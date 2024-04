Aunque la inflación empieza a controlarse, los resultados aún no llegan al bolsillo de los argentinos. Por ello, la fábrica de pinturas y revestimientos Anclaflex en diciembre tomó la decisión de no subir sus precios y hoy los sostienen. Esta medida, poco común en la actualidad, generó que sus productos estén entre los más accesibles del mercado.

"Cuánto más abajo están nuestros productos no es difícil de determinar porque en el mercado no hay precios de referencia. Nos pasa lo mismo que a cualquiera cuando va al supermercado y no sabe si está comprando caro, barato, con una promoción o un descuento por el día del jubilado. Sí, puedo asegurar que quedamos por debajo de la competencia teniendo en cuenta que nuestro precio no es promocional es el precio real", dice Mauricio Bonfiglio, CEO de Anclaflex.

Esta estrategia se da en un contexto no tan favorable para la empresa que desde el segundo semestre del año pasado viene sufriendo la caída de sus volúmenes de venta. El 2023, cuentan desde la empresa a iProfesional, fue el primer año en 15 que no crecen en volumen de ventas, durante el primer semestre las ventas crecían, pero en el segundo semestre, después de las PASO, las ventas cayeron un 10% y el 2024 parece no cambiar su suerte teniendo en cuenta que la caída en lo que va del año ronda entre el 15 y el 17 por ciento.

"No estamos tan mal si se tiene en cuenta que dependiendo del indicador que se mire la construcción cayó entre un 32 y un 35%", dice menos pesimista Bonfiglio desde la planta a la que acaba de mudarse en el Parque Industrial General Rodríguez.

A pesar de todo, venden a precios del año pasado

A pesar de todo, cuenta el CEO de Anclaflex, no tocan los precios desde diciembre y esperan que esta decisión les ayude a recuperar terreno.

"Después del 12 de diciembre, cuando el ministro Luis Caputo anunció la devaluación del 120%, durante 3 días no hubo referencia de precios. Me acuerdo de que los clientes no llamaban para saber el precio de reposición, pero no queríamos aventurar valores sin antes saber cómo se iba a reacomodar todo, especialmente el Impuesto País que nos afecta en los insumos de importación", recuerda esos días de incertidumbre el empresario.

Con la estrategia de no tocar los precios desde diciembre pasado, el CEO de Anclflex espera recuperar terreno

Así y todo, cuenta, ante la insistencia de los clientes, frente al 120% anunciado, Anclaflex tuvo que sacar una lista con un aumento del 65%. "Esa lista la sacamos 13 de diciembre, pero el 20 de diciembre cuando ya estuvo más claro el panorama y sabíamos cómo impactaba el impuesto País, volvimos a sacar la lista con una reducción de precios de 14 puntos y a los que compraron con la lista anterior, les hicimos una nota de crédito por la diferencia", cuenta.

El tema es que el año 2023 terminó y desde entonces no volvieron a hacer ninguna nueva lista de precios. Hoy toda su línea de pinturas y revestimientos -tanto en los locales de sus distribuidores como en los 20 Anclacentros, los puntos de venta exclusivos de la marca- se consiguen a precios del año pasado.

Esta ventaja competitiva se logró gracias a una estrategia integral que involucra tanto a la dirección de la empresa como a sus proveedores. En primer lugar, explica Bonfiglio, hay que entender que el precio de los productos tiene un componente dolarizado y ese es el valor que está bajando "Todos los productos que por alguna restricción no estábamos importando hoy lo hacemos de manera directa y ya no tenemos el sobrecosto de la intermediación, una reducción que pasamos a precio", explica.

Todos ganan

Para el componente en pesos, continúa el empresario, logran sostener el precio gracias a una negociación efectiva con sus proveedores. "Les explicamos que nuestra estrategia de precios nos sirve a nosotros para mantener el volumen, pero también a ellos porque somos para muchos uno de sus grandes compradores, por lo que aumentar el volumen los impacta también a ellos". La respuesta por parte de ellos fue positiva: algunos no les aumentaron los precios y otros directamente se los redujeron.

Esta acción le permitió a Anclaflex mantener los costos de producción estables, evitando así la necesidad de trasladar aumentos a los precios finales.

El compromiso de Anclaflex va más allá de las negociaciones comerciales, Alfonso Bonfiglio, director y fundador de la empresa, es consciente del difícil contexto que atraviesa la sociedad, por lo que asegura que, sin trabajar a pérdidas, prefieren sacrificar parte de la rentabilidad de la empresa en aras de mantener la accesibilidad de sus productos.

La empresa familiar que no toca los precios desde 2023 y entiende que hoy los "reyes" son los clientes

"Nosotros miramos nuestros costos, nuestros márgenes de contribución y tratamos de estar encima de los clientes que más que nunca son los reyes. Entendemos que estamos en un momento donde es fundamental acompañarnos mutuamente, nuestra prioridad no es únicamente mantener la rentabilidad, sino también contribuir al bienestar de los clientes", concluye el empresario, que además le da trabajo a 140 personas.

En este sentido, los Bonfiglio, avisan sin poder prometer fechas, que harán lo posible por no subir sus precios para que los productos Anclaflex acompañen el contexto y sigan estando entre los más accesibles del mercado.