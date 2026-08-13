Un relevamiento del IERAL detectó que Argentina aún mantiene costos elevados frente a otros mercados, pese a una reducción de las brechas de precios

La industria argentina redujo parte de la brecha de precios y costos frente a otros mercados, aunque todavía enfrenta desventajas en numerosos insumos. El comportamiento se mantiene incluso al medir los valores en dólares.

Un relevamiento del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) comparó el valor de distintos bienes y servicios utilizados por las empresas argentinas con los precios vigentes en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

La muestra incluyó 17 productos y servicios y permitió realizar unas 80 comparaciones entre los distintos mercados. Los rubros analizados abarcaron desde energía, combustibles y materiales para la construcción hasta alimentos, tecnología y servicios profesionales.

Uno de los datos centrales del estudio es que el 49% de los bienes y servicios analizados puede conseguirse más barato fuera de Argentina. Un año atrás, esa proporción era del 44%.

El resultado refleja una situación particular: las diferencias promedio de precios se redujeron, pero todavía existe una cantidad considerable de productos en los que producir o abastecerse desde Argentina resulta más costoso.

Industria argentina: en qué países es más barato comprar insumos

Si se observa qué ocurre en cada mercado, Brasil presenta la mayor cantidad de precios inferiores a los argentinos. En el 65% de las comparaciones, el valor brasileño se encuentra por debajo del local.

La diferencia resulta especialmente significativa por el peso que tiene Brasil para la economía argentina, tanto como destino de exportaciones y origen de importaciones como por la competencia que representa para las empresas manufactureras.

Chile también exhibe una estructura de costos más favorable en buena parte de los productos relevados. El 64% de las comparaciones arroja un precio menor que en Argentina.

Paraguay completa el grupo de países con mayores ventajas para la compra de insumos: el 56% de los bienes analizados tiene un valor inferior al argentino.

En los otros dos mercados de referencia, la diferencia es considerablemente menor. Uruguay registra precios más bajos en el 40% de los casos, mientras que en Estados Unidos la proporción cae al 24%.

Al ordenar los países según el nivel promedio de precios de los productos incluidos en el relevamiento, el resultado ubica a Estados Unidos como el mercado más caro, seguido por Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Tecnología y servicios profesionales, entre los puntos débiles

La comparación también muestra que no existe un único patrón para todos los costos que enfrenta una empresa argentina.

En algunos servicios básicos, el país presenta una posición relativamente favorable. Es el caso de la electricidad, cuyo precio solamente resulta inferior en uno de los cinco mercados utilizados para la comparación.

Los combustibles, en cambio, presentan una situación menos conveniente: en tres países se consiguen valores inferiores a los argentinos.

La tecnología constituye otro de los sectores donde la brecha resulta particularmente visible. Una notebook de características equivalentes tiene un precio mayor en Argentina que en los cinco mercados incluidos en el relevamiento.

Algo similar ocurre con algunos costos asociados al sector tecnológico. Tanto la remuneración de los programadores como el precio de los espacios de coworking resultan inferiores en cuatro de los cinco países comparados.

En el caso de los neumáticos, Argentina solamente queda por encima de Chile y Paraguay en términos de precios, aunque el IERAL advierte que la distancia frente a los demás mercados se redujo respecto de períodos anteriores.

Los alimentos muestran dos caras

El comportamiento tampoco es uniforme en el segmento alimenticio.

Argentina conserva una ventaja clara en el precio del azúcar, que aparece por debajo de los valores registrados en los cinco países utilizados como referencia.

La situación se invierte con la harina: su precio local supera al de cuatro de los cinco mercados incluidos en el análisis.

Los datos muestran así que la competitividad de costos no depende solamente del nivel general de precios, sino también del producto específico y del mercado con el que se realice la comparación.

Qué pasó con los precios argentinos durante el último año

El IERAL también puso el foco en la evolución de los valores dentro de Argentina.

La medición muestra que nueve de cada diez bienes y servicios de la muestra aumentaron de precio en pesos. Concretamente, el 89% registró incrementos y apenas el 11% presentó bajas.

El cambio resulta marcado frente al relevamiento de marzo de 2026. En ese momento, los aumentos alcanzaban al 56% de los productos y las reducciones al 31%.

Al convertir los valores a dólares, el comportamiento también muestra una tendencia alcista: el 74% de los bienes relevados aumentó de precio, mientras que el 21% registró una caída y el resto permaneció relativamente estable.

Sin embargo, el incremento medido en dólares no fue exclusivo del mercado argentino.

Los costos también aumentaron en otros países

El fenómeno se repitió en buena parte de las economías utilizadas como referencia:

Paraguay: aumentos en dólares en el 94% de los productos analizados.

aumentos en dólares en el de los productos analizados. Brasil: subas en el 84% de los productos.

subas en el de los productos. Estados Unidos: incrementos en el 63% de los casos.

incrementos en el de los casos. Chile y Uruguay: registraron una proporción menor de productos con aumentos en dólares.

El comportamiento internacional de algunas materias primas ayudó a explicar parte de esta evolución. Entre los factores mencionados aparece el aumento del precio del petróleo, que impactó de distintas maneras sobre los costos de los diferentes mercados.

Por eso, el incremento de los precios argentinos expresados en dólares debe analizarse dentro de un escenario internacional en el que también se produjeron movimientos similares.

Argentina se acercó a los precios internacionales

A pesar de las desventajas que todavía aparecen en numerosos productos, el informe identifica una evolución favorable en otro indicador: la brecha promedio con los países más baratos se redujo durante el último año.

Cuando se compara a Argentina con Brasil, Chile y Paraguay, la diferencia promedio pasó del 5,8% en julio de 2025 al 2,2% en julio de 2026.

La distancia también disminuyó respecto de Uruguay y Estados Unidos. En julio del año pasado, los precios argentinos eran en promedio 42,5% inferiores a los de esos dos mercados. En la medición más reciente, la diferencia se redujo al 36,4%.

El movimiento está relacionado con la combinación de varios factores: los cambios en los precios internos, la evolución del tipo de cambio y las variaciones registradas en los mercados internacionales.

Menores brechas, pero una competitividad todavía pendiente

Los resultados dejan un escenario mixto para la industria argentina.

Por un lado, los precios locales se acercaron a los de otros países durante el último año. Por otro, el porcentaje de productos que resulta más barato en el exterior aumentó del 44% al 49%.

Esto significa que la convergencia de precios no necesariamente se tradujo en una mejora equivalente para las empresas que producen en el país.

El proceso de normalización de los precios relativos continúa, pero todavía quedan diferencias importantes frente a varios competidores regionales. Para la industria, el desafío pasa ahora por transformar esa reducción de brechas en una mejora concreta de la competitividad y de las condiciones para producir localmente.