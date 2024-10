Como otras empresas de la industria de los servicios de telecomunicaciones, Telecom es considerada como uno de los principales motores de la economía digital argentina.

Se trata de la mayor operadora de servicios TIC del país, que posee una alta relevancia para el desarrollo de soluciones digitales esenciales para la economía 4.0 con conexiones de valor y generación de productos y servicios que la convierten en la empresa de tecnología líder de la Argentina.

La primera parte de este año, la compañía la transitó acompañando el devenir del nuevo gobierno nacional, en un contexto socioeconómico que aún es complejo, donde las principales variables macro y micro presentan desafíos para la sostenibilidad de la sociedad.

De acuerdo a un informe presentado por la operadora a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la confianza está puesta en la intensificación de la tendencia hacia la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria, así como la regularización en las condiciones para la adquisición de equipamiento tecnológico.

En ese contexto, la empresa busca dejar de ser solamente una operadora para convertirse en un ecosistema integral de servicios digitales, conectividad y entretenimiento, siempre asegurando la viabilidad del negocio, enfocada en generar una ecuación virtuosa entre sus ingresos y sus costos, a partir de un plan de eficiencia operativa y el equilibrio entre la política de precios, el mantenimiento de promociones comerciales y la adaptación a la alta competencia del mercado.

Telecom, con la mirada en las plataformas digitales

Este compromiso se refleja en la continuidad del plan de inversiones que Telecom ha venido sosteniendo en los últimos años para la reconversión de sus sistemas e infraestructura y el desarrollo de nuevos servicios y soluciones.

También focaliza su mirada en hacer crecer plataformas digitales como Flow y Personal Pay, la billetera digital de Telecom, que continúan ampliando su base de clientes.

En el caso de Personal 5G, la primera red 5G del país, la empresa pretende mantener su crecimiento con nuevos sitios móviles en las principales ciudades con un despliegue que acompaña las áreas con mayor concentración de dispositivos aptos, con una planificación acorde a la evolución de la demanda, teniendo en cuenta las inversiones intensivas y dolarizadas que requiere esta nueva tecnología.

Teniendo en cuenta este escenario, el objetivo de los ejecutivos de Telecom es el de ampliar las oportunidades de negocio y crear valor para las industrias, las ciudades y los emprendedores, además de los individuos de la mano del estándar 5G al que consideran que no solo representa una evolución tecnológica sino que sostienen que será el gran facilitador de innovación y desarrollo en el mundo.

"La transformación digital de la sociedad es clave para la evolución del modelo de negocios que estamos desarrollando a partir de las oportunidades que ofrece la plataformización de los servicios y el posicionamiento regional, inicialmente con foco en Paraguay, Uruguay y Chile", se detalla en el informe enviado a la CNV para documentar los estados financieros del primer semestre del año.

Apps antifraude: la nueva propuesta de la empresa

Profundizando este objetivo estratégico, Telecom lidera la iniciativa Open Gateway de GSMA en Argentina, que impulsa la innovación y el desarrollo digital en el país generando nuevos negocios a partir de la estandarización y monetización de los activos de redes.

De hecho, la operadora ya ha lanzado dos aplicaciones de servicios antifraude, está desarrollando otras más y se asoció con la empresa Intraway para continuar impulsando este nuevo paradigma de negocios junto con los operadores móviles en América Latina.

Para este año también tiene previsto seguir fomentando el crecimiento de la economía digital, la ampliación del talento y apoyando la evolución de variables como la eficiencia energética y la economía circular.

Todo, a partir de un resultado financiero que, en los primeros seis meses de este 2024 le permitió obtener ganancias por $859.223 millones contra los $146.409 millones de igual período del 2023.

Es decir, un 51,5% sobre ventas a partir de una mayor ganancia por resultados financieros netos de $1.186.383 millones.

De todos modos, sus ventas se redujeron en un 13,3% con respecto a los $254.770 millones del año pasado, alcanzando $1.666.979 millones como consecuencia de que la inflación interanual fue de 271,5% y la sociedad no pudo trasladar en su totalidad este efecto al precio de sus servicios.

Telecom presente en las Jornadas ATVC

Esta radiografía de la operadora pudo ser también observada durante las Jornadas Internacionales 2024 de ATVC que se llevaron a cabo en el Hilton Hotel de la zona porteña de Puerto Madero.

Del evento participó Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, en el panel "Retos y oportunidades para una América Latina digital y conectada", que compartió con Marcelo Benítez, CEO de Millicom y cuyo moderador fue Lucas Gallitto, Director para América Latina de GSMA.

En ese marco, el ejecutivo detalló las trasformaciones que atraviesa la compañía en su camino de dejar de ser una telco para convertirse en una empresa de tecnología.

En este sentido, destacó que en los últimos años Telecom invirtió u$s6.000 millones para el desarrollo de sus redes y los sistemas necesarios para la evolución.

"Tenemos por delante el desafío de sostener este nivel de inversión y seguir agregando valor a las redes, ampliando nuestro ecosistema digital", aseguró Nobile.

Adaptarse al cambio, el desafío clave para Telecom

El máximo referente de la operadora también explicó que ya no dirige una telco tradicional, sino una empresa de tecnología que va más allá de la conectividad, generando plataformas como Flow, Personal Pay, otras de ciberseguridad, de Smarthome. "Desarrollamos soluciones para los problemas de los clientes y acompañarlos en el cambio. A partir de la pandemia la vida se transformó en digital. Necesitamos digitalizarnos y eso nos obliga a transformarnos", consideró.

Además recordó el lanzamiento de OpenXpand, una plataforma regional que cataliza este cambio y va a ampliar el ecosistema de servicios y que forma parte de Open Gateway, la estrategia de de la GSMA que ya abarca el 67% de las conexiones móviles.

Nobile remarcó, además, la necesidad de que las empresas del país se adapten al cambio tecnológico. "Argentina tiene que hacer el Catch Up y nosotros tenemos la capacidad de guiar a otras empresas en ese camino".

Para ello, mencionó los requerimientos que aún están pendientes a nivel de la industria como la calidad institucional para generar los incentivos a las inversiones.

En este sentido, admitió que la derogación del Decreto 690 del anterior gobierno "es un mensaje fuerte y positivo del gobierno hacia la industria".

De todos modos, consideró que "el ordenamiento es indispensable para poder acceder al mercado de crédito, para poder asegurar las inversiones y, justamente, para poder hacer que la gente pueda consumir".

También destacó "la necesidad de encontrar la proporcionalidad en la carga tributaria a nivel nacional provincial y municipal, así como también una regulación acorde al mundo digital".

Otro punto destacado fue la importancia de "equiparar las exigencias regulatorias para todos los servicios. Necesitamos avanzar en un esquema Same Service, Same Rules porque hay servicios que reemplazaron a los tradicionales y no tienen las mismas reglas".

Durante su participación en las Jornadas de ATVC, Nobile también remarcó la necesidad de "tener una lectura de lo que el Gobierno va a hacer con el espectro de ARSAT. Telecom hizo una gran inversión en especto de 5G por lo cual necesitamos entender cuál es la estrategia gubernamental".

La mirada de Millicom

Del debate también participó Marcelo Benítez, CEO de Millicom, quien coincidió con Nobile en el caso de la importancia de fortalecer las redes a las que consideró como el centro de la experiencia de conectividad de la compañía que representa.

"Tenemos nueve países en operación en Latinoamérica y muchos potenciales clientes. Debemos trabajar en la digitalización de los puntos de contacto para mejorar la experiencia de nuestros clientes, todavía tenemos poblaciones no cubiertas, es una misión para nosotros continuar expandiendo las redes", agregó.

En este sentido, el ejecutivo destacó la cultura que guía a la compañía, centrada en el servicio al cliente y el desafío de lograr que sea sostenible y señaló que la estrategia de la empresa "se basa en una cooperación enfocada y en que la conectividad esté disponible según las expectativas del cliente".