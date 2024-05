Cuándo entrará en operaciones la nueva planta del laboratorio local que produce vacunas rusas

Ya totalmente dejada atrás la idea de solamente abocarse a producir vacunas rusas contra el Covid-19 y ampliar sus actividades que no dependan solamente de la distribución de este tipo de medicamento, Laboratorios Richmond acaba de darle forma al "nuevo" plan con el cual acelerará la finalización de las obras para inaugurar durante este año el establecimiento que funciionará en la localidad bonaerense de Pilar.

La sociedad que lidera el empresario Marcelo Figueiras se mantiene abocada a los proyectos de inversión industrial, completando la integración de la estructura regional y favoreciendo el lanzamiento de nuevos productos tanto en las terapias tradicionales como en la incorporación de productos biosimilares.

En este sentido, espera crecer en las exportaciones de productos de alta especialidad para las distintas subsidiarias con base en una mayor capacidad productiva en plantas propias, así como continuar con la aprobación de nuevos registros en la región.

La estrategia de crecimiento en las ventas de Richmond se basa en nuevos lanzamientos y en la continuidad del incremento en las exportaciones que ya se viene verificando en los últimos ejercicios, la expansión hacia nuevas tecnologías y el aumento de la capacidad productiva, lo que conlleva a un incremento sostenido en las ventas que ya se viene verificando en los últimos ejercicios.

En este sentido, acaba de mantener el contrato de ACE. Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales, cuyo plazo de duración vencerá el próximo 5 de junio de 2024 y que ahora fue prorrogado hasta el 5 de junio de 2031.

Además y a pesar de los problemas para ingresar maquinaria e insumos del exterior para utilizarlos en la construcción de la planta a partir de medidas restrictivas establecidas por Aduana, se espera que el laboratorio esté en pleno funcionamiento durante el segundo semestre de este año.

De hecho, en un informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), las autoridades del laboratorio explican que la construcción de la planta de Biotecnología continúa avanzando; que la construcción de los edificios principales ha concluido correctamente, restando sólo completar algunas obras de terminación y de instalaciones de servicios.

En cuanto a la instalación de los distintos equipamientos, detallan las demoras en la ejecución de las obras debido a las complicaciones sufridas en el proceso de liberación de la Aduana de los equipos y productos importados.

Por tal motivo, la empresa confeccionó un nuevo cronograma general del proyecto, que permitirá concluir las diferentes etapas en este año.

Paralelamente el Laboratorio Richmond -en calidad de usufructuario del Fideicomiso VIDA- avanza en la firma de diferentes contratos de transferencia de tecnología para la producción y venta de vacunas, con el objetivo de dar rápidamente curso a la operación una vez habilitada la planta.

Inestabilidad cambiaria

En este sentido, la Dirección y la Gerencia del Fiduciario y del Fiduciante permanentemente monitorean la evolución de estas cuestiones, así como las posibles modificaciones a las regulaciones que pudiera implantar el gobierno nacional, evaluando los impactos que pudieran tener sobre su situación patrimonial, financiera, sus resultados y los flujos de fondos futuros, en la medida que se vayan produciendo.

En consecuencia, en lo que al proyecto respecta, a los problemas ya informados y derivados de la refuncionalización de la planta para producir vacunas y medicamentos distintos de la Sputnik, como así también los generados por las demoras en las liberaciones aduaneras de importaciones de insumo extranjeros, se sumaron problemas generados por la inestabilidad política y cambiaria que sufre actualmente el país.

"Esta situación excepcional generó una gran incertidumbre tanto en proveedores locales como subcontratistas que han dilatado la aceptación de órdenes de compra y contrataciones y por ello se ha obstaculizado el normal desarrollo de las obras en la planta", detalla la nota enviada por Richmond a la CNV.

Además, advierte que estos problemas han generado aumentos en los costos de construcción y de operación que hacen prever un incremento del costo del proyecto que podría llegar a casi un 7% a la finalización del mismo.

Cronograma de obras

Confiando en que en los próximos meses se superaran los inconvenientes actuales, la sociedad ha procedido a reprogramar las actividades del proyecto dividiéndolo en tres etapas principales fijándose las siguientes fechas para la entrega de cada una de ellas:

Etapa 1: que incluye la Planta Piloto, el Control de Calidad Físico Químico y Microbiológico, Central de Pesadas, Depósito y Acondicionamiento Secundario que fue entregada durante abril pasado.

Etapa 2: que incluye todas las áreas de fabricación de Fill and Finish, que será entregada en mayo de 2024. Etapa 3: que incluye el cierre del Proyecto General con la entrega de todas las áreas de API en junio de 2024.

El informe señala también que durante el primer trimestre de este año, los avances que presentan las actividades del proyecto están dentro de lo planificado de acuerdo con lo informado en el reporte técnico emitido el 16 de abril pasado.

Entre las acciones que se han desarrollado en este período se destacan las conexiones definitivas de servicios eléctricos y señalización de líneas de viales y jeringas; el comienzo de las conexiones en las áreas de API; la finalización de las obras de gases especiales y aire comprimido; la instalación de cámaras y puertos de red en el área de almacenamiento secundario.

"Estos avances permiten esperar que se cumplan las fechas de entrega de las tres etapas mencionadas. Esto permitirá que, a principios del segundo semestre del 2024, la planta inicie la producción de la mayor cantidad de sus productos, sólo quedando aquellos cuya fabricación aún depende de negociaciones con proveedores internacionales de insumos que aún se encuentran en proceso de gestión", estima Richmond en su informe.

Los datos del fideicomiso

La constitución del Fideicomiso fue aprobada por el Directorio de Banco de Valores S.A. en su carácter de Fiduciario, el 12 de abril de 2021 y el 7 de julio de 2021, y por el Directorio de Laboratorios Richmond en su carácter de Fiduciante el 12 de abril de 2021, 4 de mayo de 2021 y 14 de julio de 2021.

Banco de Valores S.A. y Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. suscribieron el 29 de julio de 2021, el Contrato de Fideicomiso Financiero Proyecto Vida – Laboratorios Richmond, con el objeto de financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una Planta, para su explotación por el Fiduciante a través de un Contrato de Usufructo con destino a la producción y comercialización de vacunas y otras especialidades medicinales.

Mediante oferta pública aprobada el 28 de julio de 2021, se emitieron Certificados de Participación (CP) por un valor nominal de u$s85 millones, aclarándose que el activo del Fideicomiso estará integrado por el dominio fiduciario sobre el inmueble ubicado dentro del Parque Industrial de Pilar.

El 3 de junio de 2021, la Asamblea de Accionistas del Fiduciante dio conformidad a la transferencia fiduciaria del Inmueble y a la celebración del Contrato de Usufructo con el Fiduciario sobre el Inmueble y la planta por el cual se pagará un canon vinculado a las utilidades generadas por su explotación.

Renta asegurada

Mediante actuación notarial del 12 de agosto de 2021, Laboratorios Richmond SA en su carácter de Fiduciante manifestó haber entregado la posesión del inmueble a Banco de Valores S.A. en su carácter de Fiduciario con imputación al Fideicomiso Financiero Proyecto Vida – Laboratorios Richmond y Banco de Valores.

En ese contexto, los Certificados de Participación ya emitidos darán derecho al pago de servicios en concepto de amortización (en forma trimestral) y renta, y cada pago se realizará por un importe proporcional equivalente al canon percibido desde la fecha de habilitación de la planta y hasta el quinto día hábil anterior a la primera fecha de pago de servicios, o desde el cuarto día hábil anterior a la pasada fecha de pago de servicios, en ambos casos neto de la contribución al Fondo de Gastos y de Reservas.

Los ingresos del Fideicomiso constituirán la fuente de pago de servicios a los Certificados de Participación teniendo en cuenta que Laboratorios Richmond explotará la planta bajo un contrato de usufructo que celebrará con el fiduciario, con imputación al Fideicomiso.

Además, y según la nota de Richmond enviada a la CNV en los primeros tres meses de este año los resultados de su balance se obtuvieron "operando en un contexto socio-económico dinámico y complejo; caída de la actividad económica y al mismo tiempo una creciente alza en los niveles de inflación, tasas de interés nominales y una fuerte depreciación de la moneda local, así como una alta volatilidad en las demás variables de la economía".

Menores ventas y gastos

En cuanto a las variables económicas, en términos de inflación y devaluación alcanzaron un 51,6% y un 6,1% de variación respectivamente, y a nivel interanual 287,9% de inflación contra una suba del tipo de cambio del 309,3%, datos que son monitoreados por la Dirección y la Gerencia de la Sociedad para analizar los impactos que las mismas puedan tener en sus estados financieros.

Es así que su balance consolidado registró en los primeros tres meses del 2024 una ganancia de $6.877 millones; ventas netas por $14.376 millones contra $17.517 millones de las logradas en igual plazo del año pasado, con un margen bruto que se incrementó un 51%, mientras que fue de un 47% en el primer trimestre del 2023.

Los volúmenes de ventas estuvieron un 8,8% por debajo del año pasado y los precios evolucionaron por debajo de la inflación un 9,1% principalmente por la recalendarización de las entregas de las compras del sector público, las cuales se realizan en este año en dos tramos, uno incluido en el primer trimestre y otro en el segundo trimestre de este año, mientras que en el 2023 se realizaron durante los primeros tres meses.

En cuanto al mercado local las ventas estuvieron por debajo un 2% por caída de la demanda general, y las exportaciones crecieron un 262% originado en ventas a México, mercado en el cual se está insertando la sociedad.

En el caso de los gastos de comercialización y de administración disminuyeron con respecto al mismo período del año anterior un 4,4% y un 13,8% respectivamente.

"La Sociedad continuó con el programa de eficiencia operativa tendiente a generar mejores márgenes y rendimientos; lo cual llevó a reducir su estructura, con un gasto asociado en el trimestre de $891 millones", detalla el paper.

En el caso del resultado operativo ordinario fue positivo y ascendió a $1.744 millones, el cual neto de lo mencionado, ascendió a $2.635 millones, un 12% por encima del año pasado.

Por otra parte, el EBITDA ajustado representó el 20% sobre las ventas, y neto de 26%; los resultados financieros consolidados totalizaron una ganancia neta de $9.173 millones y una pérdida neta de $1.376 millones de pesos en el mismo período del año pasado.

Estos resultados se deben principalmente, al resultado por la posición monetaria neta del trimestre que fue positiva en $9.071 millones mientras que la diferencia de cambio generadas por pasivos fue negativa en $2.496 millones y la generada por activos positiva de $1.291 millones.

Estos valores tienen su origen en el dispar comportamiento de las variaciones del índice de precio al consumidor (IPC) y a la evolución del tipo de cambio, que fueron del 51,6% y de 6,1% respectivamente, en contraste con el último trimestre del 2023 donde el comportamiento de estas variables se dio a la inversa.

Asimismo, Richmond ha logrado con éxito la renegociación del monto de sus pasivos con uno de sus principales proveedores internacionales, lo que ha significado la disminución de las deudas comerciales pendientes por un monto total de u$s3.2 millones.

Para tranquilizar a sus accionistas, el reporte del laboratorio asegura que Richmond "continúa con una política de producción rentable junto con una fuerte eficientización de los gastos y expansión regional, con un pasivo total que ha disminuido comparativamente con el del año pasado, debido principalmente a la cancelación de préstamos y renegociación de deudas comerciales antes mencionadas".

La vacuna como estandarte

En el 2021, Richmond logró sellar un memorándum de entendimiento con Management Company of Russian Direct Investment Fund, que representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology para obtener la fabricación de una vacuna contra el virus.

Para financiar el proyecto, el grupo salió a buscar dinero en el exterior mediante la creación de un fondo fiduciario que buscará recaudar cerca de u$s70 millones. Pero mientras lo hace, debe enfrentar un escenario macro local complejo, cuyas variables principales han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como regional donde también opera a través de varios laboratorios controlados.

A partir de este acuerdo, el directorio del laboratorio aprobó la constitución del Fideicomiso Financiero "Proyecto V.I.D.A. (Proyecto e Inmunización para el Desarrollo Argentino), cuyo objetivo será financiar la construcción y operación de la planta de biotecnología para producir localmente vacunas.