Así es el imponente outlet premium que abrió en La Gran Dulce y vende ropa importada barata

En un lugar del conurbano bonaerense se puede encontrar ropa importada original de primeras marcas a un precio muy competitivo. Muchas de las prendas que hasta hace poco se vendían en el selecto Luxury Outlet en el complejo Tribuna Plaza en el Hipódromo de Palermo ubicado en avenida Libertador se mudaron a Villa Celina en el partido de La Matanza.

Para llegar desde Capital hay que tomar avenida General Paz para el lado del Riachuelo y antes de Puente La Noria, pasando el Autódromo, ya se ve el local de 1.000 metros cuadrados de Premium Outlet del centro comercial La Gran Dulce.

El outlet de ropa cuenta con prendas de marcas como GAP, H&M y Forever21, entre otras

Marcas internacionales en el conurbano

Pertenece a JMC Group, una empresa que hace más de 20 años que representa importantes marcas internacionales. En la actualidad tiene en su cartera GAP, H&M, Forever21, New Balance, Joma, Birkenstock, JDH, Pony, y Melissa entre otras.

Su presidente, Arturo Alacahan, fue uno de los primeros en apostar a La Gran Dulce, no solo con un mega outlet de marcas premium, también abrió al lado un local de 2.000 metros cuadrados con Dulce Hogar otro espacio que vende electrodomésticos, piletas, cerámicos, bicicletas, sanitarios, de todo.

Los outlets de marcas internacionales llegaron para quedarse

El outlet de ropa es uno de los más visitados, cuenta con prendas de marcas como GAP, H&M, Forever21, Bershka, Pull&Bear, Pepe Jeans y carteras italianas de Carpisa.

Los amantes de la marca H&M podrán encontrar indumentaria de hombre y mujer. Venden sobrantes de colecciones de H&M y ropa de invierno de la temporada pasada, según explican. De la marca Bershka de Inditec tienen indumentaria de hombre y de mujer. De la marca Forever21 se puede encontrar productos de línea y discontinuos. Las prendas de GAP son las que vendía el ecommerce brasileño Dafiti que se fue del país en septiembre de 2023. Ofrecen la línea completa, no es outlet. Ofrecen ropa de hombre, mujer y niño.

En el Premium Outlet se ofrecen 3 cuotas sin interés

Alacahan le explicó a iProfesional: "Ofrecemos las prendas a precios muy baratos porque no tenemos los grandes gastos de alquiler de un local de un shopping. Este local es una prueba, queremos empezar a abrir outlets con marcas premium para vender productos discontinuos. Queremos evitar pagar los costos de un shopping porque sino todo se multiplica por tres".

Los outlets de marcas internacionales llegaron para quedarse. El grupo JMC tiene varios planes. "Hay muchos supermercados que tienen muchos metros vacíos y nos están ofreciendo la posibilidad de llegar a grandes superficies de 2.000 a 3.000 metros cuadrados en distintas zonas del país. En marzo, estaremos presentes en el outlet que abre IRSA en la Rural. Hay muchos proyectos para abrir outlets en la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba el Tiro Federal se hará otro a mediados de 2026. Estamos evaluando tres propuestas para abrir mega outlets premium en la calle Florida, en la provincia de Córdoba y en Rosario. Buscamos gente que tenga espacios libres y necesite traccionar gente y no nos cobre mucho, si me cobra igual que un shopping no me sirve", explicó Alacahan.

Se encuentran prendas de marcas internacionales a precios accesibles

Precios accesibles y cuotas sin interés

Una recorrida al Premium Outlet muestra que ofrecen 3 cuotas sin interés y si la compra supera los $500.000 se puede financiar hasta en 6 cuotas sin interés. Cuando uno entra se encuentra con percheros que tienen prendas marcadas con un color, cada color significa un precio diferente.

Un dato para las mujeres es que las carteras italianas de cuero de la marca Carpisa se pueden encontrar a $25.000. Si se buscan prenda de H&M hay remeras que van desde los $10.900 hasta los $26.000; pantalones casual y de vestir desde los $27.900 y shorts de $25.000. Hay vestidos de $22.900.