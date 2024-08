A pocos días de que se celebre el día del niño, ya son varios los locales que, además de poner sus productos en rebaja, ofrecen ofertas para ahorrar al máximo esta temporada de regalos. Ejemplo de ello es Mercado Libre, que ha activado promociones bancarias con descuentos de hasta 35% en tu carrito de compras y la opción de pagar en hasta 6 cuotas sin interés. Además, el gigante amarillo ofrece envío gratuito en compras mayores a $23.000 y gracias al servicio de compra protegida, los clientes cuentan con 30 días para hacer devoluciones sin costo.

Para aprovechar las ofertas, recomendamos visitar la página de la promoción, en la que se desplegarán los términos y condiciones así como un listado de productos aplicables segmentados en varias categorías. De la misma forma, las promociones bancarias ya se encuentran activas y estarán vigentes hasta el domingo 18 de agosto.

Día del niño: cómo comprar juguetes BARATOS de forma ONLINE

Con estas tarjetas de crédito podés comprar en Mercado Libre hasta en 6 cuotas sin interés.

Mientras que el banco Supervielle ofrece hasta 12 cuotas sin interés.

Este es uno de los eventos más esperados tanto por los más chicos como por los comerciantes que esperan repuntar la cantidad de ventas. Los bancos y fintech también se suman a esta cruzada con atractivas promociones para comprar sobre todo tecnología, bicicletas, juguetes e indumentarias y más.

Con descuentos que van del 20% al 40% y un festival de cuotas sin interés, la joya de la temporada es que algunas promociones aparecen sin tope de reintegro. Y se reedita otro concepto impuesto en los últimos tiempos: hay opciones que dan a elegir entre descuentos o cuotas.

En días puntuales, con promos especiales para cada rubro, las entidades bancarias, las fintech y los comercios ponen a disposición todo su arsenal para aumentar las ventas. A continuación, una por una todas las opciones que ofrecen los bancos y las billeteras virtuales.

Promociones día del niño: Banco Nación

Del 15 al 20 de agosto, exclusivo con MODO, abonando con medios de pago BNA, 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Tope de reintegro: $8.000 por compra. Y todos los martes hasta el 30 de septiembre, el descuento es del 25% y hasta 3 cuotas sin interés, con cualquier medio de pago.

Promociones día del niño: Banco Ciudad

El 14 y 15 de agosto, con las tarjetas del banco, promoción de hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés, en jugueterías, indumentaria y librerías con pago con tarjetas de débito y crédito de la entidad. Para los clientes que cobran su sueldo o su jubilación en el Ciudad, habrá un 10% de descuento extra en sus compras, abonando a través de la billetera Buepp, App Ciudad y MODO. El banco mantiene, además, la promoción en bicicleterías: 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito. Promos semanales: los martes, 3 cuotas sin interés y 30% de descuento por pago con tarjetas de créditos en indumentaria. Los viernes en librerías y jugueterías.

Promociones día del niño: Banco Provincia

La entidad ofrece hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras. Además, el sábado 17 de agosto, 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de: jugueterías, bicicleterías, indumentaria, casas de deportes, librerías comerciales y de texto y perfumerías, con un tope de reintegro de $15.000 por transacción. La promoción se hace en compras presencial, online y/o telefónica y pagando con tarjetas Visa o MasterCard.

Promociones día del niño: BBVA

Todos los viernes de agosto, en jugueterías adheridas hasta 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Pagando MasterCard de BBVA a través de MODO. Tope de reintegro de $20.000 por usuario por mes. Además, los viernes del mes, descuento del 30% en Mimo & Co, por pago con cualquier tarjeta de la entidad a través de MODO. Tope: $50.000 por usuario por mes (+10% Adicional si abona con MasterCard sin tope) y 6 cuotas sin interés.

Promociones día del niño: Santander

El jueves 15 y el sábado 17, promo especial. Descuento del 30% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro pagando con tarjetas VISA en shoppings y marcas de juguetes, indumentaria, deportes, calzado, entre otros. Pagando con Modo, un 10% adicional, con tope de $5.000 por transacción. En tecnología, telefonía, electro, se podrá pagar hasta 15 cuotas sin interés en productos seleccionado. Y desde el 12 de agosto y hasta fin de mes, los amantes del gaming podrán comprar consolas PlayStation 5 hasta en 18 cuotas sin interés.

Promociones día del niño: ICBC

Del martes 13 al jueves 15 de agosto, el ICBC ofrece beneficios de hasta 30% menos y 6 cuotas sin interés con MODO. Tope de transacción, $30.000.

Promociones día del niño: Banco Galicia

Los días 14 y 15 de agosto, los clientes Galicia contarán con 15% de ahorro sin tope de reintegro; más un 15% extra con Modo (tope $15.000 por promoción). Y hasta 5 cuotas sin interés. Los clientes Éminent, por su parte, tendrán un 20% de ahorro sin tope de reintegro, y el 15% adicional con Modo (tope $15.000 por promoción), y 5 cuotas sin interés.

Promociones día del niño: Banco Macro

Todos los días de agosto en Adidas, Nike y Puma hasta 9 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Macro Selecta. Beneficios que también aplican si se paga con Modo. Además, el sábado 19 de este mes, en Alcorta Shopping y Patio Bullrich, los clientes que paguen con Macro Selecta accederán a un ahorro de 20% y 12 cuotas sin interés en comercios adheridos. Y Hasta el 18 de agosto, habrá promo en electro y tecnología: abonando con tarjetas de crédito de la entidad en productos seleccionados y comercios adheridos, y hasta 12 cuotas sin interés.

Promociones día del niño: Banco Comafi

Hasta el 18 de agosto, en tienda Comafi, hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados en jugueterías adheridas. Además, un 25% con tope de reintegro de $15.000 y 6 cuotas sin interés con Comafi UNICO. Para la cartera general de la entidad, un 20%, con tope de reintegro total de $12.000, y 3 cuotas sin interés. En entretenimiento: Cinemacenter, un 50% menos con tarjetas de débito (tope de reintegro de $8.000). Y en Alto Parque, 10% sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito de la entidad. El sábado 17, descuento del 20% y 6 cuotas sin interés en indumentaria. Tope de reintegro de $15.000, por pago con tarjetas de crédito.

Promociones día del niño: Banco Columbia

Hasta el 19 de agosto, descuento del 30% en jugueterías, con tope $10.000 por cuenta. Además, otro 30% de ahorro en indumentaria infantil, con el mismo tope y por cuenta. Del 12 al 18 de agosto, 30% de ahorro en Creciendo y Bukito, con tope $20.000 por cuenta. Además, 6 cuotas sin interés en categoría juguetes en COTO. Del 16 al 18, 30% de ahorro en Restaurantes y fast food, con tope $10.000 en un pago. Además, 50% de ahorro en cines. Con tope $10.000 en un pago. Por último, hasta 3 cuotas sin interés en Rodo.

Promociones día del niño: Supervielle

Hasta el 16 de agosto, 12 cuotas sin interés en todo el sitio de Mercado Libre.

Promociones día del niño: Naranja X

En jugueterías, hasta 20% off y 3 cuotas cero interés, con Plan Z. En tecnología, electrodomésticos y celulares, hasta 12 cuotas sin interés. Además, hasta 35% off y 3 cuotas cero interés con Plan Z (Tope de reintegro de $10.000) en indumentaria, y hasta 12 cuotas cero interés en indumentaria deportiva. También, hasta 30% off y 3 cuotas cero interés con Plan Z en compras online.

Promociones día del niño: Tarjeta Carrefour

Hasta el lunes 19 de agosto, 3 cuotas sin interés en compras de juguetes superiores a $8.000 con Visa, Mastercard, American Express, Cabal y Argencard, y 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mi Carrefour Crédito hasta el martes 20 de agosto. Además, 3 cuotas sin interés en indumentaria y calzado en compras superiores a $50.000 y 6 cuotas sin interés en scooters, rollers, andadores, triciclos y monopatines. Además, 30% de descuento en un pago ó 9 cuotas sin interés en trampolines, mesas multijuegos y plaza blanda. 30% de descuento en un pago ó 12 cuotas sin interés en bicicletas, autos a batería y movilidad eléctrica. Y 6 cuotas sin interés en sábanas y 9 cuotas sin interés en acolchados.

Promociones Changomás

Hasta el 19 de agosto, los clientes podrán aprovechar de opciones de regalos para los más chiquitos con descuentos de hasta 70% y la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés y hasta 12 para clientes de Banco Nación.

Las diferentes opciones de juguetes con 50%, 60% y 70% de descuento van desde muñecas y peluches hasta autos a fricción y muñecos transformer entre otras opciones más.

Con la llegada del día del niño, tanto las tiendas como los bancos y fintech han lanzado un arsenal de promociones para incentivar las compras. Desde cuotas sin interés junto con envío gratis en Mercado Libre, hasta descuentos considerables hasta múltiples opciones de financiación sin interés en bancos. Es un momento ideal para quienes buscan aprovechar al máximo su presupuesto, con la posibilidad de adquirir productos de tecnología, juguetes, indumentaria y más. Con tantas opciones disponibles, es recomendable revisar los términos y condiciones de cada promoción para elegir la mejor alternativa y asegurarse de obtener el mayor beneficio posible.