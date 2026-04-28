Ronald Wayne, cofundador de Apple, vendió su 10% por u$s2.300. Décadas después, asegura que no se arrepiente de haber dejado la empresa

En los orígenes de Apple, hay una figura que quedó fuera del relato dominante. Mientras Steve Jobs y Steve Wozniak se transformaron en emblemas de la industria tecnológica, Ronald Wayne tomó una decisión que lo alejó definitivamente de ese camino.

A mediados de los años 70, Wayne aportaba experiencia a un proyecto liderado por dos jóvenes emprendedores. Tenía más de 40 años y fue quien redactó el contrato de sociedad, creó el primer logo —una ilustración de Isaac Newton bajo un árbol— y preparó la documentación técnica del Apple I. Su perfil era el de quien aportaba orden y cautela en un entorno marcado por la ambición.

Una salida temprana, millonaria en perspectiva y sin arrepentimientos

Menos de dos semanas después de la fundación, decidió desvincularse. La razón principal fue evitar exponerse a posibles deudas: luego de una mala experiencia empresarial previa, no estaba dispuesto a comprometer sus bienes personales. En ese contexto, vendió su participación del 10% por 2.300 dólares en total.

Con el paso del tiempo, esa decisión adquirió otra dimensión. De haber conservado su parte, su fortuna sería hoy astronómica, superior a los 350.000 millones de dólares.

Lejos de lamentarse, Wayne sostiene una postura firme. "No me he arrepentido ni un solo día". En distintas entrevistas, describió su experiencia junto a Jobs con una metáfora contundente: "Tener a un tigre por la cola".

Aludiendo al nivel de exigencia y presión de aquellos años, Wayne afirmó: "Si me hubiera quedado en la empresa, probablemente habría terminado siendo el hombre más rico del cementerio".

Una vida lejos del vértigo tecnológico y otra oportunidad que dejó pasar

Tras su salida, eligió un camino mucho más tranquilo, enfocado en intereses personales como el coleccionismo. Con el tiempo, se convirtió en una referencia atípica para nuevas generaciones de emprendedores, a quienes recomienda priorizar el bienestar antes que el dinero.

El contrato original de fundación que había guardado durante años fue vendido en la década del 90 por unos u$s500. Tiempo después, ese mismo documento se subastó por u$s1,6 millones, sumando otro episodio llamativo a su historia.

Distancia total con el universo Apple

A diferencia de lo que podría suponerse, Wayne nunca desarrolló un vínculo cercano con los productos de la compañía que ayudó a crear. Durante mucho tiempo no utilizó dispositivos de la marca y actualmente emplea equipos de Dell.

Una historia singular dentro de Silicon Valley: la de alguien que estuvo en el origen de un gigante, pero eligió no formar parte de su crecimiento.

Quién es John Ternus, el sucesor de Tim Cook

John Ternus será el nuevo CEO de Apple a partir del 1 de septiembre. El anuncio marca el final de una era: Tim Cook, de 64 años, dejará el puesto después de casi 14 años al frente de la compañía más valiosa del mundo.

Ternus (en la foto superior) no es un nombre nuevo dentro de Apple. Lleva 24 años en la empresa y fue una pieza clave en el desarrollo de productos que definieron la última década tecnológica, desde el MacBook Air hasta el iPhone X.

La transición será gradual. Cook permanecerá como presidente ejecutivo durante un tiempo, garantizando continuidad en un momento delicado para la industria.

La carrera de John Ternus dentro de Apple: del ingeniero al comando total

Ternus ingresó a Apple como miembro del equipo de ingeniería de producto. Esa área discreta pero fundamental fue su punto de partida en la arquitectura de la compañía.

No tardó en destacarse. Participó en el desarrollo del MacBook Air, la notebook ultrafina que redefinió el concepto de portabilidad. También fue parte del equipo que lanzó el iPad.

Su ascenso fue constante. Llegó a vicepresidente de ingeniería de hardware para Mac. Posteriormente asumió el liderazgo de todo el departamento de ingeniería de hardware.

Apple presentó el iPhone X, el primer modelo con Face ID y pantalla OLED, con Ternus al frente del proyecto. También comandó el lanzamiento de los AirPods, un producto que inicialmente generó escepticismo pero terminó dominando el mercado de auriculares inalámbricos.