De la mano de una nueva generaciones de empresarios, cada vez surgen más emprendimientos orientados hacia la sostenibilidad, como es el caso de Print Eco, que brinda servicios de impresión uniendo tecnología avanzada con un compromiso genuino con el medioambiente. Con el objetivo de multiplicar el impacto y expandir su propuesta ecológica en todo el país, acaba de lanzar su modelo de franquicias, apostando por un crecimiento sostenible y a largo plazo.

Con una inversión inicial de u$s10.000, Mariana Tobares fundó hace tres años Print Eco con un local en el barrio porteño de Villa Crespo. Su propuesta se centra en la impresión EcoFriendly, utilizando tecnología de vanguardia, como impresoras de cama plana UV y papel reciclado, ecológico o certificado por FSC. "Usamos máquinas que reducen el consumo de energía, no emiten vapores, reducen los residuos de tóner o son nulos, y además no consumimos agua en dichos procesos", detalla la emprendedora.

La marca ofrece una amplia gama de productos y servicios, que incluyen impresión digital, impresión offset, diseño gráfico y web, encuadernación, productos promocionales personalizados, asesoramiento y consultoría, entre otros.

Con este modelo, la empresa no solo colabora con la reducción de la huella de carbono, sino que también logra un negocio interesante que hoy alcanza facturación anual que ronda los uSs100 millones, un número interesante para un negocio low cost.

Animada por el éxito de la empresa, y sabiendo que puede ofrecer una oportunidad de negocio rentable y comprometido con el medioambiente, Tobares acaba de anunciar el lanzamiento de las franquicias. "Esperamos abrir cuatro sucursales este año y proyectamos tener una franquicia en cada barrio de CABA en los próximos cinco años", comparte Tobares, quien ya tiene previstas aperturas en Buenos Aires, Mendoza y Misiones.

Si bien Print Eco aún no posee sucursales, Tobares cuenta con el respaldo de más de 16 años en el rubro y, bajo otra marca, la experiencia de gestión de sucursales necesaria para traspasar el know how a sus futuros franquiciados. "Pero además, para asegurar el éxito de las franquicias, con expertos en el tema, hemos armado los manuales con todo el conocimiento para ser trasmitido, las capacitaciones y canales de apoyo continuo. Por otro lado, el cuidado de la marca estará dado por auditorias que asegurarán que los procesos sean realizados tal cual lo requerido", remarca a iProfesional.

Para abrir una franquicia Print Eco se necesitan desde u$s15.000

Para ser franquiciado, Print Eco no necesita ser un experto en diseño o impresión, pero sí deberá contar con un local de aproximadamente 30 metros cuadrados y contar con un capital inicial que oscila entre u$s15.000 y los u$s30.000, dependiendo del equipamiento. Es que Tobares ofrece dos modelos de franquicias diferentes:

Por un lado, lo que ella llama unidades low cost, aptas para un local pequeño de 30 metros cuadrados y alquilando una fotocopiadora para impresiones rápidas a cuatro colores y monocromo por una inversión inicial desde 15.000 dólares. Este modelo, aclara Tobares, está pensado para la Ciudad de Buenos Aires y funciona fundamentalmente como receptorías, ya las producciones de más escala que ellos no puedan resolver en el momento, se realiza en el taller de la empresa franquiciante.

La otra opción es con compra de las máquinas y teniendo en cuenta ese costo, la inversión inicial arranca de los u$s30.000. "La provisión de máquinas está asegurada por nuestros proveedores, con los que tenemos un acuerdo firmado para a abastecer a las franquicias, como así también las capacitaciones que corresponden al uso de las mismas", aclara.

En todos los casos, calculan desde la empresa, el tiempo de recupero de la inversión se consigue alrededor de los 8 meses de actividad.

"Nuestra conciencia ecológica optimiza y potencia al máximo los recursos", explica Tobares, quien señala que el diseño de los locales está pensado para minimizar el impacto ambiental, sin comprometer la eficiencia operativa.

Con su modelo de negocio y su enfoque en el cuidado del medioambiente, Print Eco se posiciona como una opción innovadora y consciente dentro del mercado gráfico. Su expansión a través de franquicias promete llevar su visión ecológica a cada rincón del país, imprimiendo un futuro más verde para todos.