Expensas, un dolor de bolsillo: abril inició con aumentos de al menos 20% y comenzó a acelerarse la morosidad

En sintonía con lo que viene ocurriendo con los alquileres, que acumulan subas continuas más allá de la imposición del DNU en detrimento de la ley anterior, las expensas siguen evidenciando incrementos y el mes de abril inició con una suba promedio del 20% en Capital Federal. El acumulado de incrementos para ese concepto se acerca al 200%, empujado mayormente por las variaciones salariales que vienen obteniendo desde los encargados de edificios hasta el personal de seguridad. Al mismo tiempo, el incremento que sufren los costos de mantenimiento y reparación también acrecienta los números de los consorcios, que dan por descontadas nuevas subas si el ritmo inflacionario general no decae en el corto plazo.

"El impacto de la actual crisis empeoró la situación de los inquilinos. Las expensas son las primeras elegidas a la hora de no afrontar su pago, ya que los intereses a abonar hoy no son tan altos y el no pago del alquiler puede conllevar la rescisión del contrato y un desalojo", declaró en los últimos días Mariano Malbrán, director ejecutivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

"En general, lo que hacen los inquilinos, una vez que hay algún tipo de intimación del consorcio de copropietarios, es buscar un acuerdo previo al juicio, o en la mediación", agregó.

En Capital Federal se estima que la mora ya merodea el 40%, un porcentaje relativamente alto respecto de años anteriores. Pero ya en el interior de la provincia de Buenos Aires existen casos de ciudades que, como en el caso de Mar del Plata, muestran guarismos incluso superiores.

A tono con esto, Ariel D’Orazio, referente del Consejo Asesor de la Vivienda de Rosario, señaló que en esa ciudad ya es marcada la "morosidad tanto para pagar alquileres como expensas. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también se han incrementado notablemente".

"Hoy vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados", agregó.

Los incrementos a los encargados, entre las variables que empujan las expensas.

Expensas: costos cada vez más elevados

Un relevamiento efectuado por ConsorcioAbierto.com indicó que los valores promedio de las expensas en Capital Federal, sin incluir deudas, se ubican en $100.794, un salto contundente versus los $93.706 de enero.

"Si se compara con la expensa de febrero del 2023, de $34.870, el incremento interanual es del 189,05 por ciento", indicó la firma, que efectuó el monitoreo entre más de 10.000 consorcios que utilizan su software de gestión.

"En la Provincia de Buenos Aires, la expensa promedio en edificios sin incluir deuda correspondiente a febrero fue de $42.676. En enero fue de $37.827 por lo que el incremento es del 12,81 por ciento. Si se compara la expensa de febrero con la de febrero del 2023 de $14.431, el incremento interanual es del 195,72 por ciento", agregó.

Expensas: qué pasa en el interior del país

Fuera del ámbito porteño y bonaerense, las expensas en provincias como Córdoba ascienden a casi $40.000 mensuales. Durante el mes anterior acumularon una suba del orden del 16,5 por ciento.

"En Santa Fe, la expensa promedio en edificios sin incluir deuda correspondiente a febrero fue de $40.300. En enero fue de $33.445 por lo que el incremento fue del 20,49 por ciento. Si se compara la expensa de febrero con la de febrero del 2023 de $12.803, el incremento interanual es del 214,76 por ciento", precisó ConsorcioAbierto.com.

"En Entre Ríos, la expensa promedio en edificios sin incluir deuda correspondiente a febrero fue de $20.006. En enero fue de $18.552 por lo que el incremento fue del 7,83 por ciento. Si se compara la expensa de febrero con la de febrero del 2023 de $6.390, el incremento interanual es del 213,08 por ciento", añadió.