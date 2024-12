Con hamburguesas bien grandes, gourmet y sin conservantes, Big John se posiciona como una oportunidad para quienes buscan invertir en un negocio propio. Fundada por Daniela García, licenciada en Comunicación, y su esposo chef Francisco Lugones, esta hamburguesería santiagueña no solo superó la crisis de la pandemia, sino que también captó la atención de la cadena nacional de hamburguesas más grande del país, que intentó comprarles la marca. Pero lejos de vender, el matrimonio decidió redoblar la apuesta y expandirse bajo el modelo de franquicias, inaugurando recientemente la primera en la ciudad salteña de San Lorenzo.

La historia de Big John comenzó en 2016, cuando surgió la oportunidad de comprar un fondo de comercio por unos $10.000. En ese momento, Lugones concretó su sueño de tener su propia hamburguesería y la bautizó John Central.

La propuesta fue un éxito: para 2018 ya tenían cinco locales propios y habían conquistado a los santiagueños que hasta entonces carecían de opciones gourmet de hamburguesas. Sin embargo, la pandemia puso en jaque su operación. El delivery no fue suficiente, las ventas cayeron y las hamburguesas no llegaban con la calidad esperada a los hogares. En lugar de rendirse, decidieron reinventarse. Nacía así Big John, con un local nuevo y una apuesta ambiciosa: abrir en el Portal Santiago Shopping.

Rodeados por la cadena más grande del mundo y la más grande del país, irrumpieron fuerte de entrada. Mientras acondicionaban el local, instalaron un cartel provocador que anunciaba su llegada con el mensaje: "La más grande entre los grandes". Para García, ese gesto definió el espíritu de la marca. "Nuestras hamburguesas y el pan son reales, se hacen en el día, son sabrosas por naturaleza, no llevan conservantes ni aditivos y son enormes. Una doble pesa unos 480 gramos", explica. Pero Big John no solo se distingue por la calidad de sus productos. Su comunicación disruptiva, que juega incluso con el doble sentido, hace que la experiencia sea memorable. "Nuestros clientes no solo disfrutan de nuestra comida, también se divierten", asegura García.

El éxito no pasó desapercibido. En 2023, la cadena nacional de hamburguesas más grande del país se acercó al matrimonio con una oferta millonaria para comprarles la marca.

"El número era tentador, pero rápidamente entendimos que lo que estaban comprando era la proyección de la marca. Entonces supimos que valíamos mucho más de lo que ofrecían. Dijimos que no y empezamos a desarrollar nuestro propio modelo de franquicias", relata García. Ese proceso no solo consolidó su negocio, sino que lo mejoró "al mil por ciento", desde la logística hasta la facturación. "En menos de un año, pasamos de facturar $4.000.000 mensuales a $45.000.000. Big John viene a contracara de la crisis", resume.

Para adquirir una franquicia Big John se neecsitan u$s40.000

Big John ofrece tres formatos de franquicia. El modelo más accesible es el de delivery, ideal para zonas urbanas densas, con una inversión inicial que parte de los u$s40.000. Para quienes buscan ubicarse en espacios de alto tránsito, está el formato de shopping, como el que opera con éxito en el Portal Santiago. Por último, el modelo de local a la calle, como el recién inaugurado en Salta, incluye mesas y sillas, y representa una inversión mayor, desde u$s60.000, dependiendo del estado del local y las obras necesarias.

Estos montos ya contemplan el canon de ingreso, que asciende a u$S16.000. Además, como costo mensual, la marca cobra un 5% en concepto de regalías, pero no exige un canon publicitario, reduciendo así los gastos recurrentes. Cada local necesita entre ocho y diez empleados, según su tamaño.

'La más grande entre los grandes' fue el lema con el que abrieron su primer local

Comparada con otras propuestas del sector, la marca se destaca por ofrecer condiciones interesantes y un rápido retorno de la inversión. Según García, el margen de ganancia oscila entre el 17% y el 25%, con un recupero estimado en solo 12 meses. "Big trabaja con equipamiento nacional que se consiguen a la vuelta de la esquina. Es un modelo diseñado para que funcione rápido y bien", asegura la socia fundadora.

La marca no exige experiencia en gastronomía por parte del franquiciado. Big John se encarga de brindar capacitaciones y soporte constante en cada etapa del negocio. La receta exclusiva de las hamburguesas y el proceso optimizado garantizan que los comensales puedan estar comiendo a solo ocho minutos de hacer el pedido y es parte del know how que van a transmitirles para asegurar un servicio eficiente sin sacrificar la calidad.

El plan de expansión de Big John está diseñado para crecer de manera controlada. Tras la apertura de su primera franquicia en Salta, la hamburguesería planea sumar nuevos franquiciados en esa provincia y luego avanzar hacia otras regiones del país en un movimiento "espiralado". En Santiago del Estero, en cambio, la marca seguirá siendo manejada exclusivamente con locales propios, una decisión que busca consolidar el control sobre su mercado de origen. "Big va a pegar fuerte y rápido", concluye García con confianza.