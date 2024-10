El economista Claudio Zuchovicki no tiene dudas: más acá o más allá, la estabilización económica generará que la reactivación acelere, por lo que es momento de pensar en inversiones de largo plazo que permitan capitalizarse, y el real estate aparece allí como una de las mejores oportunidades.

"Tengo tres hijos que alquilan y siempre los eduqué diciéndoles que no tiene sentido tener propiedad privada en la Argentina. Pero hoy los senté a los tres y les dije que es momento de que se compren su propiedad con crédito hipotecario", comentó el reconocido economista, quien además es docente de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).

Zuchovicki no tiene dudas. El mercado inmobiliario se transformó en uno de los segmentos de mayor potencial. La combinación de precios bajos en dólares por la fuerte depresión que sufrió el sector en los últimos años y la pérdida de poder adquisitivo de las familias hizo que hoy las viviendas sean más accesibles dólares.

Los datos del Indec muestran que el real estate empezó a mostrar indicios de reactivación. Tras una caída muy fuerte por la eliminación de la obra pública, la construcción privada está traccionando el rubro. En la comparación anual, el sector cae 20%. Pero los datos mensuales muestran "brotes verdes": creció 1,1% en abril; 7,7% en mayo; 2% en junio; y 8% en julio.

Claudio Zuchovicki apuesta por los créditos hipotecarios, que impulsan al mercado inmobiliario

Por otro lado, con la aparición del crédito hipotecario, crecieron casi 30% las escrituras en agosto y fue el mejor registro de los últimos 75 meses. Por primera vez desde mayo de 2018, se realizaron casi 5.300 actos notariales, involucrando unos 515.023 millones de pesos. Se efectuaron 416 escrituras a través de préstamos hipotecarios, lo que representa un crecimiento del 133% interanual.

Según la consultora financiera First Capital Group, en agosto el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 37,6 billones de pesos, con una suba anual del 215,3%. En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los UVA, tuvieron una suba del 16,1% con respecto al stock de $678.764 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $787.949 millones y una suba interanual del 67,6%. Si bien la expansión aun está por detrás de inflación, el sector muestra una aceleración en su recuperación.

Si se analizan precios del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, se observa que el mercado de inmuebles empieza a despegar. Un informe realizado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés y publicado por iProfesional indica que la Capital Federal acumula once meses de subas consecutivas en precios, con un incremento de 8,8% en dólares.

Zuchovicki, quien habló en el HIT Studio del Centro Empresarial Libertador ante brokers inmobiliarios, de seguros, referentes del mercado de capitales y actores de múltiples sectores económicos, se mostró optimista sobre las oportunidades y, para graficar los ánimos, citó al uno de los economistas clásicos más influyentes. "Ya lo decía David Ricardo: compre tierra que es lo único que se dejó de fabricar".

Claudio Zuchovicki y Alejandro Furts ante un auditorio repleto de brokers e inversores

Las nuevas propuestas de Real Estate

Allí, el economista compartió su mirada con el CEO de la desarrolladora Landmark Development, Alejandro Furst. Hablaron de las perspectivas de boom inmobiliario post crisis y el atractivo de las nuevas propuestas de Real Estate, como la del proyecto Udaondo en el Corredor Norte de Libertador, que tendrá departamentos de lujo y un hotel cinco estrellas.

"El proyecto Udaondo es uno de los desarrollos más grandes de los últimos años en el Real Estate en la Argentina y es el escenario ideal para las inversiones que buscan alta rentabilidad. Es un caso paradigmático por la escala y por sus diferenciales y eso lo hace atractivo para capitales nacionales e internacionales", detalló el CEO de Landmark Development.

Seguido, Zuchovicki expuso un panorama detallado de la coyuntura económica del país, destacando los principales desafíos y las oportunidades que se presentan en el corto y mediano plazo. Furst coincidió y subrayó que el Real Estate promete ser la punta de lanza de la reactivación, porque los nuevos proyectos se adaptan a las nuevas tendencias del mercado. "Los diferenciales van a estar ahí", apuntó.

Para Zuchovicki, lo que viene es para arriba. Y explicó sus pronósticos con un paralelismo con lo que está pasando con el mercado bursátil local. "Hay más plata esperando para ver si esto sale bien (el proyecto económico de Javier Milei), que la plata efectivamente ya invertida. En el mercado financiero es clarísimo. Todos los fondos de inversión como Pimco, Templeton, dicen: todavía no es momento de comprar en Argentina. Bueno, la próxima orden de es compra".

En ese sentido, el economista concluyó: "Argentina es un país con muy buenas intenciones en términos de cambio y respeto por la propiedad privada, pero todavía no tiene la credibilidad de origen. Milei decía que no iba a tener más déficit y que no iba a emitir más moneda. Todos decíamos que no iba a poder. Bueno, este año será con superávit fiscal y no hay más emisión".