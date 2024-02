Son argentinos y crearon tiendas físicas para vender ropa de marcas que no tienen locales

CoShowroom, fundada en 2019 por Francisco Rey Petit y Joaquín Tommasone nació para ayudar a las marcas de moda y diseño digitales a escalar. Aunque el comercio electrónico llegó para agilizar y cambiar la experiencia de compra, aún falta madurar algunos aspectos, como la logística, y o la necesidad que aun tienen los clientes por ver y tocar antes de comprar.

Por eso, CoShowroom, más que un negocio de moda, es, según los socios, inmobiliario, porque lo que hacen es alquilarles a las marcas un espacio para ser su "pata física" de sus negocios digitales. Actualmente, tienen 6 concept stores propios entre Buenos Aires y Madrid, y para fin de año, con nuevas aperturas, esperan alcanzar una facturación cercana a los $1.000 millones.

Un espacio para las marcas de moda digitales

Con una inversión inicial de unos u$s20.000, los socios, amigos desde el colegio secundario, decidieron que ya era hora de darle una solución física a las marcas de moda digitales en sus necesidades de almacenaje, logística y exhibición de productos para el público que aún necesita ver y tocar antes de comprar; desafíos que Tomassone conoce muy bien por ser también dueño de una marca de indumentaria de venta online. En un viaje a Estados Unidos, Rey Petit, que tiene experiencia en retail, encontró la solución y juntos la adaptaron al mercado argentino.

La solución, que tomó el nombre CoShowroom, es una red de concept stores que funcionan como punto de venta y centro de gestión de venta de e-commerce, integrando la operación física y digital en un mismo lugar. Es decir, los partners, como los socios llaman a las marcas con las que trabajan, vinculados a la moda y el diseño, no solo pueden compartir un espacio físico para exhibir y vender sus artículos, sino que también pueden contratarlos como un punto de entrega y devolución de sus ventas online o pueden contratar el servicio de armado y envío de los productos vendidos desde su tienda virtual. Además, pueden contar con un espacio dentro para almacenaje del stock con el que se abastece a sus canales de venta.

De esta manera, al compartir un espacio físico, las marcas reducen sus costos de operación; pero además, con sus vidrieras, les permite acceder a nuevos clientes que por las variables de las redes sociales o buscadores desconocen la marca o su tienda digital. Por supuesto, aclaran, todos los servicios se ofrecen por separado, por lo que cada uno puede elegir de acuerdo a sus necesidades. Eso sí, agregan los socios, las marcas que venden y exhiben en los locales deben pasar antes por un proceso de curaduría.

En cada concept store o mini tienda departamental hay indumentaria, accesorios, marroquinería, calzado, y hasta productos deco. "Lograr hacer convivir a las marcas en un mismo espacio es un activo muy importante, ya que logramos que sean complementarias, que no se pisen entre ellas y apunten a un mismo público determinado", remarca Rey Petit. No menor, y en línea con la tendencia actual, CoShowroom ofrece una propuesta ideal para clientes que le dicen no al fast fashion, y por el contrario, quieren conocer expresiones nuevas, sus historias y prendas originales que no se encuentran en todos lados.

En Argentina trabajan con más de 150 marcas y en España con unas 30

El primer concept store lo abrieron en la calle Uruguay del paquete barrio de Recoleta y desde entonces, pandemia de por medio, siguieron sumando locales en Barrio Norte, Belgrano, San Isidro y en el DOT Baires hasta alcanzar seis locales en Buenos Aires. Además de un séptimo que abrieron en Madrid, España.

Para mediados de 2024, adelantan, si todo sale como lo planean estarán desembarcando en el Alto Palermo, mudarán el local de Belgrano a otro más grande y esperan poder iniciar sus primeros pasos al interior del país para paulatinamente ir llegando a las principales ciuddes.

CoShowroom, con su equipo de 25 personas, prepara y entrega más de 3.000 pedidos de 150 marcas por mes que se distribuyen a través de proveedores logísticos. La idea, desde el comienzo, fue que las marcas hagan del lugar el suyo, puedan apalancarse en los espacios y servicios para agregar valor a sus marcas, formar comunidad, llegar a nuevas audiencias y vender más. "Somos un socio ideal también para las marcas del interior del país que venden muy bien online, pero que los clientes les piden un punto de venta local", dice Tommasone a iProfesional.

Por los servicios, CoShowroom cobran un fee mensual fijo, que varía de acuerdo al tipo de servicio y adicionalmente se cobran variables de acuerdo a los pedidos que se preparen para el e-commerce o una comisión del 15% para lo que es la venta al público. "La bondad de este modelo es que el monto fijo es para cubrir los gastos, por lo que el modelo es como de suscripción, un Retail as a Service", explica Rey Petit.

CoShowroom, una puerta para la internacionalización

La startup argentina abrió las puertas de su primer Concept Store en Madrid en mayo de 2022, replicando el modelo pero también ofreciendo una solución de globalización a corto plazo para marcas extranjeras que deseen desembarcar en el mercado europeo.

Decidido a hacer otro negocio similar, pero aplicado a cocinas para delivery, Rey Petit se radicó en Madrid (España) para iniciar ese otro emprendimiento. Sin embargo, cuando empezó a recorrer las calles y entender cómo los españoles consumían, entendió que allá como acá, el mercado de la moda emergente era una tendencia por el slow fashion. Por lo tanto, convenció a Tomassone y abrieron un CoShowroom en el centro de Madrid.

Los concpet stores CoShowroom son propios, pero no descartan empezar a franquiciar el negocio para la internacionalización

Más de 30 marcas de moda en un mismo espacio

"Al comienzo tuvimos el apoyo de muchas marcas argentinas que nos mandaron mercadería para empezar, pero muy rápidamente logramos índices de ocupación de 70 a 80% de los espacios, hoy tenemos 31 marcas y una larga lista de espera", cuenta orgulloso Rey Petit por videollamada desde el invierno madrileño.

Barcelona, avisan, será su próxima conquista. Es que la experiencia positiva que están teniendo en España, cuenta Tomassone, los anima a pensar incluso en otros destinos internacionales, pero con socios locales, por lo que no descartan el modelo de franquicias. "Es un modelo atractivo que consideramos para el exterior por la necesidad de conocer bien el mercado y las marcas", explican.

Por lo tanto, en Argentina seguirán creciendo con locales propios bajo la tutela de Tomassone y en España con Rey Petit, pero en otros países con franquiciados.

Ver cómo las marcas van escalando con CoShowroom, dicen los socios, es su principal motivación y "Para nosotros es muy satisfactorio, nuestro trabajo ayuda a para que se organicen, para que vendan mejor, puedan tener más puntos de venta. Por eso nos la jugamos y vinimos a Madrid, abrimos en un shopping y próximamente anunciaremos novedades para el online. Cada pasito que damos es también la manera de hacer crecer a las marcas", concluye Rey Petit.