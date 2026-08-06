Aerolíneas Argentinas aprobó su balance 2025 con ganancias, patrimonio positivo y el primer pago de Ganancias desde su estatización

Aerolíneas Argentinas volvió a cerrar un ejercicio con resultado positivo. La asamblea de accionistas aprobó el balance 2025 de la compañía, que registró una utilidad neta de $238.000 millones y deberá afrontar por primera vez en su historia el pago del impuesto a las Ganancias al Estado Nacional, por un monto estimado de $6.000 millones.

El balance fue auditado por la consultora KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN), según informó la empresa, que destacó que se trata del segundo año consecutivo con números positivos desde la estatización de la compañía en 2008.

Aerolíneas Argentinas volvió a tener patrimonio positivo después de más de una década

Además del resultado económico del ejercicio, la compañía logró recuperar un indicador clave de sus cuentas: después de más de una década, volvió a mostrar patrimonio neto positivo.

Al cierre de 2025, ese valor alcanzó los $18.000 millones, una mejora explicada principalmente por los resultados acumulados durante los últimos dos años.

Según la empresa, este desempeño se alcanzó sin aportes de capital del Tesoro Nacional durante 2025.

La reacción de Luis Caputo: "Hoy deja de ser una carga para los contribuyentes"

Tras conocerse la aprobación del balance, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia a través de sus redes sociales destacando la gestión de la empresa y los indicadores financieros alcanzados:

"Aerolíneas Argentinas vuelve a registrar patrimonio neto positivo después de más de una década y, por primera vez en su historia, pagará Impuesto a las Ganancias.

En 2025 obtuvo una ganancia neta de $238.000 millones, un superávit operativo (EBIT) de u$s120,6 millones y, por segundo año consecutivo, cerró con resultado positivo. Además, no requirió aportes del Tesoro, algo que no ocurría desde que el Estado tomo control de la mayoría accionaria.

Entre 2008 y 2023, Aerolíneas recibió más de u$s8.000 millones en transferencias del Estado. Hoy deja de ser una carga para los contribuyentes y vuelve a generar valor.

Este es el camino: equilibrio fiscal, eficiencia en la gestión y un Estado que cuide los recursos de los argentinos. ¡Gracias a Fabián Lombardo y a todo su equipo por este gran trabajo!".

El tuit de Luis Caputo sobre el balance de Aerolíneas Argentinas.

Menos deuda y superávit operativo

El balance también reflejó una mejora en la estructura financiera de Aerolíneas Argentinas.

El resultado operativo antes de impuestos e intereses (EBIT) registró un superávit de u$s120,7 millones, mientras que la deuda bancaria y financiera se redujo un 52%, hasta ubicarse en u$s170,5 millones.

Desde la compañía remarcaron que estos resultados representan un cambio frente a la situación registrada durante años anteriores, cuando la aerolínea requirió asistencia estatal para sostener sus operaciones.

Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló pérdidas operativas promedio de u$s400 millones anuales medidas por EBIT y recibió más de u$s8.000 millones en transferencias directas del Estado, según datos difundidos por la empresa.

El mensaje del Gobierno sobre el resultado de Aerolíneas Argentinas

La aprobación del balance fue presentada por el Gobierno como una señal de cambio en la administración de la compañía estatal.

El resultado positivo permitió que la empresa cerrara el año sin asistencia financiera del Tesoro y avanzara con una estrategia de inversión utilizando recursos propios. Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, destacó:

"El balance aprobado refleja el resultado de un trabajo sostenido para ordenar las cuentas, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de Aerolíneas Argentinas. Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro, y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios, marca un cambio profundo para la compañía y abre una nueva etapa de crecimiento".

Q

Cuántos pasajeros transportó Aerolíneas Argentinas en 2025

En paralelo a la mejora financiera, la compañía mantuvo su nivel de actividad durante el último año.

Aerolíneas Argentinas operó unas 300 frecuencias diarias en promedio y alcanzó un factor de ocupación del 83%. En total, trasladó más de 12,78 millones de pasajeros durante 2025.

Además, informó un nivel de cumplimiento operativo del 99,4%, mientras que la medición de satisfacción de los usuarios alcanzó un NPS de 55 puntos.

La empresa prepara una renovación de flota

Con el objetivo de sostener esta nueva etapa, Aerolíneas Argentinas anunció un plan para incorporar 20 aeronaves nuevas.

La estrategia contempla sumar seis Airbus A330neo para vuelos internacionales y 14 aviones Boeing 737 MAX, en sus versiones MAX 8 y MAX 10.

La compañía busca que la renovación permita mejorar la eficiencia operativa y ampliar su capacidad de transporte.