sale el dispositivo de Wabee que permite ahorrar energía

El costo del dispositivo para comercios e industrias está entre los u$s350 y los u$s600, mientras que el sistema para soluciones residenciales tiene un costo de u$s250. En ambos casos está incluido costo de soporte, garantía del equipo y licencia profesional.

"Muchas industrias contratan el servicio para medir su huella de carbono, y a partir de esto estamos desarrollando medidores del consumo de agua y gas, basados en Internet de las Cosas", afirma en creador de Wabee.

Sin subsidio: ¿qué pasará con las tarifas de luz y gas?

Este jueves 15 de febrero, se confirmó la quita de subsidios solo para la tarifa de la luz, la situación del gas quedó paralizada por el momento. Esta situación hace que las facturas energéticas de quienes viven en el AMBA aumenten de manera significativa, pero todo depende del nivel en el que estés catalogado.

Quienes perteneces al N1 (altos ingresos, sin subsidios) verán un salto abrupto en sus facturas. Según detallaron desde la Secretaría de Energía, "considerando un consumo promedio de 380 KV/h por mes, en el caso de los usuarios N1, una factura de $ 13.900 pasará a pagar $34.332, lo que representa un incremento del 150%". Mientras que para los del N2, la suba será del 70% y los N3 del 65%.

Pero este no será el único aumento que sufran las facturas, que iniciaron el proceso para eliminar definitivamente los subsidios, ya que el Gobierno confirmó que las subas serán mensuales a partir de mayo. Y el porcentaje se definirá con un "mix" de índices, es decir, estará compuesto en un 55% por el Índice de Salarios; en un 25% por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -inflación mayorista-; y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -inflación minorista-.

El aumento de la tarifa de la luz será mensual a partir de mayo.

¿Cómo puedo saber si tengo subsidio de luz?

Para saber si sos beneficiario en la tarifa de luz, se puede consultar al ente oficial a través de un formulario en el sitio del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) o en el sitio oficial del Gobierno. Para poder obtener los datos correspondientes hay que tener a mano número de cuenta de la empresa de energía.

Dato a tener en cuenta es que la segmentación se divide en tres grupos, de los cuales solo dos mantendrán el subsidio. Esta misma está basada en los ingresos totales del hogar y otros criterios como propiedad de vehículos e inmuebles:

Nivel 1: mayores ingresos (ingresos mensuales superiores a $1.735.294,11 o aquellos que poseen múltiples vehículos o propiedades) y personas que no pidieron su registración

mayores ingresos (ingresos mensuales superiores a $1.735.294,11 o aquellos que poseen múltiples vehículos o propiedades) y personas que no pidieron su registración Nivel 2: menores ingresos registrados. Se incluirán beneficiarios de la tarifa social de forma provisoria (no superan los $495.798,32)

menores ingresos registrados. Se incluirán beneficiarios de la tarifa social de forma provisoria (no superan los $495.798,32) Nivel 3: ingresos medios (ingresos mensuales entre $495.798,32 y $1.735.294,11; y puede poseer hasta dos inmuebles o un vehículo con menos de tres años de antigüedad)

Como se mencionó anteriormente, las personas encasilladas en el N1 no tendrán su consumo energético subsidiado, según lo establecido por la Secretaría de Energía. Al mismo tiempo, detallaron que el objetivo de esta disposición, publicada en el Boletín Oficial, es "corregir progresivamente los desfases generados por 20 años de subsidios".