El complejo, ubicado en Córdoba, tendrá capacidad para almacenar hasta seis millones de productos y abastecerá a las regiones Centro, NOA y NEA

Cinco días después de presentar un balance récord que terminó con una caída cercana al 6% de su acción en Wall Street, Mercado Libre volvió a anunciar una fuerte inversión en la Argentina. La compañía fundada por Marcos Galperin destinará u$s 91 millones para construir en Estación Juárez Celman, Córdoba, su primer centro de almacenamiento fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una obra que forma parte del plan de desembolsos por u$s 3400 millones previsto para este año.

El complejo tendrá 60.000 metros cuadrados, podrá almacenar hasta seis millones de productos, generará 2.000 puestos de trabajo directos y será el quinto centro de almacenamiento de la empresa en el país.

La construcción estará a cargo de Plaza Logística y la puesta en marcha está prevista para fines de 2027.

La decisión llega mientras Mercado Libre despliega uno de los mayores planes de inversión de su historia en la Argentina. Durante los últimos meses avanzó con nuevos centros de almacenamiento, depósitos de última milla y soluciones logísticas para ampliar su capacidad operativa y reducir los tiempos de entrega.

El plan de Mercado Libre para ampliar la red logística

La inversión en Córdoba se incorpora a una serie de proyectos que Mercado Libre anunció durante el último año para ampliar su infraestructura logística en la Argentina.

Los números de Mercado Libre en Córdoba, Argentina.

El principal desarrollo está en Escobar, donde construye el mayor centro de almacenamiento de la compañía en el país. El proyecto, realizado junto con Plaza Logística, demanda una inversión conjunta de u$s115 millones. Tendrá más de 100.000 metros cuadrados, capacidad para almacenar más de dos millones de productos voluminosos y podrá procesar 130.000 artículos por día.

La inauguración está prevista para fines de 2026. Según informó la empresa, el complejo generará 1.300 puestos de trabajo directos y permitirá cuadruplicar la capacidad para almacenar este tipo de mercadería en menos de 18 meses.

Otro de los proyectos está ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, en Tres de Febrero. Allí la compañía invierte u$s65 millones en un centro de almacenamiento de 58.000 metros cuadrados, con capacidad para procesar 100.000 artículos diarios y almacenar 570.000 productos de gran volumen, principalmente electrodomésticos, tecnología, productos para el hogar y autopartes.

De acuerdo con la empresa, cuando los tres centros de almacenamiento estén operativos contará con capacidad para almacenar 11 millones de productos y el 50% de las entregas se realizará dentro de las 24 horas.

En junio también inauguró un centro logístico de última milla en Don Torcuato, partido de Tigre. La obra demandó una inversión de u$s1,3 millones, fue desarrollada junto con Loginter y ocupa 11.000 metros cuadrados.

El establecimiento puede procesar hasta 60.000 paquetes por día, equivalentes a 1,5 millones de envíos por mes, y abastece a Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro. Además, la empresa informó que la operación contempla la creación de 200 puestos de trabajo directos y más de 700 indirectos.

La expansión no quedó limitada a los nuevos depósitos. En mayo la empresa comenzó a utilizar, por primera vez en la Argentina, el transporte aéreo de paquetes para abastecer a la Patagonia. El sistema, que ya funciona en Brasil y México, permite entregar pedidos en Tierra del Fuego, Bariloche, Neuquén y Trelew en un plazo de hasta 48 horas, cuando antes podían demorar una semana o más.

El servicio utiliza la bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas para los envíos a Ushuaia y Bariloche. Para Neuquén y Trelew, en cambio, emplea vuelos cargueros de Aerolíneas Argentinas operados por Innova Logistic, del Grupo Mirgor. La operación prevé transportar entre 15.000 y 16.000 envíos diarios con cinco frecuencias semanales.

Esta modalidad forma parte de la estrategia de federalización de la red logística y, si los resultados acompañan, podría extenderse en el futuro hacia otras regiones del país, como el NEA y el NOA.

El impacto de la firma de Marcos Galperin en Wall Street

Entre abril y junio, la compañía facturó u$s 10.169 millones, un 50% más que en el mismo período de 2025. Fue la primera vez que superó los u$s 10.000 millones de ingresos en un trimestre.

Además, registró un resultado operativo de u$s 683 millones, con un margen del 6,7%, y una utilidad neta de u$s 466 millones, equivalente a un margen del 4,6%. Si bien ambos indicadores crecieron en términos absolutos, los márgenes volvieron a ubicarse por debajo de los registrados en el trimestre anterior.

Tras la presentación del balance, la acción pasó de u$s 1.922,67 a u$s 1.829,45 durante el after market. Cinco días después cotizaba en torno a u$s 1806, una baja cercana al 6% respecto del cierre previo a la publicación de los resultados.

En la carta dirigida a los accionistas, la compañía explicó que esa evolución responde a la decisión de seguir priorizando inversiones de largo plazo. Entre ellas mencionó la expansión de MELI+, los envíos gratuitos, el crecimiento de la cartera de crédito de Mercado Pago y el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

"Seguimos ajustando los parámetros de una manera que prioriza la creación de valor a largo plazo sobre la rentabilidad a corto plazo, una compensación que hacemos con cuidado y solo donde vemos evidencia clara de la rentabilidad que vendrá después", sostuvo la empresa.