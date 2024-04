Buenavista es la estrella de zona norte porque en el rubro referente propiedades todo lo que se publica se vende en tiempo récord. Se trata del barrio top de San Isidro que es tendencia por ser una ciudad de 15 minutos, lo que se tarda en trasladarse desde un punto a otro dentro de los límites del complejo expecional de 120 hectaréas y del cuál no es necesario salir porque ofrece todos los servicios.

En el nivel inmobiliario, la pequeña ciudadela está formada por varios barrios cerrados y complejos de departamentos con inumerables amenities y comodidades. El proyecto, que es como una ciudad dentro de otra, comenzó a tomar forma hace 40 años hasta que logró convertirse hoy en un lugar dónde se puede vivir, trabajar, estudiar y hacer deportes porque está rodeado de espacios verdes y de calles tranquilas, de colegios, clubes y centros comerciales.

Haciendo gala de todos esos componentes urbanos en un mega terreno verde cuyos principales límites son la calle Uruguay y el corredor Bancalari, Buenavista vive un crecimiento exponencial en tamaño, cantidad de familias que se instalan para vivir y un valor por metro cuadrado totalmente disparado. A raíz de la arrolladora atracción que genera, hoy es la urbanización abierta de San Isidro que tiene la demanda de casas y departamentos más importante, aún cuando los precios de algunas propiedades tienen la marca más alta de todo el corredor norte.

Propiedades que se pueden comprar en Buenavista

Para quiénes están pensando en un estilo de vida puro verde lejos pero a la vez cerca de CABA, Buenavista ofrece muchísimas opciones. Y si bien en la foto general sobresalen los inmuebles más despampanantes, los precios varían de acuerdo al tipo de propiedad, el diseño, los amenities, la antigüedad de los barrios y las dimensiones de los lotes. En el último tiempo también han tomado relevancia los complejos de edificios para familias jóvenes con tipologías más chicas en condominios y con todos los servicios.

Sobre las propiedades más lujosas, Lucila Casares, agente inmobiliaria de Keller Williams San Isidro, cuenta que en los barrios Greenlands y Ayres Chicos -dos de los tres barrios cerrados que forman parte de la urbanización, "se pueden encontrar departamentos y lotes más chicos que en Windbells que tiene casas y lotes más grandes, construcciones más destacadas y la forestación consolidada".

En Ayres Chicos, por ejemplo, los valores de las casas de dimensiones más pequeñas y cuyas medidas son de 200 metros en lotes de 500, partían de los u$s600.000. "Sin embargo, este año llegaron a valer, en un momento, u$s730.000; eso nos indica una tendencia a la suba por metro cuadrado". Además, cuenta que en Greenlands hasta hace unos años "podían encontrarse casas por u$s600.000, hoy eso ya no sucede".

El boom de demanda en Buenavista tiene que ver también con que tiene los mejores accesos.

En Buenavista hay muy pocas casas a la venta y las que se publican se venden demasiado rápido. "Hoy publicamos una vivienda y en 5 meses se vende, incluso algunas no duran ni un mes", dice. Muy por el contrario de lo que puede pensarse, no son sólo las propiedades más económicas las que más salida tienen sino "que se han llegado a vender en Windbells casas de 350 o 400 metros en lotes de 800 metros arriba de 1 millon de dolares".

En las últimas semanas los barrios cerrados de Buenavista tuvieron cada uno, en promedio, dos reservas de casas de alrededor de 700 mil dólares. "Eso te da la pauta que es un lugar que se busca; hoy queda una casa en cada barrio para vender", señala la bróker inmobiliaria.

Los departamentos valen lo mismo que en CABA

Con una inversión de u$s80 millones un proyecto que está desembarcando en la exclusiva zona es Furo Buena Vista. Enclavado en un lote de 2 hectáreas el proyecto tendrá 4 edificios de 13 pisos de uso exclusivamente residencial, un jardín central de más de 15.000m2 y un circuito aeróbico y de ciclovía al aire libre. El proyecto paisajístico integral estará a cargo de Estudio Bulla, uno de los estudios de paisajismo más prestigiosos del país. La ubicación del mega complejo es exclusiva porque está a una "walking distance" de los clubes deportivos y recreativos más importantes de San Isidro, de instituciones educativas y del centro comercial que funciona dentro de la urbanización abierta.

Los departamentos están diseñados con dimensiones amplias y distribuciones funcionales. Serán unidades de 2 a 5 ambientes, de 60 a 200 m2 y todas tendrán al menos un dormitorio en suite y acceso a terrazas propias en los últimos pisos.

El proyecto contará además, con una batería de amenities que lo hacen particularmente atractivo y por lo que el 80% de las unidades -aunque su construcción está previsto que comience a mediados de este año- ya está vendido. Se trata de piscina interior & exterior, gimnasio, salon de eventos, SUM en cada edificio, Kids & Teens Zone, coworking, tienda gourmet, cocina profesional, habitación de hotel, espacio de recepción de envíos y bicicleteros en todos los edificios.

Diego Rybka, socio y director Comercial de Grupo Uno en Uno, señala que "dada la orientación norte del espacio exterior y la ubicación privilegiada del terreno dentro de Buenavista, prácticamente todas las unidades contarán con excelente luminosidad y visuales, ya sea vinculadas con la vida interna del gran jardín central o con las diversas situaciones exteriores hacia cada uno de los lados como el Lago de la reserva, el Golf Club y las arboledas de la zona de colegios".

Buenavista vive un crecimiento explonencial en cantidad de familias que se instalan y un valor por m2 totalmente disparado.

La obra comienza a mediados de este año, la entrega de la primera etapa está prevista para 2026 y la segunda etapa para 2027. El valor promedio del m2 es de USD 2.000 (abonando sin financiación) y de USD 2.250 (con financiación). El masterplan se compone de 4 torres con unidades de 3, 4 y 5 ambientes, de uso exclusivamente residencial. Los tickets para las unidades más chicas cotizan desde los u$s120.000 con precios bastante similares a los de un 2 o 3 ambientes en CABA. La financiación incluye un adelanto del 30% y luego cuotas en pesos ajustables por la CAC hasta la posesión.

El público que ya se interesó y confió en el proycto que aún no empezó es diverso. "Tenemos clientes que están comprando su primera vivienda y familias que están dando un paso importante y comprando su departamento para los próximos 20 años de su vida. El proyecto es ideal para todo persona que esté buscando una vida mejor en Buenavista", señalaron desde Uno en Uno.

El boom de demanda en Buenavista tiene que ver también con que tiene los mejores accesos: la Autopista Panamericana, el Camino del Buen Ayre, la Ruta 202 y la Avenida Uruguay son las vías para comunicarse hacia y desde cualquier punto de manera rápida y sin complicaciones. Pero además, dentro de la urbanización abierta se encuentran los colegios Saint Mary of the Hills, Colegio Cami y la Escuela Escocesa San Andrés. La zona top de San Isidro no tiene nada que envidiar a otros barrios de similares características y así lo refleja Lucila Casares.

"Desde que abrió el centro comercial hace unos años, Buenavista explotó, porque no tenés que salir de ahí para ir a la farmacia, para ir a la librería, para tomarte un café o para salir a comer. Me atrevo a decir que es como un mini Nordelta", concluye.